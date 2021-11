Qué mejor que su aniversario número 30 para señalar todo lo que está mal en la historia y películas de La Bella y la Bestia.

La Bella y la Bestia es una de las películas clásicas de Disney que nombramos cuando pensamos en nuestras infancias, pero ¿qué tan problemática es esta llamada “historia de amor”?

El 22 de octubre de 1991 se estrenó la película deLa Bella y la Bestiaen cines estadunidenses y sería poco después de esto que llegara a las audiencias mexicanas. A partir de entonces la película se convirtió en un clásico para las infancias. Bella, junto con su amor por el prójimo, la pasión hacia los libros y su icónico vestido amarillo-dorado forman parte de nuestro imaginario colectivo. Pero a treinta años de su estreno, ¿qué tan enternecedora sigue siendo esta historia?

Todo lo que está mal en la historia de La Bella y la Bestia

Ya conoces la película y si no te la resumimos rapidito: La Bella y la Bestiacuenta la historia de una mujer joven que ama los libros cuyo padre es secuestrado en un castillo por una bestia aterradora. Bella le propone a la Bestia que deje ir a su padre y la tome a ella de prisionera. Ya privada de su libertad, Bella descubre que los objetos de la casa son en realidad personas hechizadas y que la Bestia fue vuelta tal por una hechicera. Bella y Bestia se comienzan a enamorar, pero Gastón, un joven del pueblo que la pretendía decide atacar el castillo de la Bestia, quien muere en brazos de Bella; a pesar de esto, el amor de Bella le devuelve la vida y levanta el hechizo. Y vivieron felices para siempre, o eso nos sugieren las secuelas, las series y los videojuegos que le siguieron. Sin embargo, hay mucho que podemos criticar sobre esta historia, en particular sobre la relación titular y la Bestia.

1. Gastón es un exponente claro de la cultura de la violación

Gastón es una representación clara de los hombres que no toman un no como respuesta. Le exige a Bella que se case con él, la amenaza con enviar a su padre lejos de ella y, en una escena de la película, le impide a Bella salir de una habitación. A pesar de esto, el personaje es aplaudido por otros hombres en el pueblo y perseguido por muchachas que caen a sus pies. Aunque al final es representado como un villano en la película, se pudo haber hecho más evidente lo violento que era el personaje.

via GIPHY

2. El castigo que recibe la Bestia va demasiado lejos

Aunque la película nos quiere mostrar que Bestia era insensible al negarle asilo a una mujer en situación de calle, hechizarlo durante diez años quizás es demasiado. Hay muchas formas de comunicarnos con las infancias para hacerles saber cuando están siendo irrespetuosxs o insensibles, y ésta definitivamente no es la adecuada. Más que mostrarle a Bestia a ser solidario, el hechizo le generó un odio desmedido hacia todo el mundo que lo rodeaba. ¿Método de crianza? 0/10.

via GIPHY

3. Glorificación de la dominación masculina

Y hablando de violencia perpetrada por personajes masculinos, pensemos en Bestia. Bestia es una figura acomplejada. Vaya, lo hechizaron siendo aún un niño que probablemente hubiera podido aprender su lección de otra manera. Pero eso no justifica que secuestre a Bella y abuse de ella verbalmente. ¿La escena en la que Bella encuentra la rosa y Bestia la expulsa del castillo para luego rescatarla de unos lobos? ¿Que Bella deba cuidar de Bestia luego a pesar de la violencia que vive por parte de él? Terrible. Terrible todo.

via GIPHY

4. El arco de redención

Aunque después del incidente con los lobos la relación entre Bella y Bestia comienza a transformarse, hubiera sido magnífico que la Bestia fuera hecha más responsable del daño que provocó. Aterrorizó —y abusó verbalmente de los sirvientes en el castillo— durante años, secuestró a Maurice por pedirle refugio y luego tomó a Bella en su lugar. No vemos suficiente sobre la transformación de Bestia para volverse una persona más decente y hubiera sidouna buena idea que mostraran su cambio más allá de lo físico y de que aprendiera o no a comer usando cubiertos.

via GIPHY

5. Bella tiene un conflicto de superioridad moral enorme

Bella tampoco es perfecta. Bueno, nadie lo es, pero ¿has reflexionado sobre cómo habla de la gente del pueblo en el que vive? Bella se presume diferente por amar los libros, pero eso no necesariamente la hace una mejor persona.Se refiere a su pueblo como aburrido y simplecuando sólo están haciendo las actividades básicas que deben realizar para sobrevivir.

via GIPHY

Aunque ya sabemos que los productos culturales del pasado fueron generados en momentos específicos y que probablemente en ese entonces estos ejes no eran tan evidentes para todo el mundo, no podemos evitar pensar en el efecto que estas historias pueden tener en las nuevas generaciones si no las problematizamos. No se trata de que cancelemos a Disney ni a sus películas (es más, sería imposible), sino de mostrarle a las niñas, niños y niñes que las relaciones pueden ser sanas y nuestros objetivos de vida diversos.