En entrevista, Glen Keane nos habla sobre su estreno como director con la película Más allá de la luna, que se estrena el 23 de octubre

Glen Keane habló con Chilango sobre su nueva película Más allá de la luna. El cineasta dedicó gran parte de su vida y sus trazos a Disney, donde fue character animator de películas como La sirenita (1989), La Bella y La Bestia (1991), Aladino (1992), Pocahontas (1995) y Tarzán (1999), y así sintetiza los últimos ocho años de su vida.

“Luego de casi 40 años trabajando para Disney, sentí que algo nuevo me estaba esperando pero no sabía qué era. Entonces me fui. Lo primero que hice fue irme a Google. Después animé Dear Basketball [corto por el que ganó el Óscar en 2017] porque Kobe Bryant insistió, a pesar de que le expliqué que eso sería como tener al peor basquetbolista de la historia animándolo. Finalmente llegó a mí la historia de Más allá de la luna y corroboré mi creencia de que las mejores cosas en la vida son las que no te esperas”.

Keane se estrena como director con esta película, que fue la última escrita por la fallecida guionista Audrey Wells y que representa la incursión de Netflix en la industria del cine de animación.

“Fue algo que estaba destinado a hacer, tal como la historia de Kobe Bryant. Ambas eran el mensaje final de sus creadores, describiendo lo que era importante para ellos.

“Audrey sabía que no estaría viva para ver el resultado final de la película y escribió esto para que su hija pudiera lidiar con el dolor de la pérdida y no se cerrara, sino que aprendiera a amar a alguien nuevo. Es un mensaje muy sofisticado, con el que los niños tienen que lidiar cuando sus padres se divorcian o fallecen, y por eso me lo tomé tan en serio.

“Puse toda mi alma para que fuese la mejor animación que hubiera yo hecho. Fue un reto encontrar las sutilezas de los personajes. No sabía nada sobre China y eso fue positivo porque pude crear a partir del descubrimiento. Escuchar a la gente hablar sobre su tipo de noodle favorito y a la vez ver el contraste entre esa tradición y la tecnología de algo como el tren Maglev en Shanghái”, explica Keane.

El personaje entrañable de la película Más allá de la luna

La película Más allá de la luna es para la que Keane más ha dibujado. En algún momento lo hizo “hombro a hombro” con John Kahrs, codirector del filme, para el que, además, conjuntaron un equipo de 120 personas que trabajaron desde casa en algunas de las escenas de la película.

Sólo para el personaje de Fei Fei se reunió a un grupo de mujeres animadoras que se identificaran con la protagonista. Pero transmitir los sentimientos de Fei Fei fue el principal reto de todo el equipo de ilustradores y animadores.

“Diseñar las esquinas de su boca y conseguir lo que mis mentores, que crearon personajes como Pinocho, me enseñaron: no animes lo que los personajes hacen, sino lo que sienten. Otro momento mágico fue encontrar a Cathy Ang: desde que la vi supe que era Fei Fei; no puedes verla y no sentir alegría. Su determinación y el hecho de que su novio quisiera ser astronauta hicieron que conectara inmediatamente con el personaje. Además, canta y es china, perfección absoluta”, concluye.

PELÍCULA MÁS ALLÁ DE LA LUNA

NETFLIX

ESTRENO: OCTUBRE 23