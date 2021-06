El Conjuro 3 muestra un caso de posesión demoníaca llevado a la corte, pero ¿todo esto pasó en realidad?, ¿qué más investigaron los Warren?

Una nueva entrega del universo El Conjuro llega con la tercera parte de los casos que el matrimonio Warren, reconocidos demonólogos en Estados Unidos, investigaron durante toda su carrera. En El Conjuro 3 verás el primer caso de posesión demoníaca que se llevó a una corte de justicia.

El demonio lo obligó a hacerlo

Los Warren regresan en esta entrega para llevarnos a conocer el caso Arne Johnson. En 1981 este hombre fue acusado de asesinar al casero de su novia Deborah, Alan Bono. Ed y Lorraine Warren investigaron, antes de que ocurriera el homicidio, la supuesta posesión del hermano menor de la prometida de Arne Johnson.

Durante el juicio de 1981 Johnson intentó librarse de la condena asumiendo que había sido víctima de posesión demoníaca. Johnson había participado,antes de asesinar al casero de su prometida, en varios exorcismos practicados a David Glatzel, el hermano de 11 años de Deborah Glatzel.

Investigaciones paranormales en Connecticut

El caso de Arnie que verás en El Conjuro 3 no fue el único, ni el primero, que el matrimonio Warren investigó en Connecticut, Estados Unidos. En 1986, los Warren investigaron los sucesos paranormales de una casa funeraria, que supuestamente se encontraba infectada por demonios. El caso aparece documentado en el libroIn a Dark Place: The Story of a True Haunting.

Después Ed y Lorraine Warren contaron la historia de ‘La Dama Blanca’ en su libro El cementerio (1992) donde sedescriben las apariciones de un fantasma femenino en el Cementerio Union de Easton en Connecticut. Los Warren aparentemente tenían en su poder una cinta, que él mismo Ed filmó en el cementerio, donde La Dama Blanca se puede apreciar, presuntamente.

En la oscuridad(In a Dark Place) es el libro donde el matrimonio de investigadores paranormales cuenta los macabros sucesos a los que fueron sujetos todos los miembros de la familia Snedeker. Esta familia se mudó a una casa que anteriormente había sido una funeraria. La películaExorcismo en Connecticut se inspiró en esta historia.

¿Qué verás en El Conjuro 3?

Si eres fan de las cintas de miedo y de los saltos inesperados de tu butaca esta será tu película. No es ningún secreto que la trama se inspira en el caso de Arne Johnson, pero la historia también hace guiños al universo cinematográfico que James Wan construyó con El Conjuro.

Los Warren ahora gozan de una popularidad, como referentes en el estudio de lo paranormal, lo que los guía esta nueva aventura. Hay al menos tres momentos cumbre en la cinta: un exorcismo, un misterio que nos podría conectar con la nueva entrega y un villano del que no entendimos sus motivaciones porque “el mal solo existe y no necesita motivamos para manifestare”, qué miedo.

No queremos darte spoilers de El Conjuro 3, pero sin duda es la cinta que los fans estaban esperando desde el caso de Enfield (Conjuro 2). Podrás pasar 2 horas de completa incertidumbre para descubrir que este matrimonio, literalmente, puede con el mal siempre que se ame y este unido. Aww, ternuras.

Aunque nos hubiera gustado ver de nuevo a Valak en acción o saber qué pasó en Amityville, lo cierto es que este caso le da, digámoslos así, mayor legitimad a las investigaciones de los Warren: quienes ayudan a la policía local en la cinta.

Algunos sustos, momentos de tensión y escenas de maldad que seguro no te dejarán dormir estos días. Si quieres ir al cine este mes, El Conjuro 3 es buena opción.