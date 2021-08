Diego Luna estrena en Netflix su primera serie como director: Todo va a estar bien. Una mezcla entre drama y comedia que busca representar las múltiples caras del amor o desamor actualmente. Desde la difícil separación de una relación con hijas o hijos pequeños, hasta las complicadas relaciones con los padres, amistades y los largos alcances del machismo cultural en el que vivimos.

Todo va a estar bien, sin embargo, no es un manual de amor. No es una guía a cómo entender y leer nuestras relaciones interpersonales; los personajes en sí mismos presentan fracturas fundamentales, moral y personalmente, —como las tenemos cualquier persona—, que presentan una conversación cándida y honesta que vale la pena revisar. Se despoja del camino el “deber ser” para dar entrada al “así es”, ¿y luego?

Dentro del universo propuesto por la serie, el amor no se agota a un monólogo o un diálogo de una pareja hacia el final de su relación. Más bien se explora, a manera de una consciencia situacional y vigente, lo que es relacionarse y vivir en la Ciudad de México hoy en día, con una pandemia en el horizonte, la cuatroté, el MeToo y miles de más factores.

Por ello, hablamos con Diego Luna para entender un poco más de sus intenciones, el papel de la ciudad y lo que busca detonar con la serie Todo va a estar bien, estrenada el 20 de agosto en Netflix. Puedes leer la entrevista, abajo.

Mira acá: Parques más raros (y bonitos) de la CDMX que debes visitar.

Para mí eso es bien importante. Los proyectos no tienen una nacionalidad pero las historias sí tienen un contexto específico y con eso hay que ser muy rigurosos. Además, eso es lo rico de contar historias; si estás contando de un lugar y espacio que conoces, tienes todo para enriquecer tu historia. Para los que conozcan reconocer y descubrir y para los que no conozcan la ciudad van a terminar con un reflejo honesto de un pedacito de la CDMX.

Sí, la idea era jugar con eso un poquito. Lugares icónicos, pero también espacios que intentamos ignorar, incluso, los que habitamos esta ciudad. Notar que pasamos de largo por muchísimas zonas que también son nuestra ciudad y representan los contrastes que la hacen también tan interesante. Todo va de la mano de la misma idea de tratarla como un personaje.

No me gusta contar historias de personajes intachables o irreales. Cuando haces un juicio moral sobre tus personajes y decides hacerlos intachables, dejan de ser creíbles o reales. Lo mismo pasa cuando retratas una ciudad, si nada más te vas a tomar la foto al Estadio Azteca, la Diana Cazadora, Av. Reforma, Chapultepec en un parque, etc. Te pierdes de la posibilidad de realmente retratar esas distintas caras que tiene la ciudad, como la nuestra.

Teníamos que viajar por donde los personajes viajan.