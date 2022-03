La directora estadounidense, Courtney Stephens platicó con nosotros sobre 'Terra Femme', obra que presentará en el FICUNAM 2022.

La directora Courtney Stephens, cuya obra performática Terra Femme se presentará en FICUNAM, platica sobre la mirada femenina, la narrativa del desastre y sus futuros proyectos.

Aparece en la pantalla y se disculpa por su atuendo casual. Se encuentra en Los Ángeles en casa de una amiga que según ella está repleta de cosas raras. Para ejemplificar muestra una taza con forma de pistola que hace alusión a Pulp Fiction (Tarantino, 1994). No es que sea fanática del director, sino que la mencionada amiga es vestuarista y ha trabajado con él en algunos proyectos. La situación resume un poco su vida; alterna entre Los Ángeles y Nueva York, está rodeada de amigos creativos y su talento le ha proporcionado el tipo de conexiones que hacen que sea muy casual co-dirigir el video de una banda tan icónica como Sparks (“What the Hell Is It This Time?”).

Artista multidisciplinaria, actualmente Courtney Stephens dedica su tiempo a escribir un artículo sobre Joan Didion.

Es sobre la forma de sus ensayos y cómo eso puede trasladarse a la cinematografía de no ficción, explica.

También acaba de estar en México, pues está trabajando en un corto sobre el aborto ilegal que su madre tuvo en México en la década de los 60’s. Sin embargo, su proyecto a largo plazo es una cinta inspirada en El Mago de Oz.

Es sobre los patrones climáticos de Kansas, en el Mago de Oz recreado en los lugares turísticos. Todo el estado está lleno de estos sitios: la casa de Dorothy, el camino amarillo, un parque temático. Me interesan mucho las versiones reales de sitios cinematográficos, pues mi trabajo trata sobre los lugares cada vez más. Sobre los patrones climáticos; cómo la ciencia los comunica casi como recreaciones cinematográficas. Hay muchos centros científicos que hacen modelos y recrean escenarios como un tornado, o plantean las consecuencias del clima a largo plazo.

Le interesa ese puente entre la imaginación cinematográfica y la geografía real actual. Cómo el ciclo noticioso trata estos temas, no como un llamado a la acción desde el activismo sino a nivel narrativo.

Me parece fascinante cómo el melodrama y otros géneros como las películas de desastre hollywoodense se han diseminado en las noticias. Incluso la ciencia, estuve en un centro de la NASA en California y los científicos hablaban de cómo convertir su investigación en una historia que emocione al público en general. Cómo dramatizar y reempacar esa información.

Terra Femme

Pero si bien tanto Tierra Femme, como otros proyectos suyos como el cortometraje Ida Western Exile (2017) se centran en la figura femenina, Courtney Stephens no está interesada en la mirada de la mujer como categoría.

A veces me pregunto si una historia es la mejor lente. Algunos textos de no ficción son más efectivos para comunicar. Vuelvo a Joan Didion, ella pintaba detalles de una manera que las conexiones con la historia tomaban una postura por sí mismos.

Y es que a ojos de Courtney, la escritura de Didion es como si articulara una historia de una manera en que esos detalles se vuelven puntos en un mapa y así el lector tiene la oportunidad de rellenar los espacios vacíos.

Su modelo de no ficción da más espacio al pensamiento que el intentar contar una historia. Eso va en contra del modelo comercial que te obliga a explicar tu conexión con una narración y eso es lo que me interesa explorar. Pensar en una female gaze es un fracaso. Sería reductivo ver una película dirigida por una mujer esperando entender algo de la categoría “mujer”. Alguien que vea mi película no puede decir: ahí está la postura de las chicas. Lo que quiero que entiendan es más bien que cada director filma de una manera porque tiene ciertas características que, claro, incluyen el género, pero también otras categorías como la clase. Esto está plasmado en cómo viajan las protagonistas de mi Tierra Femme, por qué lo hacen así, etcétera. Mi llamado es a aceptar que no hay tal cosa como una mirada neutral, cada postura está llena de particularidades porque somos humanos creando cosas.

Terra Femme en Umbral Expandido

En su décima segunda edición y por vez primera, el FICUNAM presenta Umbrales, una muestra conformada por 58 películas, que representan las expresiones más radicales de la vanguardia cinematográfica.

Otra iniciativa es Umbral Expandido, que abarca sesiones de cine expandido, performances y videoinstalaciones. Es en esta categoría se presentará Terra Femme, la conferencia-performance de Cortney Stephens. El programa lo completan Shadowboxing, la conferencia- performance de Laura Huertas Millán, La exclusión (el concierto-performance de Niño de Elche y Raúl Cantizano) y Pulsos subterráneos de Elena Pardo.