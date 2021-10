House of the Dragon, precuela de Game of Thrones tendrá su estreno hasta 2022, pero hoy ya lanzó su primer teaser.

La espera por el estreno de House of the Dragon ha sido un poco larga para los fans. El año pasado se anunció que comenzaba el casting, posteriormente arrancaron grabaciones, pero la pandemia los hizo pausar. Para felicidad de sus fans, y tras mostrar algunas imágenes del elenco, ya lanzaron el teaser trailer.

Tenemos primer vistazo a House of the Dragon

¿De qué va la precuela?

De la mente de George R. R. Martin, la historia de House of the Dragon es la precuela de Game of Thrones. Y para comenzar, nos llevará 200 años atrás de los sucesos con Daenerys Targaryen y compañía.

Así es, aquí conoceremos a sus antepasados, los integrantes de la Casa Targaryen. Mismos que no se dejan ver mucho en el teaser trailer, pues los fans sólo obtuvieron poco más de un minuto de imágenes oscuras, además de un vistazo al famoso Trono de Hierro con más espadas, y un dragón.

“Dioses, reyes, fuego, y sangre. Los sueños no nos hicieron reyes. Fueron los dragones“, dice con un tono de voz grave el Príncipe Daemon Targaryen, interpretado por Matt Smith, mientras lo vemos caminar con antorcha en mano, y luego reunido con la princesa Rhaenrya.

Así mismo, podemos apreciar un poco de la producción a gran escala, elegantes trajes, peleas con espadas. Que son el preámbulo de la tragedia que nos espera.

¿Qué más debes saber sobre la serie?

House of the Dragon está basada en la novela Sangre y fuego, de 2018, escrita por George R. R. Martin. Tendrá 10 episodios, que llegarán a nuestras pantallas vía HBO y HBO Max en algún momento del 2022, pues actualmente esta producción sigue en grabaciones.

El elenco lo conforman: Matt Smith (Daemon Targaryen), Emma D’Arcy (Princesa Rhaenyra Targaryen), Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon, “La serpiente de mar”), Olivia Cooke (Alicent Hightower), y Rhys Ifans (Otto Hightower). Además de: Milly Alcock (Rhaenyra de joven) y Emily Carey (Alicent Hightower).

Han pasado tres años desde el final de Game of Thrones, pero los fans siguen extrañando a los personajes. Y no, no podrán verlos en House of the Dragon, pero sí tendrán una parte de la historia que seguro ocupará las tendencias en redes sociales con cada capítulo, como lo hizo su antecesora.