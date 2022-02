Lago/Algo está a punto de convertirse en tu nuevo lugar favorito de la ciudad y si no nos crees, permítenos convencerte rápidamente.

LAGO es un proyecto de regeneración respaldado por CMR —operador del restaurante Del Lago—, impulsado en colaboración con OMR, gestor del brazo cultural del espacio, llamado ALGO.

El nuevo espacio

Graduaciones, convenciones y hasta un antro, fueron el tipo de cosas que durante dos décadas albergó uno de los edificios con mejor ubicación de la CDMX. Convirtiéndose así también uno de los más desperdiciados. Ahora, el espacio conocido como el Lago, ubicado en pleno bosque de Chapultepec, a un costado del lago mayor, se reinventa para devolver el edificio a su hábitat natural.

El restaurante, recién remodelado, seguirá estando consignado a CMR, pero ahora la galería OMR toma el control de Algo, un nuevo espacio autónomo e independiente de exposiciones distribuido en casi cuatro mil metros cuadrados. ¿El objetivo? Regenerar la zona y lograr que el arte contemporáneo deje de ser elitista y sea accesible para todos, a través de exposiciones. Si, pero también talleres, lecturas de libros, pláticas de artista y demás actividades para que la comunidad se involucre.

La exposición

Para inaugurar Lago OMR colaboró con la galería José García en la exposición Form Follows Energy, que habla de cómo todos estamos conectados y la energía se transforma en forma. Su premisa es que necesitamos comenzar a relacionarnos con nuestras ideas, el tiempo, el espacio, la naturaleza y entre seres humanos.

La exposición está distribuida en diferentes espacios que abarcan un mismo tema. Incluye una obra sobre la memoria y el trauma firmada por Guillaume Leblon (Lille, 1971), inspirada en su madre que padece alzheimer. Y también una pieza de Pablo Dávila sobre lo intangible del tiempo que consiste en una simulación basada en la metorología de la ubicación geográfica de la pieza pero del otro lado del mundo. Esto con el fin de dar perspectiva de la irrelevancia de nuestros problemas y cómo estos son intrascendentes en otro lugar. Dicha pieza cambia durante el día, por lo que según la hora en que la veas, verás el amanecer, el atardecer, etcétera, y está pensada para que te sientes con tus preocupaciones y te des cuenta de que del otro lado del planeta no pasa nada.

El subtema de la expo

Un subtema que es el antropoceno y la crisis colectiva que tenemos como sociedad. Cómo el hombre se ha puesto arriba del mundo pero en realidad está en decadencia. Esta sección incluye un video del colectivo danés Superflex, en el que muestra un edificio de Helsinki y en un video de diez días muestra cómo se destruiría en 10 mil años. Así, señala cómo no podemos percibir el cambio porque es paulatino, y el edificio funciona como una metáfora de una figura de poder, que pierde su importancia frente al cambio climático y las crisis sociales.

Otras pieza que comparte este subtexto es Crying For The March, de Christian Jankowski (Gotinga, 1968), quien recreó un capítulo de la telenovela La que no podía amar y lo recreó con los actores llorando. Finalmente hay un espacio para reflexión que incluye una pieza interactiva para sentarte de Pía Camil (Ciudad de México, 1980). Esta podría describirse como una montaña de jeans aplicados, misma que resulta ideal para sentarse y ver las pinturas de Ana Montiel (1981, Logroño) que son casi meditativas, muy reflexivas.

El restaurante

Lago estará comandado por Micaela Miguel, a quien la gastronomía le viene de familia, pues su madre es la afamada chef. Sin embargo, Micaela se ha abierto paso por sí misma en el mundo de la gastronomía con proyectos como Delirio. Y para este espacio propone un híbrido de café y restaurante, consciente del orígen de sus productos y procesos. Un mercado de pesca sostenible que busca llevar la granja a la mesa y así contribuir al rediseño de la cadena de alimentación.

La remodelación

El edificio, concebido desde su inicio y hasta la fecha concesionado en una alianza público-privada, fue firmado en 1964 por el entonces director de obras de la Ciudad de México, Leónides Guadarrama. Asimismo, fue diseñado por el arquitecto Alfonso Ramírez Ponce con tan solo 24 años de edad. Siguiendo la tendencia de innovación modernista de arquitectos como Mies van de Rohe y Félix Candela, lo proyectó bajo una inmensa cubierta asimétrica de concreto con forma paraboloide hiperbólica.

Es un testamento de que, en palabras de Ramírez Ponce, las “estructuras arquitectónicas resistentes por el peso son una torpe acumulación de la materia. No hay nada más noble desde el punto de vista intelectual que resistir por la forma”. Con eso como premisa, se restauró el esplendor arquitectónico de la estructura original del edificio en colaboración con el estudio de arquitectura Naso, dirigido por José Ignacio Vargas, quien durante la remodelación dejó guiños a la historia del edificio, como las marcas de cómo estaba dividido el techo y cómo estaba segmentado el edificio.

Dónde: Lago/Algo: Paseo de la Reforma s/n, Col. I sección Bosque de Chapultepec lago.com.mx

Cuándo: A partir del 9 de febrero