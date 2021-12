En este sentido, el tatuador mexicano Max Calavera ha logrado transformar la vida de las personas con sus originales diseños de tatuajes en cicatrices. Los tatuajes son mucho más que una imagen en el cuerpo: constituyen una forma de convertir la piel en el lienzo de una obra de arte. Aquí te contamos más sobre todo su trabajo artístico.

Diseñador gráfico de profesión, este destacado artista ha logrado consolidarse en el mundo del tatuaje gracias a su perseverancia, talento y originalidad. Desde hace una década, su gusto por la ilustración lo ha conducido a plasmar sus mejores ideas visuales en la piel de amigos, conocidos y clientes.

Empecé a hacer ilustración por hobby, como una forma de compensar el lado artístico que no se tiene en la oficina. Posteriormente, cuando me invitaban a exponer alguna ilustración, la gente me preguntaba dónde tatuaba. Yo no tenía nada que ver con el tatuaje, pero noté que la gente se interesaba en ello.