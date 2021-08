James Gunn, es un director conocido por darle mucho peso a la música que aparece en sus películas, y 'Suicide Squad 2', no fue la excepción.

James Gunn regresa con otra película que usa la música de manera magistral

“No hay nada mejor que comer con hambre”. Esa es la sensación que genera Suicide Squad en este verano del 2021. Luego de una sequía de estrenos cinematográficos y sobre todo del toque Disney en las mayores producciones que habíamos visto en más de un año, la nueva producción de James Gunn llega a refrescar el sobreexplotado cine de superhéroes.

Suicide Squad es una película con un origen sui generis pues no es tal cual una secuela, ni un reboot de la franquicia de DC, es una cinta que puede entenderse sin haber visto ninguna película anterior, pero que perfectamente puede coexistir con el universo cinematográfico de Batman y Superman.

Al comparar la película de Gunn con Suicide Squad de 2016 encontramos una cinta mucho más madura y concisa. Además, la versión de 2021 tiene un uso magistral del soundtrack en contraposición a su antecesora que abusó de montajes rítmicos sin sentido. Este uso tan pertinente de la música de parte del director se remonta a las entregas de los Guardianes de la Galaxia y a un bagaje como compositor para cintas como Scooby Doo, misma que él escribió.

Villanos que merecen ser el antagonista enThe Batman

Fotos: DC Films/Prensa

Sin embargo, lo más interesante del discurso música y video, es cómo casi se limita a superponer imágenes con canciones sólo si es un sonido diegético, es decir que es la música que están escuchando los personajes en un carro, en la cena o en lo que están haciendo. Evidentemente que la lírica y temática de las rolas frecuentemente coinciden y logran una amalgama sublime que como decía más arriba saben mejor porque los espectadores teníamos mucha hambre de cine. Teníamos hambre de buen cine.

Las rolitas que eligió James Gunn

Con lo antes estipulado, ¿Podríamos suponer que estamos ante la mejor obra del universo cinematográfico DC? Esto sólo el tiempo lo dirá. Lo que podemos hacer, es analizar cómo cada rola crea una atmósfera perfecta para construir la historia y acompañar a los personajes que ya eran entrañables de por sí.

Acompañados de la playlist que eligió el director, los “villanos” que integran el Suicide Squad se vuelven tus compas y sin darte spoilers de lo que pasa, te vamos a dejar las rolas, por si no tenías ganas de ver la película, igual y con esto te convences, o al menos veas cómo clavan temas clásicos de una manera increíble.

Cada momento musical está sincronizado. Si no aparecen cadáveres con “People Who Died” de The Jim Carroll Band, o “Point Of Know return” de Kansas justo en el punto de no retorno en la película, es la balada “Sola” de Jessie Reyes en un transporte; pero cada track que eligió Gunn y su equipo cae perfecto. Lo más interesante, es que el propio director declaró para la NME británica, que inspiró a los actores en el set con las rolas del soundtrack mismas que ideó desde que escribió el guión.

En la entrevista de la NME, James Gunn también menciona que trabajó con James Murphy, el músico que escribió el score (toda la música que no son rolas y que acompaña las escenas), para tener las entradas de ciertos momentos clave para que los actores supieran que parte del trabajo representar y qué parte estaba siendo cubierta por la música.

También hubo varios temas exclusivos de la película

Nada podrá igualar iniciar una película de gente que está en la cárcel mientras Johnny Cash canta en vivo desde la prisión de Folsom. Sin embargo, las súper producciones actuales no se pueden permitir sólo clavar canciones ya existentes en sus soundtracks, ahora, aprovechan para lanzar sencillos exclusivos e incluso en los que el cineasta, en este caso James Gunn, tiene que ver.

Para Suicide Squad, James Gunn eligió a grandson (así va con minúscula); para que compusiera un par de temas. Según publicó la Rolling Stone EUA; el director escuchó la canción “Zen” del productor americocanadiense y lo contactó por mensaje. Entonces, Gunn le pidió una pieza que pudiera entrar en una playlist de “Late Nite Jams” por lo que grandson sacó “Rain” un track que recuerda al sonido de Billie Eilish, pero con una fuerza única y un punch que la hace pegajosa.

En contraposición del buen trabajo musical del Suicide Squad de 2021, su predecesora protagonizada por Will Smith contó con un disco entero de rolas exclusivas por artistas como Skrillex, Rick Ross, Lil Wayne, Twenty One Pilots o una versión de Panic! At The Disco de “Bohemian Rhapsody”. ¿Quién hubiera dicho que sólo se necesitaba “Hey” de los Pixies en el momento adecuado?