Si estás buscando mezcalerías chilangas para echar unos traguitos con tu crush, con tus amigos o de plano solovino... has llegado al lugar indicado.

Las mezcalerías chilangas son ese lugar seguro a donde vas para que nadie te juzgue. Bueno, no siempre, pero sí son ese lugar seguro para ir a tomar unos traguitos coquetos sin remordimiento.

Aquí no importa si llegas por tu propio pie, si vas con ligue, vínculo, conexión o solovino. El corazón siempre necesita calorcito y la mayoría de las veces ese puede venir en forma de vasito de veladora con rodaja de naranja. ¿Sal de gusano? ¡Más bien sal de ahí ya para tener una cita contigo, con tu ligue o con amigxs en estas mezcalerías chilangas!

Mezcalerías chilangas imperdibles

La Clandestina: la del corazón roto y el ligue

¿Cuántas veces te han roto el corazón? ¿Cuantas veces se lo has roto a alguien? ¿Cuántas veces has ligado mientras tienes tu corazoncito partido? ¡Ah verdad! Estar así todo chipi no es pretexto para no echarte un mezcal ¡y hasta ligar otra vez! Eso nunca ha sido clandestino qué no. ¡Mucho menos en La Clandestina! Aquí vas a poder brindar ¡salud por el amor nuevo! ¡Y por el viejo también!

Dónde: Av. Álvaro Obregón 298, Condesa, Cuauhtémoc, CDMX.

Horario: Lun-Sád 18:30 a 02 hrs

Lo mejor: Puedes echarte una tlayuda si te da hambre. Además es de las mezcalerías chilangas más acogedoras de toda esta defectuosa ciudad. Su carta de mezcales es extensa y tienen diferentes variedades de magueyes mezcaleros.

Mezcalero: ¡ideal para coyotes solovinos!

Llegas a esta mezcalería porque te seguiste derechito caminando desde el kiosco de Coyoacán. Y es que es de esos lugares en donde simplemente te tratan bien, te sientes en casa. Pides un chela, pides dos, pides un mezcal, pides dos.

El setlist musical es variado durante el día, de noche ya se pone de ambiente electrónico riqui. Las botanas son deliciosas y el guacamole con chapulines abunda. Todo aquí es tranquilo (si lo agarras no muy lleno) así que es ideal para llevarte tu libro y echar novela mientras echas chupe.

Dónde: Caballocalco 14, Coyoacán, CDMX.

Horario: Lun-Dom 13:00 a 02 hrs.

Lo mejor: Pide sentarte en alguna de las mesitas de afuera, Coyoacán siempre se disfrutará con esa resolanita al aire libre mejor.

Mano Santa: la miscelánea mezcalera

Catas de mezcal, música en vivo, exposiciones y venta de arte… ¡Mano Santa lo tiene todo! Es chiquita y bonita, con mesitas en la calle que siempre están llenas de gente chida. Aquí da igual si te tomas una carta blanca bien fría o un mezcal templadito.

Lo importante es redescubrir el sentido de la vida en ese gusanito que flota. Para la pre-peda, para la cartera flaca, para platicar Mano Santa se podría convertir en una de tus mezcalerías chilangas favoritas.

Dónde: Av. Insurgentes Sur 219, Roma Norte, Cuauhtémoc, CDMX.

Horario: Lun-Mié 18:00 a 02:00 hrs; Jue-Dom 15:00 a 02:00 hrs

Lo mejor: Prueba el curado de Maracuyá. Además todos sus mezcales son recién llegados ¡desde Santiago Matatlán, Oaxaca!

Bósforo: donde el mezcal se toma en medidas de tiempo

Esta es una recomendación bohemia además porque cuando llegas a la Bósforo se detiene el tiempo. Obviamente ubicas que cuando te la estás pasando bien el tiempo se ralentiza. Lo mismo sucede pero con el mezcal. Esta bebida aguardientosa y agavera es para disfrutarla lentito. Nada mejor para detener el tiempo que una atmósfera bohemia que le hace honor al río que lo nombró.

La palabra “bósforo” quiere decir estrecho. Aquí el tiempo pasa por el estrecho del mezcal de forma muy lenta y placentera. Si vas a la Bósforo te vas a encontrar pura bohemia.

Dónde: Luis Moya 31-local 2, Centro, CDMX.

Lo mejor: Las quesadillas con un mezcalito nunca te sabrán mejor que aquí. Dicen que el mezcal de aquí es tan bueno que hasta tiene doble perlado.

Tenxokotl: centro cultural, botanero y mezcalero

Si te gusta la música y el mezcal ¡ya la hiciste! Aquí llegas y te paras a bailar las cumbias, salsas, huapangos y jarabes que tocan en vivo. Y es que en realidad la apuesta de Tenxokotl es regresar a nuestras raíces musicales. ¡Mejor aún si lo haces con mezcal en mano y fandango!

Dónde: Bucareli 69, Col. Juárez, Cuauhtémoc, CDMX.

Horario: Mar-Dom 15:00 a 01:00 hrs

Lo mejor: Al centro te plantan un molcajete de cochinito con salsa y tostadas para que le des duro a la botana. ¡De verdad la oferta musical no tiene mmm…ezcal!

¿Ya listones para visitar alguna de estas mezcalerías chilangas? Entre amores y desamores pueden haber muchos mezcales. Eso nunca será pecado sino bendición.

