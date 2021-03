A un año del confinamiento, el FICUNAM 2021 rendirá homenaje a la obra del cineasta Tsai Ming-liang, muy ad hoc a estos tiempos.

FICUNAM 2021 será la décima edición del festival, que en 2020 resultó ser una de las últimas muestra de cine presenciales antes del confinamiento.

Después de un año, y ante el persistente encierro, el mayor reto este año fue lograr la proyección de las películas en un formato virtual.

“A raíz de la pandemia, la discusión sobre el cine y cómo mantener la idea de acontecimiento cinematográfico se ha trastocado”, comenta Abril

Alzaga, directora ejecutiva del FICUNAM 2021.

“Nos obliga a imaginarnos formas de mantener la conversación abierta, a pensar cómo preservar el carácter colectivo del cine en un momento en que debemos estar aislados por una cuestión de salud”.

Te puede interesar: Festival de cine de terror gratis

Este año, con herramientas digitales para poder acceder a las películas, el objetivo es mantener la conversación y “pulsar al público sobre lo que está recibiendo como oferta”. El festival presenta una edición virtual que rinde homenaje a un autor que por años ha explorado algunos tópicos de estos nuevos tiempos pandémicos: Tsai Ming-liang.

El FICUNAM 2021 tendrá lugar del 18 al 28 de marzo. Podrá disfrutarse a través de las plataformas Cinépolis Klic, MUBI y el micrositio Cine en Línea de la Filmoteca de la UNAM.

Explorará la vasta obra del cineasta chino-malayo a través de la Retrospectiva Tsai Ming-liang: Cuerpos entregados.

Además de la proyección de sus filmes más representativos, habrá una publicación monográfica en colaboración con la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas (ENAC). En ella, Juan Mora, Andréa Picard, Chris

Fujiwara, Jennifer Barker, Jean-Pierre Rehm y Aliza Ma analizan el

trabajo fílmico del artista.

FICUNAM 2021: 10 años de historia

Este festival, impulsado por la máxima casa de estudios del país, se realiza con apoyo de la Filmoteca de la UNAM, la ENAC, el Centro Cultural de España en México, el Instituto Francés de América Latina, el Goethe-Institut Mexiko y embajadas de países participantes.

El cartel, creación de la ilustradora mexicana Elisa Malo, está inspirado en la obra de Tsai Ming-liang, uno de los mejores 40 cineastas activos alrededor del mundo, según The Guardian.



Michel Lipkes, director artístico de FICUNAM 2021, ve en Tsai Ming-liang “temáticas aterrizadas en la forma del aislamiento social, la alienación individual y los deseos reprimidos”.

Desde sus primeras producciones televisivas (The Kid, 1991) o sus inicios en el cine (Rebels of the Neon God, 1992, y Vive l’amour, 1994), agrega, se aprecian estas tendencias.

Te puede interesar: Estrenos de terror, fantasía y comedia en marzo

De ahí que el recorrido fílmico del cineasta contemple “el hueco existencial” de sus personajes, lo que permite un momento para la contemplación e “identificación espiritual” del espectador con sus películas.

La secuencia del cuerpo que flota mientras lo filma el equipo de producción y en el río se infecta del virus que lo aquejará por el resto de la película (The River), acota Lipkes, queda marcada como uno de los momentos más emblemáticos de su obra, preocupada por la vulnerabilidad de los cuerpos ante la enfermedad.

Todo esto hace pensar en la realidad que enfrentamos ante la actual pandemia y el asilamiento a que nos ha obligado. Precisamente en estos temas profundiza Tsai Ming-liang en El hoyo, película en la que, en palabras de Lipkes, “lleva su dramaturgia y sus personajes al extremo absurdo, lo que abrió la puerta a una de sus fuentes de inspiración más notables: la expresión musical y su relación tanto emocional como poética con el mundo”.

Clásicos de Tsai Ming-liang

The River (1997)

The Hole (1998)

What Time Is It There? (2001)

The Wayward Cloud (2005)

Face (2009)

Stray Dogs (2013)

Days (2020)

Cortos: The Skywalk Is Gone, Walker, No No Sleep, Madame Butterfly, Afternoon.

Largo experimental: Your Face.

Cine y realidad virtual: The Deserted.

También ha incursionado en performance, videoinstalación, pintura y coreografía.



Qué ver en el festival

La competencia Ahora México, que incluye 11 películas de directores nacionales, ya sea en coproducción con otros países o independientes. Varias de ellas tendrán su estreno mundial en el FICUNAM 2021.

La competencia Aciertos: Encuentro Internacional de Escuelas de Cine, proyectará 10 películas de estudiantes de universidades de México, Cuba, Brasil, España, Chile y Argentina.

Además de la competencia internacional, se realizarán encuentros virtuales con invitados especiales y, por primera vez, la Cátedra Rosario Castellanos, en colaboración con Cátedra Bergman, Síntesis y la ENAC.

Seminario El público del futuro y el Foro de la crítica, con el fin de cumplir la formación de nuevos públicos.

Todo el programa: ficunam.unam.mx

Cuándo: del 18 al 28 marzo

Dónde: Cinépolis Klic, MUBI y Filmoteca UNAM