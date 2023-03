Atención cinéfilo, que aquí te va la cartelera de cine para marzo, con cintas de diferentes géneros para todos los gustos.

Atención cinéfilo, que aquí te va la cartelera de cine para marzo, con cintas de diferentes géneros para todos los gustos.

La cartelera de cine de marzo está bien surtida para que encuentres las películas que quieres ver en la pantalla grande este mes. Tiene secuelas de John Wick, ¡Shazam!, Creed y Scream.

Estos son todos los conciertos que te esperan en marzo en la CDMX

Pero también hay drama con Rooney Mara, y aventura con Cris Pine. Échale un ojo, y lánzate con todo y combo de palomitas.

Estrenos de cine en la cartelera de marzo

2 de marzo

Creed III

Tercera cinta de la franquicia, en la que Michael B. Jordan vuelve a interpretar al boxeador Adonis Creed.

Ahora ha alcanzado el éxito personal y profesional, pero el reencuentro con un amigo de la infancia, prodigio del mismo deporte, cambiará todo.

Ellas Hablan

En el 2010, la mujeres de una comunidad religiosa aislada viven una dura realidad con su fe, y es momento de actuar.

Así que decidirán si siguen viviendo bajo esas reglas, luchan, o se van. Con Rooney Mara y Claire Foy.

* That time I got reincarnated as a slime: El vínculo escarlata

Acción y aventura te esperan en esta cinta de anime. Verás cómo se arma una conspiración encima de un misterioso poder de la reina en Raja, una nación al oeste de Tempest.

Close

En este drama conocemos a Léo y Rémi, dos mejores amigos de 13 años de edad que siguen encontrando sus propias identidades.

Pero algo pasa que la amistad se rompe, uno no entiende por qué, y entonces llega un suceso trágico.

Además la cartelera de marzo tiene estos estrenos el día 2: El cielo no puede esperar (documental sobre la vida de Carlo Acutis, joven beatificado por el Papa Francisco).

También llegan la comedia mexicana Nada que ver, y si te gusta el terror, puedes ver Demoniaca y El funeral.

Mucho terror, drama y anime

9 de marzo

Scream 6

La famosa franquicia Scream sigue adelante. Ahora, las hermanas Sam y Tara Carpenter y los gemelos Meeks-Martin se mudan a Nueva York para comenzar una nueva vida. O eso creen, pues Ghostface ataca de nuevo.

Demon Slayer: To the Swordsmith Village

Más anime en marzo, ahora con Demon Slayer. En esta cinta vas a ver el enfrentamiento de Tanjiro con las Lunas Demoniacas en 4K. Y el inicio del Arco de la Villa de los Herreros con Mitsuri Kanroji y Muichiro Tokito.

La cartelera de cine del 9 de marzo también tiene estos títulos: 65: Al Borde de la Extinción (que te lleva a la prehistoria), Manto de Gemas (sobre tres mujeres mexicanas y el impacto de la violencia masculina en sus vidas), Carmen Vidal mujer detective (comedia noir sobre una venganza por la muerte del colega).

Además de EO (sobre un burro y su vida como artista de circo) y Academia de Conejos (cinta de animación y acción para los peques de la casa).

Maratón especial de John Wick en la cartelera de marzo

A finales de marzo llegará a la pantalla grande la nueva cinta de John Wick, con Keanu Reeves, pero antes habrá un maratón para calentar motores.

¿Cuándo? El estreno será el 9 de marzo, en las salas de Cinemex. ¿Qué te espera?

John Wick: otro día para matar (2014), en la que el ex sicario sale del retiro para encontrar a los mafiosos que le robaron su auto y mataron a su perro.

La secuela John Wick: un nuevo día para matar (2017), en la que va a Italia a cumplir con una promesa pero entra en acción cuando su cabeza tiene precio.

Además de John Wick 3: Parabellum (2019), su vida sigue en juego tras quitarle la vida a un miembro del gremio internacional de asesinos.

Estrenos con aventura y música en la cartelera de cine de marzo

16 de marzo

¡Shazam! La furia de los Dioses

En la secuela continúan las aventuras del superhéroe ¡Shazam!, el alter ego adulto del adolescente Billy Batson. Ahora, junto con sus hermanos adoptivos, deberá enfrentarse a las hijas de Atlas; una de ellas interpretada por Helen Mirren.

