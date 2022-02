La banda británica Placebo está por regresar a la Ciudad de México este verano, checa la fecha, el lugar, y cuándo podrás comprar tus boletos.

Placebo volverá a pisar México este año, tras una larga ausencia. Y lo hará tanto con música nueva como con sus grandes éxitos, así que si eres fan seguro no querrás perderte de su nuevo concierto. Si has visto a esta banda antes, sabes que Brian y Stefan siempre lo dan todo en el escenario con la intensidad de sus guitarrazos y letras.

Placebo vendrá a México con una mezcla de rolas nuevas y clásicos

Hace cinco años fue la última vez que Placebo vino a tocar a México. Ya llovió un buen. Pero la sequía de conciertos de esta banda está por terminar en 2022 con una presentación muy esperada por sus fieles fans mexicanos.

Así es, y el motivo de su nueva visita al país será presentar su octavo y nuevo disco de estudio Never let me go. Material que saldrá el próximo 25 de marzo, pero del que ya lanzaron los sencillos “Beautiful James”, “Surrounded by spies” y “Try better next time”. Y que además trae sonidos crudos y trata sobre temas existenciales que evocan el fin del mundo, perfectos para estos tiempos.

Por supuesto que la noche que se reencuentren con su público mexicano los músicos europeos también tocarán parte de su repertorio de canciones con el que se han consolidado a nivel mundial en el rock anternativo. Ejemplos hay muchos, pero podemos mencionar “Special needs”, “Pure morning”, “Every you, every me” y “Special K”, que podrían sonar en su concierto de México.

Y es que esta banda fundada en Londres en los 90 se ha forjado una sólida carrera con sus siete producciones discográficas anteriores. La primera de ellas homónima, lanzada en 1996, seguida de Without you I’m nothing, Black market music, Sleeping with ghosts, Meds y Battle for the sun.

Fecha y lugar del reencuentro con sus fans mexicanos

La cita con Brian Molko y Stefan Olsdal será el lunes 12 de septiembre, a las 8:30 p.m. Sí, lunes, pero será un gran comienzo de semana, ¿a poco no?

El Palacio de los Deportes, lugar donde ya se habían presentado en varias ocasiones, será a donde habrá que acudir para rockear con este par.

Precios de los boletos para Placebo

Para lanzarte a ver a Placebo, podrás comprar tu boleto en la venta general arranca este 15 de febrero, a partir de las 11:00 a.m. Será en el Sistema Ticketmaster y taquillas del Palacio de los Deportes.

Los precios no ha sido dados a conocer, pero mantente atento a la página de Ticketmaster.

Luego de haberlos visto en el Pepsi Center WTC, en El Plaza Condesa, el Vive Latino y otros escenarios de México, este año es momento de lanzarnos a rockear con Placebo en el Domo de Cobre. ¿Qué dices, comprarás tu boleto para esa noche?