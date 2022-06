En esta época, donde vivimos rodeados de estímulos y hay una producción exacerbada de contenidos, no es de extrañar que la industria de la moda, transite por una etapa donde su consumo sea rápido y casi desechable.

Según un informe de la Fundación Ellen MacArthur, del 2000 al 2015 la producción de ropa se duplicó y el número de veces que usamos las prendas, se redujo un 36%.

Más allá de la basura que pueden generar las prendas desechadas, la contaminación que se genera en la fabricación de esta ropa, casi desechable, es lo que está generando un daño en el medio ambiente, conocido como “huella ambiental”, misma que le dejaremos de herencia a las futuras generaciones de este planeta. Con esto en mente, Absolut ha reclutado al aclamado diseñador, Anuar Layon, para crear una colección sustentable, en la que tú podrás ser parte activa de su creación.

Seguramente has visto alguna vez la famosa chamarra negra que en su espalda reza: “Mexico Is The Shit”, una expresión en inglés que significa más o menos que nuestro país es “la reata”. Probablemente la viste siendo vestida por artistas o influencers en festivales. Pues el creador de aquella icónica prenda, es Anuar Layon. Este diseñador mexicano también es responsable de marcas como Prima Volta, Chunky Sandals o colaboraciones con Daft Punk, Wu -Tang Clan, Iggy Pop o Molotov. Sabiendo de la gran influencia de este artista, Absolut quiere que seas parte de esta colaboración, para crear estas 250 exclusivas prendas, hechas con textiles y PET reciclados.

La marca de vodka con la silueta más famosa, es una empresa ampliamente comprometida con crear un mejor mañana. Su deseo de poner un granito de arena con acciones en pro del medio ambiente no es de hoy. Recordemos que esta empresa ya reforestó una parte de Tulum con plantas que obtuvieron durante el Zamna Festival.

En palabras del propio diseñador Anuar Layon: “Es muy difícil decir que con un sólo proyecto vamos a lograr borrar la huella ambiental, pero en definitiva, es un granito de arena que estamos aportando entre Absolut y yo, para poder hablar desde nuestra perspectiva de diseño de lo que representa la industria sustentable de la moda en el país y en el mundo”.

¿Cómo puedes ayudar en el diseño de esta prenda de Absolut y Anuar Layon?

Más allá de lo que contamina la ropa en sí misma al ser desechada, una parte importante de su impacto ambiental tiene que ver con su fabricación. Por ello, la colección sustentable de Absolut, Anuar Layon y tú, será fabricada con textiles y PET reciclados con lo que se ahorrará agua y energía. Además de que su producción generará menos emisiones de CO2 comparado con cualquier otra colección no sustentable.

Pero ¿cómo puedes colaborar con ellos? Esta colección que llevará por nombre Regeneración Absolut, además de buscar el menor impacto al ambiente, se hará en comunidad, por lo que para formar parte de esta colaboración, solo deberás votar por la textura que más te guste por medio de las redes sociales de Absolut a partir del 21 de junio y hasta el 1 de julio.

Estas son las opciones por las que podrás votar para colaborar en el diseño de la prenda sustentable:

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Opción 4

¿Ya elegiste cuál es tu textura favorita? Vota aquí: https://www.instagram.com/p/CfEoBXJuao9/

¿Cómo puedes obtener una de estas prendas sustentables?

Tienes que estar al pendiente del proceso de diseño y creación de esta pieza de historia en el diseño textil mexicano, esto en las redes de de Absolut MX y Anuar Layon, para que puedas participar en alguna de las dinámicas mediante las que se regalarán una de las 250 prendas exclusivas y conocer cómo durante todo el proceso de producción se puso un granito de arena para combatir el deterioro de nuestro medio ambiente.

CONTENIDO HECHO EN COLABORACIÓN CON ABSOLUT