¿Qué más podrás ver en cines a partir de este día? Oso intoxicado (inspirada en una historia real) y una dosis de terror en 13 exorcismos.

Así como la comedia francesa La brigada de cocina, y el drama Buscando a alguien muy especial.

22 y 25 de marzo

All of Those Voices

Documental en el que el cantante británico Louis Tomlinson narra cómo ha llevado su camino tras la separación de One Direction hasta lanzarse como solista ya con dos discos. Ojo, sólo estará en Cinépolis.

23 de marzo

John Wick 4

Keanu Reeves está de vuelta como John Wick, y parece que ha encontrado la manera de por fin quedar libre.

Pero antes deberá acabar con un nuevo enemigo y a viejos amigos que se van al otro bando.

¡Qué viva México!

Esta es la nueva cinta del director Luis Estrada, con Damián Alcázar, Alfonso Herrera, Ana De la Reguera y Joaquín Cosío en el elenco.

Es una sátira política enfocada en el gobierno actual de México, que promete dar mucho de qué hablar.

30 de marzo

Calabozos y dragones: Honor entre Ladrones

Película inspirada en el famoso juego, en la que verás a un carismático ladrón y una banda de aventureros intentar llevar a cabo un robo épico.

Quieren recuperar una reliquia perdida, pero las cosas no salen como esperaban. Con Chris Pine y Michelle Rodríguez.

Sombras de un crimen

Liam Neeson se mete en la piel del detective privado Philip Marlowe, quien está ante un caso que parece no tan complicado.

Y es que una rubia le pide encontrar a su ex amante, pero termina envuelto en un gran misterio.

Más estrenos de cine en la cartelera de marzo

Cineteca Nacional

En estas salas ubicadas en Coyoacán podrás encontrar algunos títulos de la cartelera comercial, pero también otras cintas que no puedes perderte.

Por ejemplo, la función especial de Carta malva: Elena Poniatowska y Dominicana conversan.

En 2020, durante la pandemia, la escritora y política franco-mexicana dio una plática a la periodista Angélica Noboa Pagán.

Y ahora sale este material a modo de tributo a su obra. La proyección será el 2 de marzo a las 7:30 p.m., con entrada libre pero debes llegar a taquilla por tu cortesía una hora antes.

Pero si lo que buscas es cine canadiense, también estarán exhibiendo cintas del festival Quebecine MX.

Encontrarás títulos como Drunken birds, El fin de Wonderland y Falcon Lake.

Cinemanía

En este cine ubicado en Plaza Loreto, al sur de la capital mexicana, habrá una función especial de Huesera.

Esta cinta mexicana que ha causado impacto, podrá ser vista el sábado 4 de marzo a las 7:30 p.m., con la presencia de la directora Michelle Garza Cervera.

Filmoteca de la UNAM

Durante todo marzo tendrá el ciclo Mujeres Directoras, a propósito del Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo.

En la sala Carlos Monsiváis CCU tendrán: El piano, Asfixia, Silencio radio, Flor en otomí, Nudo mixteco, Treinta almas, Varda por Agnès.

Además de Las buenas hierbas, Persépolis, La revolución de los alcatraces y Batallas íntimas.

Mientras que en la Casa del Lago UNAM, Sala Lumière exhibirán: Flor en otomí, Nudo mixteco, Batallas íntimas, De todos modos Juan te llamas.

También podrás ver Ángel de fuego, Perfume de violetas y Alaíde Foppa, la sin ventura.

Y en la Casa Universitaria del Libro podrás ir a ver: El piano, Flor en otomí, Las buenas hierbas, Alaíde Foppa, la sin ventura y Batallas íntimas. Puedes consultar los horarios aquí.

¿Quieres más películas? La Filmoteca de la UNAM, en su sala Carlos Monsiváis, tendrá otro ciclo llamado 52 x 24 Instructivo sentimental para el cine del Siglo XX.

Su programación tiene: The magic of Méliès, El nacimiento de una Nación, El acorazado Potemkin, Metrópolis, entre otras. Checa la programación aquí.

Mientras que en Cine en la Ciudad habrá funciones de estos títulos: Nudo Mixteco, La revuelta, Pequeña Miss Sunshine y Polvo de Gallo. Acá encuentras la programación y sedes.

Entonces, ¿a cuáles de estas películas de la cartelera de cine te vas a lanzar durante marzo?

También puede interesarte: Los festivales de cine que no te puedes perder este año en la CDMX