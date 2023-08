Descubre qué te espera en este evento ya clásico para los chilangos. ¡La Venta Nocturna del FCE cumple 20 años!

La Venta Nocturna del FCE ya es un clásico para los chilangos en agosto cada año, y en 2023 celebra 20 años. ¿Listo para lanzarte?

El último jueves de agosto cada año, los chilangos lectores tienen una cita: La Venta Nocturna del FCE. Entre la lluvia de la temporada y el tráfico, jalan con la familia o en solitario a surtirse de libros con descuentos necesarios en esta época. Ahora, en su 20 aniversario, este 31 de agosto atraerá al público con hartas promociones y sorpresas.

El origen de la Venta Nocturna del FCE

Hace dos décadas, el FCE (Fondo de Cultura Económica) arrancó con un proyecto ambicioso pero con varios objetivos.

“La idea de la Venta Nocturna es porque se enlaza con el aniversario del Fondo de Cultura Económica. Es una forma de celebrar la importancia de la editorial hispanoamericana más importante”, dice Sandra Montoya, coordinadora de comunicación de la editorial.

Claro, esto con sus buenos descuentos para acercar más a los capitalinos a la lectura. La sorpresa, pues dice Montoya que no se esperaban que durara tantos años, 20 en 2023, fue que con el paso del tiempo evolucionó e incrementó el número de asistentes. Chilangos que podían encontrar lo que buscaban para seguir con sus hábitos lectores, sin echarse toda su quincena en libros.

Un clásico capitalino

Tal fue su crecimiento, en parte gracias a la difusión en redes sociales, que ahora la gente ya no necesita recordatorios. Incluso ahora son quienes preguntan si habrá este año y qué tendrán.

En el FCE se dan cuenta y lo saben, este evento anual ya es un clásico. Ahora, agrega Montoya, “la idea es seguir reforzándolo, seguir trabajando en que cada vez las ventas nocturnas sean más exitosas. Que los lectores y las lectoras las disfruten cada vez más, porque empezó de poquito pero hemos añadido cosas.

“La gente busca las promociones, el libro de calidad pero también el económico, y la Venta Nocturna del FCE cubre muchísimo ese perfil. Vas a encontrar libros de mucha calidad, de todos los géneros, pero con grandes descuentos. Y es una gran oportunidad para las lectoras y los lectores de acercarse con sus autores favoritos, es lo que más les gusta. Además es un momento de convivencia familiar”, asegura.

Además es una muestra de que no se puede generalizar que los mexicanos no leen. Según cifras del Inegi y el Módulo sobre Lectura en 2023, el promedio de libros leídos en los últimos 12 meses en este país fue de 3.4. Pero en el FCE “sentimos que sí leen, y los vemos mucho. Además vamos a la periferia donde no hay librerías, y la gente acude cuando llevamos el Librobus”, comenta Montoya.

¿Qué habrá este año en la Venta Nocturna del FCE?

Pero entonces, ¿qué te espera en la Venta Nocturna del FCE este año, en su 20 aniversario? La agenda viene cargada, así que ve alistando la cartera y aparta varias horas para lanzarte.

Podrás comprar con descuentos desde que abran las librerías, puedes consultar aquí los diferentes horarios de apertura.

Los eventos infantiles serán de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. Mientras que los eventos culturales irán de 6:00 p.m. a medianoche; ojo que algunas sucursales cerrarán antes, consulta en la página del FCE. Esto será en las sucursales más grandes.

Algunas de las sucursales donde habrá eventos culturales son: Juan José Arreola, Octavio Paz, Rosario Castellanos, Daniel Cosío Villegas, Eraclio Zepeda, y la Elena Garro.

Los descuentos serán del 15% al 50%, dependiendo de cada editorial.

Los autores presentes en diferentes sucursales, para charlas y/o firmas de libros son: Elena Poniatowska, BEF, Ana Clavel, El Fisgón, Isabel Zapata, Pedro Salmerón, Fernando Rivera Calderón, Óscar de la Borbolla, Pepe Gordon, Francisco Hinojosa.

Entre los eventos infantiles habrá cuenta-cuentos, actividades lúdicas, una representación de La Peor Señora del Mundo, de Hinojosa.

Están participando 21 grupos editoriales con sus sellos, y algunos de ellos tendrán actividades culturales.

Un ilustrador trabajará en un librero que se regalará mediante una dinámica, esto será en la librería Rosario Castellanos.

Además organizarán una lotería de libros, dinámicas para que puedas ganarte paquetes de libros.

También habrá música en vivo, por ejemplo de jazz.

Si no puedes ir, una vez más estará la opción de comprar vía online en la página del FCE.

También podrás ver sus transmisiones en redes sociales desde varias sucursales, a partir de las 6:00 p.m.

El FCE se fundó en 1934 por iniciativa de Daniel Cosío Villegas. En este tiempo ha publicado más de 10 mil obras, de las cuales la mitad siguen en circulación. Cuenta con 119 sucursales en la República Mexicana, 36 de ellas en la CDMX, además de 17 en otros países.

Así que, ¿ya estás listo para ir a la Venta Nocturna del FCE para completar tu colección de libros o encontrar alguna joyita a buen precio? Ya lo sabes, la cita es este 31 de agosto.

