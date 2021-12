En exclusiva hablamos con Matthew Macfadyen (Tom Roy) de Succession para entender un poco más qué diablos está pasando con esa serie.

Succession es la serie de HBO en la boca de todos que aman un buen drama cargado de significado, precisión en la escritura y, por supuesto, lleno de chismes jugosos.

En tan solo 3 temporadas la familia Roy ha cautivado a millones de espectadores, así como a la crítica que le ha valido todo tipo de premios. Por destacar solo algunos del 2018 para acá, esta serie se ha llevado premios BAFTA; Golden Globes; Emmys, y muchos otros más.

Ahora, con el recién término de la tercera temporada, nos quedamos con un hueco en el corazón. Las cosas están más inestables que nunca y no pudimos resisitir la posibilidad de hablar con Tom Wambsgans, es decir, Matthew Macfadyen. ¡Checa lo que él piensa sobre el futuro de su agridulce personaje!

Chilango con Matthew Macfadyen de Succession

¿Cómo queda Tom al final de la última temporada?

Lo dejamos teniendo una terrible escena en la playa con Shiv. Él dice que tal vez no está muy contento con su relación y que sería más feliz sin ella. Pero dice esto a su propia manera. Luego, se come el pollo de Logan. Entonces, de repente, aparece este terrible rastro de Kendall en Nueva York.

Así que la tercera temporada retoma las cosas y todos están en modo de crisis. Tom y Shiv, por ejemplo, no tienen tiempo para procesar lo que pasó entre ellos. Todos están en una estación de pánico tratando de descifrar qué hacer, qué pasará con la compañía, quién será el nuevo CEO o si habrá uno en cualquier caso.

Todos están un poco desatados.

Mencionas el diálogo en la escena de la playa. Está perfectamente escrito. Tom dice: “Me pregunto si la tristeza que tendría por estar sin ti sería menor que la tristeza que tengo de estar contigo. ¿Qué tan grande es el reto de tener estas palabras tan finamente calibradas para leer y actuar?

Es simplemente una delicia. Un total privilegio tener eso. Supongo que el reto, si es que hay uno, es sacarle lo más posible y no desperdiciar ninguna oportunidad que llegue hacia ti con una de esas escenas.

Es el sueño de un actor tener un trabajo como este, porque tienes una escritura soberbia y actores talentosísimos para compartir el escenario. Es muy lindo interpretar a este personaje que es tan diferente a mí. Bueno, todos los personajes que interpreto son diferentes, pero es un buen salto de lo que he hecho antes. Muy divertido.

¡Wow! Checa el nuevo tráiler de Animales Fantásticos

¿Qué tan afectado está él por la actitud brutalmente práctica de Shiv sobre su matrimonio?

¡Yo creo que él está mucho más afectado de lo que piensa! En la noche de bodas que ella cree que deberían tener un matrimonio abierto es un shock. Creo que él se está dando cuenta del tipo de gente con la que está envuelto. Pero es difícil, porque él la ama. Y no es lo suficientemente ágil para darse cuenta del efecto que tiene Logan sobre todos esos niños —y sobre Tom, claro—. Sí, es interesante, pero es difícil para él asimilarlo.

¿Cuáles son las aspiraciones de Tom sobre el arco de la tercera temporada?

Yo creo que a él le gustaría escalar dentro de la compañía. Y yo creo que está haciendo un buen trabajo en ATN. De hecho, creo que lo está haciendo fantástico en ATN. Pero todo está arrojado hacia una terrible confusión por esta cuestión con Kendall y el intento de toma de control.

También, tiene la amenaza de ir a prisión, porque él se da cuenta de alguien deberá tomar la caída por todo el tema con la línea de cruceros. Tendrán que ofrecer a alguien para servir la sentencia de custodia como castigo por los históricos abusos y escándalos de la compañía. Así que está atormentado por esa amenaza y la duda de qué le sucederá en un futuro.

Al inicio de la tercera temporada de Succession tenemos un intercambio brillante entre Tom y el Primo Greg: “Logan va a disparar un millón de arañas venenosas sobre tu pito”. ¿Qué tan divertido es hacer ese tipo de escenas con Nick Braun?

Es absolutamente delicioso hacer ese tipo de escena. La preocupación es no disfrutarlo demasiado mientras actúas. A veces ves a los actores y piensas: “Oh se están divirtiendo demasiado ahí”.

Son líneas fantásticas y yo creo que el truco es interpretarlas totalmente serio —especialmente en esa escena. De otra manera se convierte en un sketch. Por ejemplo, acá yo realmente creo que él quería asustar a Greg. Y funciona bien.

Digo esto mucho, pero es verdad: lo encuentro muy sencillo porque las líneas entran a mi cabeza y entiendo las escenas. Realmente quiero decirlas, así que no es un gran trabajo memorizar el diálogo.

Se dice que de pronto en el set se te permite improvisar una que otra línea. ¿Qué tan divertido, pero también retador, es tener un guión tan detallado para trabajar, pero poder soltarse en algunas escenas?

Oh, es maravilloso. Yo creo que la gente asume que es muy improvisado. Pero, en realidad, no lo es —el 99% de las cosas están en el guión, hasta el mínimo detalle—. Somos muy, muy acertados con todas las líneas. Y si no lo somos, nos damos cuenta que es mejor decir lo que está escrito.

Entonces uno tiene esas alternativas que entran —líneas independientes para que puedan tener una interpretación diferente, pero es cuando completamos una escena. Eso es muy divertido, porque puedes jugar un poquito con ello. Y nunca me apena sugerir algo. Es un trabajo hermoso, realmente lo es.

Mira acá: Nolan es un tipo con un ego enorme, pero siempre tiene la razón: McConaughey

Para terminar, ¿por qué crees que amamos a estos personajes que son tan despreciables?

¡No lo sé! Pero creo que estamos fascinados por los extremos del poder, la riqueza y la sociedad. Así que supongo que está eso. El contexto del que se desprende la historia es interesante, porque no es normal que uno vuele en jets privados teniendo todo este dinero y poder.

Luego es todavía más interesante y cautivante, porque no son felices, y están en medio de unas fatales luchas de poder familiar, celos, furia y resentimiento como cualquier otro.

Es la familia, esa es la clave, creo. Es una familia, así que es universal.