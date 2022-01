Nunca estará de más una lista de recomendaciones de series y libros sobre el fin del mundo... nomás por si estásá en mood apocalíptico.

Que no te dé pena decir que eres fan de las historias apocalípticas, pues te tenemos una excelente noticia: no eres el único. Por ello, decidimos hacer este precioso listado de series y libros que hablan del fin del mundo. Prepárate porque con estas recomendaciones vas a saciar tu sed del fin de la humanidad y, ¿qué mejor momento para hacerlo que en plena pandemia? Oye… pero sigue cuidándote, ¿okay? Esto todavía no acaba.

1. La peste — Albert Camus (libro)

Esta novela se publicó en 1947 y se convirtió en una de las obras más emblemáticas de la literatura del siglo XX. Ambientada a fines de los años 40 en Orán, La peste narra los acontecimientos en una ciudad cerrada tras un inesperado brote de peste bubónica. En realidad, la trama es sencilla: va desde el contagio inicial hasta el final de la epidemia. Lo que hace a este libro uno de los más memorables de la literatura moderna es la humanidad de sus personajes y la profundidad de sus planteamientos. Oh, sí. Este libro hará que te cuestiones muchísimas cosas.

2. The Walking Dead (cómic/serie)

Si de series y libros sobre el fin del mundo se trata, The Walking Dead es de cajón. Ok, sí, quizá la serie de TV ya no es lo que hace algunos años, pero definitivamente vale la pena que te la eches completita (de hecho, ya viene su última temporada). Lo mismo con los libros, bueno, cómics. Si por alguna razón no tienes idea de qué va TWD, debes saber que la historia se centra en Rick Grimes, un sheriff que resulta herido durante un tiroteo y termina en estado de coma. Cuando despierta, se da cuenta de que vive en un mundo arrasado por zombies. Y ese es solo el inicio, ¿eh?

3. Dark (serie)

¡Ufffa! Esta serie alemana de Netflix cuenta con 3 temporadas y ha recibido aclamación crítica tras aclamación crítica, además de convertirse en todo un fenómeno cultural. Y en serio que no estamos exagerando. A pesar de tocar temas complejos como la física cuántica, viajes en el tiempo y demás paradojas, está en el top 10 de las series más populares de esta plataforma de streaming. Dark es una especie de rompecabezas que se desarrolla en un pueblo alemán, donde 4 familias se sumergen en la búsqueda de un niño que ha desaparecido de forma misteriosa. Esta serie abarca los acontecimientos de distintas generaciones (pasado, presente y futuro), además, está cargada de simbolismos que hipnotizan a cualquier expectador.

4. The 100 (serie)

Otra de las series que hablan del fin del mundo que no puedes perderte es The 100. Se trata de un drama postapocalíptico que se desarrolla un siglo después de que la Tierra quedó devastada debido a una catástrofe nuclear. Cien habitantes de una estación espacial (que alberga a lo que queda de la humanidad) vuelven al planeta para comprobar si ya es habitable. Cuando aterrizan, no tarda en ser evidente que la radiación solo es uno de los problemas, pues en la Tierra aún viven tribus que sobrevivieron al apocalipsis nuclear. Esta serie traza un mapa de competencias morales y plantea debates en los que es realmente difícil tomar partidos.

5. Ensayo sobre la ceguera — José Saramago (libro)

¿Eres fan de las series y libros sobre el fin del mundo y no has leído a Saramago? ¿Poooor? Ensayo sobre la ceguera sería el primer libro que te pedirían leer en la Universidad de Estudios Superiores para Fanáticos del Apocalipsis. Quizá lo único que necesitas saber es que a José Saramago se le otrogó el Premio Nobel de Literatura en 1998, nomás pa’ que te des una idea de quién es el autor de esta obra maestra. Ensayo sobre la ceguera es de esos libros que te marcan de por vida y si no nos crees, checa la sinopsis:

Un hombre parado ante un semáforo en rojo se queda ciego súbitamente. Es el primer caso de «ceguera blanca» que se expande de manera fulminante. Internados en cuarentena o perdidos en la ciudad, los ciegos tendrán que enfrentarse con lo que existe de más primitivo en la naturaleza humana: la voluntad de sobrevivir a cualquier precio.

