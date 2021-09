¡Atención, cinéfilos chilangos! Septiembre se acaba de poner más interesante con el lanzamiento del tráiler oficial de Matrix 4 Resurrections; después de más de dos décadas, finalmente volveremos a ver en pantalla a Neo, Trinity y a otros viejos conocidos de la saga. ¡Conoce todos los detalles!

¡El nuevo tráiler de Matrix 4 Resurrections ya está aquí!

Durante 3 gloriosos minutos, el tráiler de la cuarta entrega de Matrix nos muestra a un Neo que lucha consigo mismo para reconocer la realidad. Después de unos instantes, este corto nos muestra todo lo que estábamos esperando: escenas alucinantes de acción, el añorado reencuentro con Trinity e icónicas luchas contra los agentes.

De nueva cuenta, podremos disfrutar del talento de Keanu Reeves, quien le dará vida al personaje de Neo; a su vez, Carrie-Anne Moss regresará a pantalla con su papel como Trinity. Lamentablemente, nos quedamos con las ganas de ver a Laurence Fishburne como Morfeo y al agente Smith, interpretado por Hugo Weaving.

La nueva entrega de Matrix está plagada de referencias, sobre todo a la primera película de 1999. Las pastillas, tatuajes de conejo, gatos negros, disparos laterales. Incluso algunos sets regresarán en un esfuerzo por invitar al público neófito en la saga a conocer el universo desde su origen. Resurrections podría ser un concepto que nos tenga más sorpresas preparadas con acercamientos a todas las entregas de esta saga.

Además de sus dos protagonistas, Lambert Wilson volverá a darle vida a Merovingio, mientras que Jada Pinkett-Smith regresará como Niobe. A este elenco se sumarán también los actores Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Prianka Chopra, Ellen Hollman y Neil Patrick Harris.

La nueva película, dirigida en solitario por Lana Wachowski, llegará a los cines luego de dos décadas de espera por parte de los seguidores de la saga. Además de contar con una exhibición en salas, el filme también llegará simultáneamente a la plataforma de HBO Max.

Como te habíamos adelantado hace unos días, también se ha dado a conocer un tráiler interactivo en el que los internautas pueden elegir entre tomar la pastilla roja o la pastilla azul. ¿Ya sabes cuál vas a elegir? Solamente debes entrar al siguiente enlace de The choice is yours para disfrutar de los clips que Matrix ha diseñado para ti.

¿Cuándo podremos disfrutar de Matrix 4 Resurrections? Afortunadamente, la espera no será tan larga, ya que su estreno en México está programado para el 15 de diciembre de 2021, ¡solo tres meses nos separan de esta nueva aventura dentro de la Matrix!

