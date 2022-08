“Es un mercado ancestral que se niega a morir”. Así describen Rosalino López y Ernestina Ortiz Peña al tianguis de Santiago Tianguistenco, donde todavía se practica el trueque.

Todos los martes, desde las 6 de la mañana, llegan al pueblo cientos de truequeros de municipios aledaños a este poblado mexiquense, ubicado al sur oriente de Toluca y a casi hora y media de la Ciudad de México. Instalan puestos de frutas, verduras, comida preparada, ropa y carne de res o pescado. Sin embargo, lo que diferencia a este tianguis del resto es que aquí el dinero vale. Aquí no hay inflación ni carestía, sino economía solidaria.

El trueque en el tianguis de Santiago Tianguistenco es una tradición que se remonta al origen mismo del pueblo, en la época prehispánica. “Este era un camino de paso entre Tenochtitlán y Chalma, por aquí pasaban las peregrinaciones”, cuenta Rosalino, integrante del Consejo Indígena del Trueque.

Siglos después, Santiago Tianguistenco permanece fiel a su herencia de la época prehispánica. Todos los martes se instala un tianguis con más de 3500 comerciantes que ocupan prácticamente todas las calles del pueblo. En las calles aledañas a la iglesia del pueblo, el mercado y el Palacio Municipal, se compra y vende de todo. Pero cerca de las afueras del pueblo se colocan una serie de puestos donde no se practica la compra-venta, sino el truque.

El sello distintivo de la zona de trueque del tianguis de Santiago Tianguistenco es que al lado de cada puesto puede observarse un montón de leños apilados. Y es que aquí los principales objetos de cambio son los alimentos, los objetos de primera necesidad y la leña.

Ernestina, una de las representantes del Consejo Indigena del Truque, comenta que quienes intercambian sus productos son integrantes de comunidades de origen náhuatl y otomí de poblados cercanos, como Santiago Tilapa y San Nicolás Coatepec. “Generalmente son campesinos de las comunidades”, agrega Rosalino:

“Los días martes vienen, traen sus productos y se llevan algo de leña y cosas para su despensa. Eso les ayuda para su supervivencia de la semana y el resto de los días trabajan como campesinos o albañiles. Esto les ha ayudado a reforzar su economía, pero generalmente de esto no vive la gente. Es un refuerzo a su economía, una economía solidaria”.

Pero ¿por qué la leña es tan importante en la práctica del truque en el tianguis de Santiago Tianguistenco? Los truequeros cuentan que utilizan la leña en sus hogares porque no pueden pagar el gas, que es mucho más caro. Además, algunos tienen negocios de comida o barbacoa y la utilizan para cocinar.

Ernestina nos cuenta que cada palito de leña tiene un valor equivalente a aproximadamente 50 centavos. “Eso no cambia aunque haya pandemia, inflación o lo que sea”, dice. Así, se puede conseguir una bolsa con 10 panes tipo cocol por 30 palitos de leña; un brócoli se cambia por 4 palitos, un taco por 20 o un sope por 30. Hay todo tipo de garnachas, tamales, atole, pescado frito y mucho más.

Sin embargo, el intercambio no se limita a eso. “Aquí se cambia de todo: verduras, plantas, miel, azúcar, aceite, jabón, pescado cocido y crudo, nopales, papa, etc.”, cuentan. El truque incluso convirtió en una respuesta para sortear la parálisis económica ocasionada por la pandemia:

“En tiempos de pandemia el trueque subió bastante, aquí estaba lleno. Lo que pasó es que hubieron muchos despidos. Mucha gente que ya no tuvo forma de salir adelante vino aquí.Se truequeaba de todo, desde ropa hasta los propios alimentos. Si no traían madera, no importaba. Lo importante era que trajeran productos”.