La nueva película No Mires Arriba cuenta con las actuaciones de Leo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett y más.

Un asteroide está por impactarse en la Tierra y parece que el fin del mundo es inminente. Sin embargo, la gente decide ignorar estas verdades científicas y atender otros asuntos “más importantes”. ¿Te suena conocida la historia? De esto trata la nueva película No Mires Arriba (Don’t Look Up), una alegoría sobre el cambio climático protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence.

En conferencia de prensa, el director Adam McKay y los protagonistas del filme hablaron sobre la politización de la ciencia en tiempos actuales. Asimismo, abordaron la lucha de los grupos ambientalistas por hacer frente a la crisis climática. ¡Acompáñanos a conocer más sobre esta producción!

La crisis ambiental, el final del mundo que nos negamos a ver

Todos lo sabemos: La Tierra se convertirá en un lugar inhabitable si no detenemos nuestro impacto en el medio ambiente. Pero —seamos sinceros— seguimos sin hacer lo suficiente para frenar la situación. Y es que ¿no estamos ya un poco acostumbrados a estos discursos apocalípticos?

Para proponer una nueva conversación, Adam McKay presentó la misma problemática ambiental por medio de otro escenario fatídico: un asteroide del tamaño del Everest que está a punto de estrellarse en nuestro planeta. Así lo enuncia Leonardo DiCaprio, quien da vida al Dr. Randall Mindy:

Adam creó este filme sobre la crisis climática, pero le otorgó un sentido de urgencia al hacerla sobre un cometa que golpeará a la Tierra en seis meses y sobre cómo la ciencia ha sido politizada. Estoy agradecido de interpretar un personaje que se basa en muchas personas de la comunidad científica que he conocido y, en particular, científicos climáticos que han estado tratando de comunicar la urgencia de este problema y que sienten que están condenados a la última página del periódico.

De este modo, la película refleja —de forma cómica— la situación de la comunidad científica en tiempos en los que el mundo ha decidido dejar de creerles. “Es muy triste y frustrante ver cómo personas que han dedicado sus vidas a enseñar la verdad son rechazadas porque a la gente no le gusta lo que la verdad tiene que decir”, señala Jennifer Lawrence, quien interpreta a la estudiante de astronomía Kate Dibiasky.

En efecto, No mires arriba sigue a una estudiante de astronomía y a su profesor, quienes descubren que un asteroide está a punto de colisionar con la Tierra y, a partir de ese momento, luchan por alertar a la gente de su inminente final. Aunque se trata de un terrible escenario, la peor parte llega cuando descubren que a nadie parece importarle.

“Trabajamos mucho juntos tratando de entender la frustración de la comunidad científica y cómo uno podría estar en una situación de desesperación máxima al darse cuenta de que el mundo se desmorona”, afirma Leo DiCaprio.

En este filme participa un impresionante elenco integrado por Meryl Streep, Tyler Perry, Rob Morgan, Timothée Chalamet, Cate Blanchett y Ariana Grande. Asimismo, cuenta con la participación de Jonah Hill, Mark Rylance, Ron Perlman y Scott Mescudi.

Tal vez te interese: Sonic 2: El erizo azul volverá acompañado de Tails y Knuckles

La risa: Una forma efectiva de comunicar un mensaje

Eso sí, aunque la película No mires arriba refleja problemáticas que forman parte de nuestra realidad, todo se nos presenta desde la comedia; de esta manera, las risas constituyen el ingrediente principal de este escenario apocalíptico. Por su parte, Adam McKay afirma que esta aproximación es la más indicada en los tiempos actuales:

Pienso que hablamos sobre la idea que queríamos tratar, la crisis climática, que es tan abrumadora y posiblemente es la mayor amenaza para la vida en la historia de la humanidad y sentimos que puede ser casi como un animal que te ataca. Pero si eres capaz de reírte, significa que tienes cierta distancia y pienso que eso es realmente importante. Puedes sentir urgencia, tristeza y pérdida, pero al mismo tiempo tener sentido del humor.

De este modo, entre risas nos acercamos a los defectos de diversos sectores de nuestra sociedad; las críticas se dirigen por igual a los gobiernos incompetentes, a la prensa que tergiversa la verdad y a quienes consumen redes sociales. Todos estos sectores forman parte de un sistema que privilegia al capital por encima de la subsistencia humana.

Cabe destacar que la trama de No Mires Arriba nació tiempo antes del covid-19; de una forma casi profética, la pandemia se ha encargado de traer a la realidad algunos de los sucesos que se reflejan en el filme: La desconfianza hacia la comunidad científica, la priorización de la economía y la falta de conciencia sobre nuestro preocupante futuro.

“Me encanta la forma en que Adam fue increíblemente sincero sobre cómo estamos tan inmensamente distraídos de la verdad hoy en día. Y luego, por supuesto, llegó el covid-19 y hubo un argumento científico completamente nuevo allí. Es una película tan importante y más en estos momentos específicos”, afirma Leo.

Checa también: Todo lo que debes de saber con el segundo tráiler de Matrix Resurrections

¿Cuándo y dónde ver la película No Mires Arriba?

Este filme llega a cines seleccionados este viernes 10 de diciembre y, posteriormente, podrás disfrutarla desde la comodidad de tu hogar en la plataforma de Netflix a partir del 24 de diciembre.

¿Todavía no te convences de disfrutar de esta producción cinematográfica? Te dejamos aquí la canción principal del filme, interpretada por Ariana Grande y Kid Cudi, titulada “Just Look Up”.

¡Cuéntanos qué te pareció la película No Mires Arriba! Antes de que te vayas, te recomendamos ver: “Una fantasía a gran escala”: Así será la última película de Hayao Miyazaki.