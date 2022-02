Se acerca la temporada de premios y acaban de revelar la lista de nominados a los premios Óscar 2022. ¡Chécala completa aquí!

¡Habemus nominaciones! Esta mañana se ha dado a conocer cuáles son las películas y los artistas nominados a los premios Óscar 2022. Dentro de esta lista, figura la nueva película de Guillermo del Toro, El callejón de las almas perdidas, además del mexicano Carlos López Estrada (por el filme Raya y el último dragón) y otros artistas hispanoparlantes como Penélope Cruz y Javier Bardem.

¿Quieres conocer todos los títulos y artistas que formarán parte de la ceremonia? Aquí te dejamos la lista completa de nominaciones.

Anuncian nominados a los premios Óscar 2022

Este 8 de febrero, finalmente se han anunciado los nominados a la 94° edición de la entrega de los Premios de la Academia, cuya ceremonia tendrá lugar el próximo 27 de marzo. En esta ocasión, la película El poder del perro lidera la contienda con 12 nominaciones, seguida por Dune, que alcanzó 10 menciones y por otros títulos como Belfast y West Side Story.

Asimismo, el nuevo filme de Guillermo del Toro, El callejón de las almas perdidas, logró posicionarse en cuatro categorías como mejor película, mejor diseño de vestuario, mejor diseño de producción y mejor cinematografía. Cabe destacar que el mexicano Carlos López Estrada también logró una nominación por su trabajo de dirección en la película animada Raya y el último dragón y también la guionista KD Davila por Please Hold.

Two Mexican/Mexican-American directors are #Oscar nominees this morning!



-Carlos López Estrada for RAYA AND THE LAST DRAGON (Best Animated Feature)



– KD Davila for PLEASE HOLD (Best Live Action Short) pic.twitter.com/ds0Unv7AUj — Carlos Aguilar (@Carlos_Film) February 8, 2022

Te puede interesar: 10 secretos de El Callejón de las almas perdidas contados por Guillermo del Toro.

Por su parte, Madres Paralelas de Pedro Almodóvar obtuvo dos nominaciones en esta mañana; una a mejor banda sonora y otra a mejor actriz con Penélope Cruz. A su vez, el actor Javier Bardem alcanzó una nominación como mejor actor por su participación en Being the Ricardos.

A continuación te presentamos la lista completa de nominados.

Mejor actriz de reparto

• Jessie Buckley – The Lost Daughter

• Ariana DeBose – West Side Story

• Judi Dench – Belfast

• Kirsten Dunst – El poder del perro

• Auunjanue Ellis – King Richard

Mejor actor de reparto

• Ciarán Hinds – Belfast

• Troy Kotsur – Coda

• Jesse Plemons – El poder del perro

• J. K. Simmons – Being the Ricardos

• Kodi Smit-McPhee – El poder el perro

Mejor diseño de vestuario

• Cruella

• Cyrano

• Dune

• El callejón de las almas perdidas

• West Side Story

Mejor sonido

• Dune

• Belfast

• No time to die

• El poder del perro

• West Side Story

Mejor banda sonora

• Don’t Look Up

• Dune

• Encanto

• Madres paralelas

• El poder del perro

Mejor guion adaptado

• Coda

• Drive my car

• Dune

• The Lost Daughter

• El poder del perro

Mejor guion original

• Belfast

• Don’t Look Up

• King Richard

• Licorice Pizza

• The worst person in the world

Mejor cortometraje animado

• Affairs of the art

• Bestia

• Boxballet

• Robin Robin

• The windshield wiper

Mejor cortometraje live-action

• Ala Kachuu – Take and run

• The Dress

• The Long Goodbye

• On my mind

• Please hold

Mejor montaje

• Don’t Look Up

• Dune

• El poder del perro

• King Richard

• Tick, Tick… Boom!

Mejor maquillaje y peluquería

• Coming 2 America

• Cruella

• Dune

• The eyes of Tammy Faye

• House of Gucci

Mejor película animada

• Encanto

• Flee

• Luca

• The Mitchells vs The machines

• Raya y el último dragón

Mejor canción original

• “Be alive” (Beyoncé) – King Richard

• “Dos Oruguitas” (Sebastián Yatra) – Encanto

• “Down to joy” (Van Morrison) – Belfast

• “No time to die” (Billie Eilish) – No time to die

• “Somehow you do” (Diane Warren) – Four good days

Mejor documental corto

• Audible

• Lead me home

• The queen of basketball

• Three songs of Benazir

• When we were bullies

Mejor largometraje documental

• Ascension

• Attica

• Flee

• Summer of soul

• Writing with fire

Mejores efectos visuales

• Dune

• Free guy

• No time to die

• Shang-Chi and the legend of the ten rings

• Spider-Man: No Way Home

Mejor cinematografía

• Dune

• El callejón de las almas perdidas

• El poder del perro

• The tragedy of Macbeth

• West Side Story

El callejón de las almas perdidas está dentro de la lista de nominados a los premios Óscar 2022.

Mejor diseño de producción

• Dune

• El callejón de las almas perdidas

• El poder del perro

• The tragedy of Macbeth

• West Side Story

Mejor película internacional

• Drive my car – Japón

• Flee – Dinamarca

• The hand of God – Italia

• Lunana: A Yak in the Classroom – Bután

• The worst person in the world – Noruega

Mejor actor

• Javier Bardem – Being the Ricardos

• Benedict Cumberbatch – El poder del perro

• Andrew Garfield – Tick, tick… Boom!

• Will Smith – King Richard

• Denzel Washington – The tragedy of Macbeth

Mejor actriz

• Jessica Chastain – The Eyes of Tammy Faye

• Olivia Colman – The Lost Daughter

• Penélope Cruz – Madres paralelas

• Nicole Kidman – Being the Ricardos

• Kristen Stewart – Spencer

Mejor dirección

• Jessica Chastain – Belfast

• Ryusuke Hamaguchi – Drive my car

• Paul Thomas Anderson – Licorice pizza

• Jane Campion – El poder del perro

• Steven Spielberg – West Side Story

Mejor película

• Belfast

• Coda

• Don’t Look Up

• Drive my car

• Dune

• King Richard

• Licorice Pizza

• El callejón de las almas perdidas

• El poder del perro

• West Side Story

And the nominees for Best Picture are… #Oscars pic.twitter.com/wKEWVMpqwl — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

¿Cuáles son tus películas favoritas de esta lista? Antes de que te vayas, te invitamos a echarle un ojo a: ‘México está entre lo mágico y lo terrible’: Guillermo del Toro #Entrevista.