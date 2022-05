What a Woman es un espacio de encuentro, conversación, recreación, emprendimiento y acompañamiento para mujeres de todas las edades.

Talleres, conferencias, conservatorios, regalos y mucho más te esperan este 14 y 15 de mayo en What a Woman 2022!

Después de una edición virtual este 14 y 15 de mayo vuelve a su sede presencial en elHotel St. Regisde la Ciudad de México el foro What a Woman, un espacio de encuentro, conversación, recreación, emprendimiento y acompañamiento para mujeres de todas las edades. Aquí te contamos todo sobre este increíble evento en donde podrás tener experienciasgastronómicas, culturales, de activación social y más.

¿Qué es What a Woman?

What a Woman es un evento anual que, desde hace casi 10 años, nos trae experiencias, proyectos y talleres fantásticos que nos inspiran a desenvolvernos en el mundo profesional. En esta décima edición se reunirán en la sede del evento más de 5mil asistentes de forma presencial y 10mil de manera virtual.

Este espacio, creado y dirigido porPaola Reyner, busca generar comunidad entre todas las mujeres, sin ninguna distinción, que se desenvuelven en esferas profesionales similares o distintas. Quizás buscas una socia para tu negocio o necesitas una consultora para algún proyecto, seguramente encontrarás a alguien que te pueda auxiliar y acompañar en este evento; incluso puede ser que salgas con una nueva amiga.

¿Qué podrás encontrar en WW?

EnWhat aWoman año con año se añaden y se transforman los espacios disponibles en el foro, manteniéndose siempre frescos y atentos a las tendencias y al contexto social que nos rodea. En esta búsqueda por innovar, este año se agregan espacios comoMoney Talks, la cabina Podcast, Chill Zone, Magic Vibesby San Pablo Natural, Yummy bar y Market. La variedad es imperdible. Y es que podrás recibir asesorías sobre tus finanzas personales, meditar, aprender, comer delicioso y comprar algunas cositas ¡en un mismo lugar!

Asimismo encontrarás a más de cien ponentes ofreciendo pláticas sobre sexualidad, bienestar, familia, nutrición, arte y muchísimo más.

¿Y si no puedo ir de forma presencial?

¡Este What a Woman será híbrido así que no te preocupes! Si no vives en la Ciudad de México o no tienes forma de ir al St. Regis ese fin, podrás formar registrarte y formar parte de algunos de los talleres y actividades de manera virtual.

¿Te interesa asistir a What a Woman 2022? Revisa la agenda y obtén más información en el sitio web del proyecto.

¿Dónde? En elHotel St. Regisde la Ciudad de México, el cual se encuentra en Av. Paseo de la Reforma #439, Alcaldía Cuauhtémoc.

¿Cuándo? El 14 y 15 de mayo a partir de las 9am.

Compra tus boletos

Durante el mes de abril podrás pagar$150por un día o$250por los dos. Si los compras a lo largo de mayo podrás conseguirlos por$300para un día o$500para todo el fin.

Antes de irte, conoce más sobre responsabilidad social y equidad de géneroaquí.