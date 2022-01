Una de las cosas que más causó ruido de la nueva serie Rebelde, fue el excelente trabajo de estilismo y vestuario a cargo de Nayeli de Alba.

La semana pasada se estrenó en Netflix la nueva serie inspirada en la exitosa telenovela de 2004 “Rebelde”, y uno de los detalles que más llamó la atención y causó gran aceptación, fue sin duda el estilismo y vestuario de cada uno de los nuevos personajes.

Pero… ¿quién es la mente creativa detrás de esto? Su nombre es Nayeli de Alba, una chilanga en toda la expresión de la palabra, una mujer que con este proyecto tenía como objetivo demostrar que en México se están haciendo cosas muy fregonas en materia de moda.

Una chilanga con una visión diferente

Platicamos con Nayeli, quien se encuentra muy contenta con las reacciones y comentarios que ha recibido su trabajo, pues si bien era su meta, no esperaba que fuera a hacer tanto ruido.

¿Cómo llegó a tu vida el proyecto de Rebelde?

Nayeli: “Recibí una llamada y me dijeron: ‘Oye te queremos para un serie, queremos que diseñes unos vestuarios, que sean propuesta y que sí sean un statment, que sea un antes y después de ti’, pero como que no querían decirme exactamente de qué se trataba y yo tampoco podía darles ideas y no sabía como cotizarles, porque también buscaban de mi una consultoría.”

Después de poco más de dos semanas desde el primer acercamiento, Nayeli supo por fin de qué se trataba, y aunque al principio la producción ya había elegido a otra estilista, cuando la tapatía compartió las ideas que tenía para el proyecto, fue un bombazo para la producción y al final decidieron dejarla a ella a la cabeza de todo el proyecto.

La nueva Rebelde espera conectar e inspirar a las nuevas generaciones

¿Cómo fue tu experiencia trabajando en Rebelde?

Nayeli: “La neta es que llegamos a un buen deal, no te voy a mentir, pero lo que no sabía es que la carga de trabajo estaba ruda, en mi cabeza parecía fácil, pero de verdad hubo momentos en los que sentí que no lo lograba. Durante el tiempo que estuve trabajando en Rebelde, también hice otros proyectos porque estoy loca (ríe), pero este proyecto de verdad me exigió mucho, además estábamos en plena pandemia y eso complicaba algunas actividades, como conseguir 150 sacos de uniforme en cuestión de días“.

Afortunadamente para la tapatía, contó con un gran equipo de trabajo que se rifó con ella de principio a fin y lograron sacar la chamba a flote, obteniendo ahora el reconocimiento de los fans en todo el mundo.

Cortesía Netflix

Así fue la creación de los personajes de Rebelde

¿Cuál fue tu inspiración para lograr los looks de cada personaje?

N: “Fue todo un trip de investigación, literal stalkee a una morra en Instagram y luego invité a una chavita que tiene 18 años para que me contara qué onda con sus amigos, qué música escuchaba, qué estaba pasando en su vida en ese momento. Ella me ayudó a pulir a los personajes, porque yo ya los tenía definidos, desde qué libros leería tal, si sería activista aquel otro. Yo me imaginé toda una historia de cada quien“.

De Alba construyó a los personajes desde su personalidad, para después darles una estilo de vestir de acuerdo a eso, por lo que cada uno tiene una forma de vestir que todos pudieron identificar.

Entonces… ¿primero les diste personalidad y después agregaste ropa, accesorios y make up?

N: “¡Claro! Yo hice moodboards de cada uno de los personajes, yo tenía muy definido cómo quería que se viera cada uno. En mi consultoría venía cabello y make-up, y lo que ustedes vieron al final en pantalla es tan solo una parte de todo lo que yo había propuesto, y es que por algunos temas muchas ideas quedaron fuera, (por ejemplo) Dixon tenía dientes llenos de brillos“.

El trabajo de Nayeli realmente fue muy detallado, desde la bolsa o los lentes que iba a usar cada quien, hasta el peinado que usaría antes y después de que a tal personaje le pasara algo.

N: “Fue una carpeta bastante pesada, hasta se compartió con el equipo de beauty para los looks de cabello, y aunque no todas mis ideas fueran retomadas, algunas sí como el cabello de Gigi (actriz que dio vida a Emilia), yo hice un moodboard de Thalía, yo quería ese cabello para Emilia y se respetó. El primer día de clases yo quería que entrara Dixon con un bolsita y no me dejaron, pero lo entiendo”.

Nayeli le entró hasta a la elección del cast

N: “Hubo muchas cosas en las que sí me hicieron caso, como que tuviéramos un casting más inclusivo, porque yo también me metí en el casting, quería que hubiera gente morena… Para mi ver que hay una chica trans, que la prefecta es trans, que hay varios personajes LGBTIQ, quiere decir que ahí vamos, que podemos cambiar la mentalidad de la gente”.

La stylist acepta que su propuesta vino a mover muchas cosas en el público, asegura incluso que no fue “la gran propuesta” porque son cosas que ya hay en las calles, que ya están pasando, pero quiso ponerlo en el spot para que se note que en México ya existe una cambio de ideas y de forma de expresar la identidad.

Cortesía Netflix

Rebelde se vistió de diseño mexicano

Muchas piezas icónicas o la mayoría del vestuario es de diseñadores mexicanos, ¿cierto?

N: “Sí, yo siempre trato de mostrar el diseño mexicano, por ejemplo cuando vestí a Bad Bunny, lo vestí de puro talento mexicano. Para mí es como un mandato que yo traigo, es como un estandarte que me gusta llevar. Hay muchas marcas que yo admiro y siento que están increíbles, también hay muchas marcas emergentes muy cool que nadie conoce y esta padre darles esa plataforma. Yo quería que esto pasara, que me preguntaran dónde lo pueden comprar, que se haga esa sinergia de compra. Que la gente vea lo cool que está Mexico en cuanto a moda“.

Gracias a esto, gente de países como Argentina o Brasil que se enamoraron de los looks, preguntan dónde pueden conseguirlos, y para ser sinceros, muchas de esas marcas son bastante accesibles.

N: “A mi se me hace súper padre que eso que le viste puesto a tu artista favorito, a tu personaje favorito lo puedas comprar, que sea accesible“.

Marcas mexicanas de ropa y accesorios en Rebelde

Jablonick Studio (@jablonickystudio)

Paloma Lira Studio (@palomalirastudio)

Roberto Sanchez

Sanchez Kane (@sanchez_kane)

NDA (@n___d___a___)

Scent (@shopscent)

Prima Volta (@prima_volta_mx)

Reyna Diaz (@reinadiaz)

Toronero (@toronero_mx)

Histerya Design (@histeryadesigns)

Georgina Treviño (@georginatrevino)

Varon

Blobb (@_blobb)

Tuzza (@tuzatuzatuza)

Omar Quiroz (@_omar_quiroz)

Ximbles (@ximbles)

Cicatrices Shop (@cicatrices_shop)

Thania Diaz (@thaniadiaz)

Ant Brand

Porta Canda (@porta.canda)

Audette (@audetteofficiel)

Cruda (@cruda_cruda)

Valeria Anastasia

Cotton Sugar Candy (@cottonsugarcandy)

Al final Nayeli quedó muy contenta con el trabajo que logró junto con su equipo en la serie de Netflix Rebelde y aunque nos confesó que ya no estará en la segunda temporada por temas de trabajo, está segura de que la pauta que dejó en cuanto a estilismo fue importante y los siguientes a cargo continuarán con esto y hasta lo mejorarán.