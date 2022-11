Conoce más sobre tlacuaches y cacomixtles: criaturas que son parte de la fauna chilanga y que tienen una función ecológica importantísima.

La fauna persiste en la ciudad: pese a la constante destrucción e invasión humana, halcones, conejos, aguilillas, ardillas; escarabajos, mariposas y murciélagos luchan por preservar su lugar en la CDMX. A estas especies se suman cacomixtles y tlacuaches, que al igual que los ejemplares mencionados han mostrado una capacidad impresionante para adaptarse al entorno urbano.

De acuerdo con Gabriela Jiménez Casas, del Programa de Difusión del Instituto de Ecología (IE) de la UNAM, estos seres vivos se han adaptado al clima, al ruido, a la gente, las construcciones y los vehículos. Esta experta también asegura que encuentran alimento fácilmente, pues además de comer frutas, verduras y hasta ratones pequeños, obtienen alimento a través de nosotros, mediante los desperdicios que generamos, es por ello que a veces buscan alimento en botes de basura.

El tlacuache, un Prometeo peludo

De acuerdo con la mitología prehispánica este marsupial es un animal muy importante, se le percibía como un viejo sabio, alegre;se le reconoce como el responsable de dar a la humanidad el conocimiento y el fuego.

El pueblo náhuatlsufría porque el frío en las noches era insoportable y los únicos que tenían acceso al fuegoeran los Quinamentin, enemigos de los náhuatl. Al ver esto un tlacuache tomó la decisión de ayudar a la humanidad y conseguir el fuego: así lo hizo, luchó contra quienes vigilaban el fuego, se lo llevó en su cola y volvió como un héroe, uno que aún en nuestros días tiene la cola pelona por su hazaña.

Conocido también como “zorro de noche” o zarigüeya, son solitarios y nocturnos, sus mecanismos de defensa son: una orina con olor muy potente, sonidos amenazadores y fingir que está muerto cuando hay peligro.

Este animal omnívoro se alimenta de frutos, insectos pequeños, reptiles, anfibios, huevos; hasta gallinas y desperdicios, se les ve con frecuencia al sur de la ciudad. También dentro de botes de basura y cerca de alcantarillas.

Tlacuaches en la casa

Generalmente son tranquilos, si los ves, lo mejor es no molestarlos, cuando se asustan babean mucho, esoindica que se está estresando y debemos alejarnos. Si se mete a tu casa no intentes tocarlo, no los golpees, simplemente haz espacio para que salga. Si por alguna razón debes manipularlo, se recomienda acercarse muy despacio y tomarlo por la cola. Una vez dentro de una caja o jaula transportadora , puedes liberarlo en un sitio seguro o llevarlo a un centro especializado, como la Facultad de Veterinaria de la UNAM.

No los mates, los tlacuaches son un gran control natural de plagas e insectos rastreros, también son dispersores de semillas. Ellos han estado aquí por 60 millones de años y por el momento su mayor amenaza es la especie más destructora, cruel y abusiva: la humana.

Cacomixtle: Ni gato, ni plaga

Aunque no figura en la mitología las culturas prehispánicas ya convivían con él, de ahí su nombre: el cual proviene del náhuatl tlaco-mixtli, que significa medio-felino. Hay gente que los confunde con gatos debido a que tienen parecido con los felinos, sin embargo, es más cercano a los coatíes.

Esta especie es más pequeña, su peso máximo es de 1.5 kilogramos y su cuerpo mide de 30 a 42 centímetros de largo, los distingue su cola anillada, similar a la de un mapache y mucho más larga que su cuerpo, también tiene gran habilidad para trepar árboles, es muy ágil y —como el tlacuache— de hábitos nocturnos.

El cacomixtle se alimenta de chapulines, escarabajos, ratones, aves y frutos como la tuna, el tlaxistle o tomatillos, pero, como su sistema digestivo no destruye la semillas. El animal las deposita en montículos cuando llegan la lluvia y el viento se distribuyen , así que el cacomixtle ayuda a reforestar los bosques, lo que contribuye a su conservación. Además, al comer insectos evita que se conviertan en plaga o que dañen a los árboles, por ello, al igual que los tlacuaches cumplen funciones importantes para el equilibrio ambiental.

La buena noticia para esta especie es que según expertos de la UNAM el 2020 fue un buen año para los cacomixtles, pues los avistamientos y encuentros con estos animalitos aumentaron, señal de que su población aumentó.

Hay que cuidarlos y aprender a relacionarnos

Desde luego, cacomixtles y tlacuaches no tienen que gustarte, pero es importante cuidarlos y no atacarlos, afortunadamente, según la UNAM, muchas personas al sur de la ciudad han establecido vínculos de respeto: ambas especies se conoceny se han acostumbrado a la presencia del otro.

Si estás al sur de la ciudad tienes más oportunidades de verlos, recuerda, si se acercan a tu hogar, escuela o lugar de trabajo, no tengas miedo, ambas especies son inofensivas, tampoco transmiten la rabia, así que no los dañes.

De acuerdo con Gabriela Jiménez Casas, su presencia en el medio ambiente ayuda al buen funcionamiento de los ecosistemas ysu presencia es importante para mantenerlos sanos. Como sabemos, la ciudad nos necesita, así que cuidar estas especies es fundamental para el bienestar de la urbe y de todos.

