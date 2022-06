Últimamente parecería un hecho que toda la gente vive en el mundo digital: vivimos compartiendo momentos en Instagram, la cuota diaria de humor la consumimos en Facebook y los stickers de Whatsapp son la forma de reaccionar e interactuar con tus amigos; sn embargo, según el INEGI, casi la mitad de la población mexicana no tienen una cuenta para recibir o enviar dinero dónde se les pague una venta o le puedan enviar dinero a sus familiares de forma rápida.

Por pura estadística, es muy probable que seas parte de ese 47% de la pandilla mexa que no puede hacer pagos de forma electrónica. Ahora bien, seguramente te ha pasado que quieres comprarte algo para lo que no te alcanza y has querido sacar un crédito pero no todos podemos acceder a ellos Ya que estamos hablando de números, sólo 3 de cada 10 personas de nuestro país tienen la posibilidad de acceder a un crédito, pero eso ha cambiado gracias a Bankaya y su sencilla app.

¿Qué es el historial crediticio y cómo afecta tu futuro?

¿Recuerdas cómo en la adolescencia querías pedir permisos para salir con tus amigos o a una fiesta, pero tu familia te decía que “primero te lo tenías que ganar”? Esa confianza que tenías que sembrar en tu papá y mamá haciendo tus deberes para que dejaran salir a divertirte es muy parecida al historial crediticio. Para que las instituciones te puedan prestar dinero, necesitas demostrarles que eres confiable a la hora de caerte con los pagos.

El problema para el 70% de la gente mexa es que, dado que nunca han pedido uno, no puede demostrar que puede pagar un crédito. Esta situación se asemeja a las empresas que para contratarte te piden 3 años de experiencia, pero si nadie te da una oportunidad para empezar tu carrera ¿Cómo vas a generar la experiencia si acabas de salir de la escuela? Esta situación no parece justa y eso fue lo que pensaron los fundadores de Bankaya que crearon la primera app que confía en la gente ofreciéndoles un crédito para así empezar a construir un historial crediticio positivo.

¿Y cómo funciona Bankaya?

Esta aplicación disponible para todos los dispositivos con iOS y Android confía en toda la gente mexicana que quiere dar el brinco para tener más y mejores cosas, pero no tienen el recurso suficiente para comprarlas. Según explica Mauricio Cordero, CEO de Bankaya, la pandilla mexa “merece acceso a más y mejores cosas en su vida”. Con sólo bajar la aplicación se te aprobará un crédito para adquirir el celular que más te agrade, porque el 100% de las aplicaciones son aceptadas.

Si quieres estrenar un nuevo smartphone sólo pide el crédito, paga el enganche y así de fácil te llegará a tu casa sin costo de envío. Conforme realices tus pagos puntuales y vayas teniendo un buen manejo de tu primer crédito la app te ofrecerá uno nuevo de hasta 10 mil pesos para que compres el electrodoméstico de tu preferencia como un refrigerador nuevo o una pantalla. Este crédito que se obtiene a través de tu celular se puede hacer válido en cualquier tienda Chedraui para que elijas lo que te hace falta y lo lleves a tu casa el mismo día.

Además de la posibilidad de generar tu historial crediticio positivo y de dar el brinco para comprar más y mejores cosas; esta institución que confía en la gente de México te ofrece una cuenta de ahorro con la que puedes hacer rendir tu dinero y la posibilidad de disponer tu dinero cuando quieras con una tarjeta de débito física. Por si fuera poco a través de la aplicación puedes pagar tus servicios sin hacer filas como la luz, el teléfono o la TV; recargar tiempo aire a todas las compañías y todo esto sin comisiones.

Pese a que esto ya es bastante más que lo que cualquier otra institución le ofrece a la banda chilanga y mexa, gracias a la alianza con Chedraui puedes ganar bonificaciones de hasta 200 varos por cada compra en la tienda además de manejar tu monedero MiChedraui.

¿Qué necesitas para empezar a generar tu historial crediticio con esta súper app?

Lo único que tienes que hacer para empezar tu vida financiera es descargar la aplicación de las tiendas de iOS o Android y tener a la mano tu credencial de elector (INE). Luego debes contestar un pequeño cuestionario para conocer tu actividad profesional y en sólo minutos activarás tu cuenta y comenzarás a beneficiarte con las posibilidades que te ofrece Bankaya.

CONTENIDO HECHO EN COLABORACIÓN CON BANKAYA.