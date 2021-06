Con ¡Juega como niña!, Marion Reimers festeja 15 años de hacer periodismo deportivo y quiere desmitificar la relación mujeres-deportes.

¡Juega como niña! va más allá de “empoderar a las mujeres”, dice Marion Reimers, al tiempo que refuerza una idea central del libro: “Más que el empoderamiento, queremos acceso al poder, y eso es un tema de las instituciones, no de los individuos. Es un libro que nos debe llevar a tener una ciudadanía que cuestione más las estructuras: no necesitamos más centros comerciales, necesitamos más centros deportivos. Entre más personas se acerquen al deporte, serán mejores ciudadanos”, afirma la cronista deportiva que este año celebra 15 años de carrera.

Marion Reimers ríe a carcajadas cuando le pedimos que narre su gol favorito. Estamos en su departamento terminando una entrevista por el lanzamiento de su libro ¡Juega como niña! “Es un gol bien importante –dice mientras busca el video en YouTube–; es de gran relevancia para el futbol femenil en México”. Una breve ojeada y toma aire, imposta la voz y prepara el grito luego del disparo de Mónica Ocampo, que vence a la portera de Inglaterra: “Gooooooool”.

Este año Marion cumple 15 de carrera en el periodismo deportivo. Los últimos 13 los ha pasado con sus gatos Filipo, Ifigenia y Mauricio, por lo visto muy acostumbrados al contacto humano, pues se restriegan en los visitantes y se suben a tirar sus pelos a la maleta donde guardamos las luces y el equipo fotográfico. “A los gatos les gusta ver a los pájaros que se acercan a la jacaranda, pero tenemos que cerrar el balcón porque Mauricio ya nos trajo dos premios. ¡No sabes qué horror! En la mañana venía a darles de comer y el pinche gato se había chingado un pájaro. Normalmente lo traía de premio, pero este se lo comió. Entero: no había pedacería. Pero claro, le cayó mal y lo vomitó. Un día de pesadilla”.

Los gatos de Marion están gordos y consentidos, y ahora puede disfrutarlos porque pasa más tiempo en casa. El cambio de hábitos y rutinas tras la pandemia también le ha permitido volver a practicar tenis y concluir el proyecto del libro, cerrarlo con la editorial y tenerlo listo para presentarlo en México. “¡Juega como niña! es una guía amena, didáctica, lúdica, para acercarnos a muchas historias que no nos han contado y a muchas cosas que no sabíamos sobre el deporte”, comenta.

Pero no solo es un libro de contenidos deportivos, sino que las disciplinas, los personajes y las anécdotas relacionadas con el mundo del deporte se complementan y enriquecen con las reflexiones de la autora sobre aspectos de salud, económicos, sociales y culturales, que pueden ser determinantes en la formación integral de las niñas, de los niños y, en general, de todas las personas que lean el libro. “Su esencia es lo lúdico, lo divertido. Busca reconciliarnos con nuestros cuerpos, con nuestra presencia en el mundo y convencernos de que los deportes son parte de nuestra vida. Para mí, que alguien diga que no le gustan los deportes es como si dijera que no le gusta la música”.

Que las mujeres sientan el deporte como algo ajeno se debe, considera Marion, a un distanciamiento desde la niñez: las clases de educación física eran una tortura; de ahí las resistencias, los prejuicios y el desinterés. Pero este libro apunta al futuro y apuesta a que sus lectores modifiquen conductas aprendidas; sobre todo, que puedan plantearse otros temas relevantes, como el binarismo en el deporte, la inclusión de las personas trans, la industria del deporte espectáculo, los esports.

¡Juega como niña! ayuda a descubrir que no hay nada más divertido que el juego, pero de todas formas su autora advierte: “Considerando a las infancias y los temas de salud pública, es importante empezar a tener otras exigencias respecto al deporte en México”.

¡Juega como niña!, Marion Reimers, Planeta, México, 2021

Resignificar el lenguaje

El título del libro desmitifica y afirma el poder de las mujeres en el deporte. En ¡Juega como niña!, Marion Reimers busca quitarle el tabú al deporte y comunicar de forma amena, ilustrativa y contundente su mensaje: “Que ellas conozcan sus cuerpos, sus capacidades, que se dejen de avergonzar de la menstruación. Que sí, jueguen como niñas y lleven el balón, de preferencia”.

Trayectorias de impacto

Marion Reimers admira a Serena Williams y considera que es la mejor atleta de todos los tiempos. Su equipo favorito es el San Pauli, de la segunda división alemana. En cuanto al periodismo deportivo, Ezequiel Fernández Moores, cronista argentino, es uno de sus predilectos: “Me parece formidable, tiene una manera crítica, inteligente y romántica de ver el deporte”.