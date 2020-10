Festival Mix 2020 inicia con un tributo a la memoria de Jaime Humberto Hermosillo con la proyección de “Las apariencias engañan”.

Además, el estreno mundial de PNEUMA, coreografía con video, bailarines y músicos en vivo.



La selección oficial para competir esta integrada por:



-El Maestro (The Teacher, Taiwan, 2019) De Ming Lang Chen.

-El Príncipe (Chile, Argentina, Bélgica, 2019) De Sebastián Muñoz.

-Gloria In Te Domine (Eua/ México, 2019) De Ana Gabriela Torres.

-Nadie (You Gui, Taiwan, 2019) Chun-hua Lin.

-Si Esto Fuera Amor (Si C´etait De L´amour, Francia, 2020) De Patrick Chiha.

-Song Lang (Vietnam, 2019) De Leon Le. Tu Me Manques (Bolivia, 2019) De Rodrigo Bellot.



Otros destacados:



-Bienvenidos a Chechenya (EUA, 2020) de David France.

-Primos (Brasil, 2019) de Thiago Cazado y Mauro Carvalho.

-Años amargos, del italiano Andrea Adriático.

-Adiós años 70 (2020) de Todd Verow.



Y lo nacional:



-La premier mundial del melodrama “Las Curvas de tus Labios”, de Alex Lara.

-La cinta punk bisexual “Club internacional Aguerridos”, de Leandro Córdova.

-Estaciones, de Edgar Salas, con la cantante trans Morganna Love como protagonista.

-“Cuernavaca”, de Alejandro Andrade.

-“Todo el mundo tiene a alguien menos yo”, de Raúl Fuentes

-“Quebranto”, de Roberto Fiesco.

-“Ayer maravilla fui”, de Gabriel Mariño, y otros más.



Puedes checar toda la información del Festival Mix 2020 y sus funciones en este enlace. La programación arranca este 27 de octubre y durará 3 semanas, así que aparta bien la fecha.