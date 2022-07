El Salón Los Ángeles celebrará durante tres días de aniversario 85 años de baile, música y puro goce. ¿Nos lanzamos este fin de semana?

¡Salón Los Ángeles cumple 85 años! Desde su apertura el 2 de agosto de 1937, la pista de baile del Salón Los Ángeles ha sido testigo de los nuevos géneros de música que marcaron cada época de la capital chilanga y que han dado origen a algunas de las más icónicas agrupaciones musicales, como La Sonora Santanera y Los Reyes del Mambo de Pérez Prado.

¡Ya se armó el pachangón!

Este emblemático lugar ubicado en el tradicional Barrio de Los Ángeles, a unas cuadras de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, ha visto todo tipo de manifestación musical florecer, desde el danzón y el chachachá, hasta el swing y el mambo. Además de ser la cuna de lo que hoy gozamos y conocemos como salsa.

Es por eso que este año se celebrará a lo grande el 85 Aniversario de un lugar que en sus paredes alberga tradición, historia, una gran diversidad cultural. Y, por supuesto, el paso de cientos de capitalinos que han sudado ‘la gota gorda’ luciendo sus mejores pasos de baile.

La celebración dará inicio el próximo sábado 30 de julio al son de la cumbia de Sonido Gallo Negro, seguido de dos DJ Sets a cargo de Musas Sonideras y Trópiko Apókrifo. Además, el festejo contará con la intervención de un grupo sorpresa de música balcánica circense que seguro sorprenderá a todxs lxs asistentes.

El domingo 31 de julio la fiesta continuará con la participación de la Orquesta La Revelación, Grupo Súper Salsa y el Nuevo Combo de México.

La fiesta no se acaba

La fiesta cerrará con broche de oro el martes 2 de agosto con nada más ni nada menos que La Sonora Santanera y la Internacional y Explosiva Sonora Dinamita. Así que prepara tus mejores pasos de baile y tu ofni más impresionante para sacarle brillo a la pista.

La noche continuará con más buena música y un gran ambiente para rumbear al ritmo de grandes agrupaciones invitadas como Héctor Infanzón y su Big Band, la Orquesta Pérez Prado, el Conjunto África, Felipe Urban y su Danzonera, y Ramón Cedillo y su Big Band.

Por si fuera poco, este año la celebración llega al Festival Internacional Cervantino, llenando los foros abiertos y parques de Guanajuato del espíritu que la música de algunos de los grupos tradicionales del Salón Los Ángeles. Tal es el caso de la Danzonera Acerina, La Sonora Santanera y el Son Rompe Pera, traen, poniendo a bailar a turistas y locales.

¡Vamos al Salón Los Ángeles a celebrar sus 85 años!

Prepara tus mejores pasos de baile y celebra los 85 años de uno de los lugares más icónicos de la vida nocturna chilanga. No te pierdas de una oferta musical envidiable en el festejo de un salón que por años nos ha regalado un espacio para convivir, celebrar y rumbear. Porque como dice su slogan “Quien no conoce Los Ángeles, no conoce México”.

Dónde: Salón Los Ángeles. Lerdo 206, Col. Guerrero, Cuauhtémoc, 06300 Ciudad de México.

Cuándo: 30 de julio (20:00 hrs.), 31 de julio (17:00 hrs.) y 2 de agosto (17:00 hrs.).

Costo: Entrada general para el 30 de julio, $400. La Entrada general para el 31 de julio, $50. Entrada general para el 2 de agosto, $500; entrada VIP, $700 (costo de taquilla).

