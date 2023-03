La convención La Mole está de regreso en la CDMX los días 17,18 y 19 de marzo en el WTC, y esto es todo lo que te espera si decides lanzarte.

La convención La Mole está de regreso en la CDMX los días 17,18 y 19 de marzo en el WTC, y esto es todo lo que te espera si decides lanzarte.

Atención, que La Mole ya viene con una nueva edición, la número 54, que promete momentos muy chidos e invitados de lujo. Así es, con una historia de 25 años, esta convención para los amantes de la cultura pop y los cómics cada vez se pone mejor, y la de 2023 promete bastante. Checa todo lo que habrá, querrás ir sí o sí.

Checa también: Películas y hasta bodas temáticas, todo lo que habrá en El Extraño Festival de Tim Burton en CDMX

¿Qué habrá en esta convención?

Esta convención es perfecta para quienes disfrutan del mundo de los cómics, manga, superhéroes, figuras coleccionables, videojuegos y cultura pop.

Es una serie de días en las que puedes sacar al fan que llevas dentro, puedes conocer a gente con tus mismos gustos, y conocer a algunos de tus ídolos. Además tiene la presencia de cosplayers, por ejemplo este año Britany Angelus, León Chiro, Misa Madoka, por mencionar sólo algunos. La Mole es, pues, todo un clásico, y es nada menos que el encuentro más importante de su tipo en México.

Invitados de lujo en La Mole

Además de todo lo mencionado, La Mole se va a poner todavía más chida porque tendrá invitados de lujo, checa algunos de los nombres:

Entre los invitados de honor estará Ron Perlman, el actor que ha dado vida a Hellboy en el cine ya en dos ocasiones. Además de Jim Lee, nada menos que el jefe oficial creativo de DC Comics.

En cuanto a actores de doblaje, podrás conocer a: Humberto Vélez (Homero Simpson), Gabriel Chávez (señor Burns de Los Simpson), Andrés Gutiérrez (es el Thor de Chris Hemsworth), Maggie Vera (Burbuja de las Chicas Superpoderosas). Además de Mario Castañeda (Gokú), Annie Rojas (Nezuko Kamado de Demon Slayer, la Princesa Elena de Avalor), y Jade (canta en español los temas de Pokémon, Muppters Babies, Patoaventuras).

Además, ilustradores como David Nakayama (Deadpool, X-Men), Israel Silva (Wolverine, Thunderbolts). También el surcoreano InHyuk Lee (Spider-Man, Black Panther, Venom), y el italiano Lucio Parrillo (Red Sonja, Dungeons & Dragons).

Ojo, que hay costo adicional por firma, foto, video o audio. Puedes consultar los de cada uno, así como los días que estarán, en la página oficial de la convención.

¿Cuándo y dónde será La Mole?

La cita para ir a sacar con todo tu lado nerd será el 17, 18 y 19 de marzo, en el WTC. Este se encuentra en Filadelfia #40, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez. Te queda perfecto la parada de Metrobús Polyforum. En cuanto a los horarios: viernes de 11:00 a.m. a 9:00 p.m., sábado de 10:00 a.m. a 9:00 p.m., y domingo de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Los boletos ya están en la página de Boletia, y estos son los precios sin cargos:

Pase de 3 días: $2,500

Friday Friend’s Pass 17 de marzo: $800

Pase individual por día: $500

Preventa Kids Pase individual por un día: $150

Ojo, lleva una lanita extra para los productos que seguro querrás llevarte a casa, como figuras coleccionables, playeras especiales, cómics, y más.

Entonces, ¿qué dices chilango, te vas a lanzar a La Mole a adentrarte más en el mundo de los cómics y superhéroes?

Podría interesarte: Los Simpson en español: Los mexicanismos que nos marcaron