Michiconchas, helados personalizados y pasteles temáticos son algunos postres para niños que puedes encontrar en la CDMX.

¿Estás buscando un plan original para consentir a tus pequeñines? ¡Llégales al corazón desde el paladar! Existen increíbles postres para niños en la CDMX que, además de ponerle un toque de dulzor a la vida, se rifan con sus atractivas formas y colores. Aquí te decimos dónde hallar estos manjares culinarios chilangos para que te lances con toda tu familia.

Fantásticos postres infantiles en la CDMX

¡No necesitas salir de la capital para pasar un día increíble junto a tus peques! En efecto, en el corazón de la ciudad encontrarás opciones culturales, planes recreativos y experiencias para todas las edades. Pero si de comer postres originales se trata, nuestra CDMX no se queda atrás, ya que ofrece increíbles platillos creativos para niños, niñas y niñes.

Acá te compartimos 7 opciones llenas de color, diseños atractivos y deliciosos sabores que encontrarás en distintos espacios chilangos. Prepárate para hincar el diente, porque tú también vas a querer entrarle a estos ingeniosos manjares. ¡Provechito!

1. Galletitas de Alicia en el país de las maravillas

Si tu familia es fan de los cuentos fantásticos, te recomendamos lanzarte por un postrecito a Down The Rabbit Hole. Esta mágica cafetería de la capital está ambientada en el cuento de Alicia en el país de las maravillas y cuenta con hermosos postres inspirados en esta historia.

Además de sus originales galletas decoradas, la cafetería del Conejo Blanco también ofrece suculentas crepas y otros platillos de temporada, como las crepizzas y los pretzels de chocolate blanco; incluso, podrás adquirir alguna de sus coloridas tazas temáticas para llevarte un recuerdito.

Dónde: Down The Rabbit Hole, en Obrero Mundial 839, Álamos.

2. Michiconchas

Con estas lluvias, ¿a poco no se antoja un pancito recién salido del horno? Para que la hora del postre tenga un toque especial, lánzate con tus peques por una michiconcha; se trata de una joya de la repostería chilanga que adopta la forma de un gatito en las tradicionales conchas mexicanas.

Esta original presentación corre a cargo de la panadería vegana Libres X Siempre, ubicada en Buenavista, la cual también elabora otros tipos de panes, como las famosas manteconchas, panqués y rebanadas de pastel. ¡Qué delicia!

Dónde: Panadería Vegana Libres x Siempre, en Guerrero 244B, Buenavista, Cuauhtémoc.

3. Helados muy originales y personalizados

¿Te imaginas poder probar una paleta de Baby Yoda o de Hello Kitty? Este rincón culinario lo hizo posible y continúa creando los helados más cute de la capirucha. Hablamos de la Heladería Escandón, un popular espacio de la Condesa en donde la imaginación es el límite a la hora de darle un gusto al paladar.

Este lugar se distingue por llevar las paletas de autor a otro nivel y por rifarse con sus diseños de películas como Star Wars y Buzz Lightyear. Asimismo, aquí encontrarás las famosas lollipets (es decir, paletas con cara de perrito). Si todavía no conoces este sitio chilango, lánzate con tus peques, porque les encantará.

Dónde: Heladería Escandón, en Celaya 9, Condesa.

4. Pastelillos salidos de un cuento de hadas

¿Quieres que tus peques prueben sabores increíbles con una presentación muuuy original? Entonces tienes que conocer la propuesta creativa de Doncella Café. Al interior de este mágico sitio, podrás degustar hermosos postres inspirados en cuentos como la Cenicienta, la Bella y la Bestia, Aladdín y muchos otros más.

Además de la selección de postres, aquí también encontrarás opciones saladas y fantásticas malteadas sobre tus villanas favoritas. Prepara la cámara, porque tus peques no querrán irse sin una foto del recuerdo.

Dónde: Doncella Café, en Ezequiel Montes 73, Tabacalera, Cuauhtémoc.

5. Conchanimalitos y conchihelados

Si tus peques traen antojo de un pancito, no pueden quedarse sin probar los increíbles conchanimalitos que prepara Santas Conchas. En este mismo sitio, que se define como la primera “conchería” del país, encontrarás toda clase de platillos basados en este tradicional pan mexicano, como los conchihelados y las rosconcha.

Lánzate a degustar estos postres en compañía de tu familia y aprovecha que estás ahí para probar la original combinación de la concha dulce con sabores salados. Como un plus, Santas Conchas lanza platillos de temporada, así que visita sus redes sociales para conocer sus novedades.

Dónde: Santas Conchas, en Av. México 49, Condesa.

6. Cereales coloridos y de todos los sabores

¿Quién dijo que solo se puede comer cereal a la hora del desayuno? Para que tus peques puedan disfrutar de este platillo a cualquier hora del día, date una vuelta por el Crispy Cereal Bar, el primer espacio chilango dedicado 100% a los cereales. ¡Sí! Aquí podrás deleitar el paladar con más de 200 tipos de cereales y de toppings, así como con leche de colores para que tu plato sea el más fotografiable de todos.

Lánzate con tu familia y aprovecha la oportunidad para ponerle toda la creatividad a tu platillo con dulces, colores y sabores. ¡Vas!

Dónde: Crispy Cereal Bar, en Medellín 121, Roma Norte, Cuauhtémoc.

7. Helados y postres kawaii

¿Buscas postres en CDMX con ondita japonesa para tus niños? ¡No se diga más! Aquí hallarás postres llenos de colores pastel y diseños cute a los que tus peques no se podrán resistir. En efecto, Kochi Kochi Land se destaca por sus coloridos helados, taiyakis y crepas, los cuales siempre vienen acompañados de increíbles toppings.

También hallarás postres temáticos de Hello Kitty y My Little Pony, así como bebidas llenas de bombones y chispitas de colores. ¡Yummy!

Dónde: Kochi Kochi Land, en Alameda, Dolores 10, Centro.

Ahora sí, no hay pretexto para quedarse con las ganas de disfrutar ricos postres en compañía de tus niños sin salir de CDMX.