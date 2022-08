Si lo tuyo es el terror y las leyendas, este recorrido de leyendas de terror en el Centro Histórico es lo que buscas.

En el centro histórico encuentras de todo: productos de belleza, ropa, artesanías, y también mucho terror y leyendas surgidas en la época virreinal, mismas que ahora podrás conocer en un recorrido guiado que tendrán también representaciones con actores profesionales para explicar mejor el origen de estas terroríficas narraciones.

Lugares que visitarás en el recorrido de leyendas de terror

El recorrido se centrará en historias de aparecidos, frailes y monjas; caminarás por el Exconvento de Regina, el Exconvento de San Jerónimo, La parroquia de San Miguel Arcángel, La Catedral de Nuestra Señora de Balvanera, entre muchos otros.

El virreinato fue un periodo atribulado, pero igual había que entretenerse y aunque en esa época no había mucho acceso a libros y ni hablar de redes sociales o tik toks que te explicaran las cosas, eso no impidió que una variedad de historias florecieran y fueran transmitidas de boca a boca.

Relatos de aparecidos que piden la extremaunción para poder descansar, almas en pena, monjas emparedadas, pecaminosas y con vidas licenciosas que les impiden el descanso eterno, fantasmas de caballeros que en realidad no lo eran tanto, así como llantos, gemidos y gritos de dolor que no vienen de ningún lado en particular; todo eso podrás encontrar en este recorrido que sin duda sacará varios sustos y hará mirar las calles de centro histórico con nuevos ojos.

¿Cuándo y dónde será el recorrido?

Cuándo: 27 de agosto a las 19:00 horas

Cuánto: $200, hay varias opciones de pago, chécalas aquí. Puedes comprar tus boletos aquí

Dónde: El punto de reunión será en la plaza en la iglesia de Regina Coelli (en la calle de Regina y en la esquina de Bolívar, a 2 cuadras del metro Isabel La Católica