Con millones de fans en todo el mundo, la novela A través de mi ventana llegará en forma de película, pero antes hablamos con parte del elenco.

Quizá te suene A través de mi ventana, quizá no, pero a partir de este 4 de febrero verás este título por todos lados en redes sociales. Y es que se trata de un fenómeno literario juvenil-romántico sobre el primer amor que comenzó en la plataforma Wattpad, pasó al libro impreso, y ahora Netflix la lleva hasta tu pantalla como película.

Sorprendidos por el arrastre de A través de mi ventana

Si bien millones de chicas y chicos conocieron esta historia por medio de Wattpad o el libro, el elenco no. Hugo Arbués (Apolo, el menor de los Hidalgo), Eric Masip (Artemis, el hermano mayor), Natalia Azahara (Daniela, mejor amiga de la protagonista, Raquel) y Guillermo Lasheras (Yoshi, mejor amigo de Raquel) tienen historias diferentes pero todos se enteraron ya en el proyecto.

A través de mi ventana revela trailer previo a su estreno 🤯

Para Hugo fue en la semana de ensayos y comenzó a leerlo sorprendido por el fenómeno que es. “No tenía ni idea, no entendí porque nadie me lo había comunicado antes”. Mientras que Natalia lo supo también en ese periodo de preparación, un día en el tren con Clara (Galle, la protagonista), de Madrid a Barcelona, me lo contó y fue una maravilla”.

Eric recuerda que desde el casting él y Guillermo pensaron que era una película de carreras, pues tenía otro nombre: Racar. Luego supieron que era por Raquel y Ares, la pareja principal. “Además, en mi caso hablaban de la empresa, y yo digo ‘esta cosa futurista como del 3023, de la familia futura y las…’, como un poco Dune. Nada que ver, de repente súper actuar una historia de amor súper bonita”, recuerda el primero, quien también llegó a pensar que era una cinta indie que sería menos vista “y de repente, todo lo contrario”.

La única que recuerda saberlo es Emilia Lazo, quien da vida a Claudia, ama de llaves de los Hidalgo y el romance secreto de Artemis. “Pero claro, fue una sorpresa encontrarnos con que era un gran fenómeno adolescente, la verdad”.

Tranquilos ante la presión de un título tan conocido

Al tratarse de una historia con una gran legión de fans que espera más el 4 que el 14 de febrero, podría significar mayor presión para el elenco o tranquilidad porque saben que habrá muchas vistas a la película. ¿La realidad?

Hugo Arbués admite que “estoy bastante tranquilo, sobretodo porque durante la etapa de casting vieron en nosotros la esencia del personaje. Y luego que Ariana Godoy, la autora del libro, ha estado muy involucrada al escoger los personajes”.

Por su parte, a Eric Masip esto le emociona: “Dices ‘hostias, realmente hay un apoyo tan grande detrás y tanta gente que lo sigue y que le gusta, y que le gustan nuestros personajes’, que a mí me da más fuerza para explorarlo, para buscar, para decir ‘a ver, qué puedo hacer para que sea interesante para un espectador que no conoce el personaje, pero también para regalar a las fans lo que ellas han visto en todas esas historias, cómo poder aportar más al personaje y hacerle justicia’”.

Además de amor, en A través de mi ventana hay amistad

Pero la atención de A través de mi ventana no sólo está centrada en los hermanos Hidalgo y la pareja protagonista. También está la amistad, que como señala Emilia Lazo, en la trascendental época de la adolescencia “es muy potente, y está muy bien sumergirse en ese lugar”.

Por su parte, Guillermo Lasheras asegura que “te enamoras desde el inicio con estos tres personajes, Daniela, Raquel y Yoshi, porque están muy unidos, y entre ellos van comentando todo lo que sucede a Raquel. Además, Yoshi tiene su trama con Raquel y Ares, Daniela se mete también a la familia Hidalgo. O sea que todos estamos conectados con la misma familia y eso nos une mucho. Y creo que cualquier espectador se va a sentir identificado, va a empatizar y se va a enamorar de estos tres personajes”.

Natalia Azahara agrega: “Somos muy diferentes los tres personajes, entonces es maravilloso verlos cómo reaccionan y cómo actúan frente al amor”. Uno está perdidamente enamorado y celoso, la otra no cae al principio pero termina cediendo. Y la protagonista va con todo para ganarse el corazón de su vecino.

Una película divertida, fresca, y hasta con misterio

Con tantas propuestas en las salas de cine y plataformas de streaming, ¿por qué ver una historia juvenil con romance en estos tiempos? Emilia responde que, primero, “es importante traer toda la cultura a casa. Nos hemos dado cuenta que es la única manera de sobrevivir a la pandemia era conectarse con la cultura, con el arte.

“Y creo que A través de mi ventana es una película muy fresca, donde te lo pasas muy bien, recuerdas y te vuelves al momento de la adolescencia, y te dan ganas de vivir y volver a esa energía despierta. Ese momento de la primera vez de las cosas, de todo lo erótico que se despierta en esa edad y permanece en el tiempo. También tiene un halo de misterio que a todos nos impresionó mucho”. Y agregamos que es sexy con ciertas escenas íntimas.

Guillermo agrega que al espectador puede antojársele “yo también quiero una historia de amor así, que me aparezca alguien por la ventana”. Y Natalia asegura que además de los fans, también la puede disfrutar público de mayor edad. “Es divertido pensar que te pueda pasar algo así o vivirlo de nuevo a través de esta película”. Por lo pronto, su abuela y la de Eric están listas para darle play.

Si eres fan de A través de mi ventana, puedes estar tranquilo

Otros que están listos para darle play en Netflix, son los fans, y así lo han demostrado en redes sociales con divertidos mensajes rezándole a la Virgen de los Abdominales. Para ellos Hugo tiene este mensaje: “Os podéis quedar muy tranquilos con que os va a encantar la película”.

Pero Guillermo deja esta pista para que se les antoje más verla: “Se van a sorprender porque la película les va a aportar alguna cosita nueva que no esperan, y que va a hacer que les guste”.

Tanto, que pronto podrían verse peticiones de las películas de los otros dos libros, A través de ti y A través de la lluvia, en los que continúa la historia de los hermanos Hidalgo. Algo que el elenco aceptaría sin dudarlo, pues Eric confiesa que al despedirse de sus personajes “hubo algo que se nos quedó vacío. Entonces, si tuviéramos la oportunidad de retomarlo algún día, sería bárbaro. Si lo queréis, pedídlo”.

Antes de terminar la charla todos dicen que les encantaría venir a México. Eric asegura que justo comió chilaquiles, y que “nunca he estado (ahí), es mi destino soñado”. Y Guillermo revela que “hace poco lo hablábamos, tenemos que encontrar un momento para irnos todos, estamos deseando ir”.

Mientras logran venir, tú puedes verlos en A través de mi ventana a partir de este 4 de febrero a las 2:00 a.m. de México, en Netflix.