6. 12 Monos — Elizabeth Hand (libro, serie… y hasta película)

12 Monkeys es, sin duda, una de las mejores historias postapocalípticas que encontrarás. El libro se publicó en 1995, después de haber sido un exitazo en pantalla (una peli con Brad Pitt y Bruce Willis). Esta historia de Ciencia ficción describe un futuro terrorífico donde la mayoría de la humanidad ha muerto por un virus letal. El Apocalipsis en su máximo esplendor. Los sobrevivientes viven bajo tierra y James Cole, un prisionero, es enviado al pasado para tratar de ayudar a los científicos a encontrar una cura para el virus que exterminó a —casi toda— la humanidad.

7. La carretera — Cormac McCarthy (libro)

Para que te vayas dando una idea del calibre de esta joyita: ganó el Premio Pulitzer de Ficción en 2007. La historia se desarrolla en un mundo postapocalíptico donde llueve ceniza. Un hombre y un chico cruzan a pie el territorio norteamericano, pero el hambre es mucho más que una preocupación diaria: es la medida de todas las cosas y las bandas de caníbales se han apropiado del país donde la barbarie ha echado raíces. Obviamente también existe una adaptación cinematográfica de La carretera (The Road, 2009), protagonizada por Viggo Mortensen.

8. Cell — Stephen King (libro)

King tiene no uno, sino varios libros que hablan sobre el fin del mundo, por ejemplo: Apocalipsis, The Stand, The Mist, The Dark Tower (serie literaria) y uno de los más recientes —bueno, ni tanto, es de 2006—: Cell. Esta novela está ambientada en Boston y el argumento se basa en un virus que se propaga a través de los smartphones. Clayton Ridde, el protagonista, lucha por reunirse con su familia en medio del caos que desatan las señales enviadas por celular, mismas que logran alterar el comportamiento de las personas. Definitivamente Cell hará que te quieras alejar de los aparatos electrónicos por lo menos unos días.

9. El hombre en el castillo — Philip K. Dick (libro y serie)

The Man in the High Castle es una novela histórica alternativa que se publicó en 1962. Este libro se convirtió en una de las obras más importantes de Philip K. Dick, pues echa un vistazo el —entonces— contemporáneo Estados Unidos después del asesinato de Franklin D. Roosevelt en 1933. Cuando comienza la novela, se explora una realidad alternativa de la historia contemporánea, en la que la Alemania nazi y Japón salieron victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, ocupando los Estados Unidos. La adaptación live-action de esta novela (en formato de serie) se estrenó en Amazon Prime Video en 2015 y cuenta con 4 temporadas.

10. Black Summer (serie)

Black Summer es la precuela de otra serie: Z Nation. Las dos son buenísimas, pero te conviene empezar por el principio, o sea, con Black Summer. Es más, hasta nos atreveríamos a decir que le pisa los talones a The Walking Dead, ¿eh? Además, los zombies de esta serie son realmente terroríficos. La historia comienza justo en los primeros días del apocalipsis zombie y por supuesto que todo es un caos. Lo mejor de todo es que este show no baja el ritmo y lo más seguro es que estés al borde de tu asiento (o tu cama, pues) a lo largo de todos los episodios. Es una carrera sin descanso por sobrevivir.

Sabemos que en realidad solo eres fan de las historias que hablan del fin del mundo, pero que en realidad no quieres vivir el fin de los tiempos, ¿cierto? O bueno, al menos eso esperamos. De todas formas, ya tienes un buen listado de series y libros del fin del mundo para entretenerte… de aquí a que suceda. Por cierto, ¿ya viste Don’t Look Up? Vas a amar esta nueva peli de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. Sí, obviamente es del fin del mundo.