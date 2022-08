Si eres fan del arte japonés, tienes que darte un rol en las actividades que prepara el CENART para su próxima jornada.

El arte japonés es fascinante y va mucho más allá de La gran ola de Kanawaga: tiene una gran variedad de estilos que podrás conocer en la Jornada de Arte México-Japón, la cual se llevará a cabo del 20 de agosto al 2 de octubre en el CENART.

¿Qué habrá en la Jornada de Arte Japonés?

Habrá obras de artistas japoneses que vivieron en México, las cuales mostrarán cómo la cultura y las experiencias que tuvieron en nuestro país influyó en su arte. La exposición Presencia y trascendencia. Artistas japoneses en México se inaugurará el 20 de agosto en el Cenart y permanecerá hasta el dos de octubre, de miércoles a domingo.

Además, habrá una instalación de videoarte titulada Entre el Habla y el silencio en la Galería Arte Binario, que también está al interior del CENART, se trata de dos obras: “Un país en la memoria” de Miho Hagino y Taro Zorril, a la que se suman “Relato familiar” de Sumie García, Los Cuerpos que se apagan de Saturo Montiel y Takeda de Yaasib Vázquez.

El teatro no podía faltar

Si lo tuyo es el teatro Juan, el Momotaro, es una obra que te permitirá conocer de cerca la dramaturgia nipona. La puesta está basada en el cuento japonés Momotaro y trata sobre un niño que combate el mal junto con un mono, una golondrina y un perro.

Para esta jornada se adaptarán elementos de nuestro país en la obra, para fusionar ambas culturas; asimismo, se montará en el Aula Magna José Vasconcelos la obra Antígone, de Satoshi Miyagi.

Desde luego, no podía faltar la música por lo que el dueto Dozan FujiwaraxSINSKE, que también es reconocido como “la orquesta más pequeña del mundo”, se presentará en el Auditorio Blas Galindo, se trata de un conjunto formado por Fujiwara Dozan, músico de shakuhachi y Sinske, que se acompaña de su marimba de cinco octavas. Su repertorio incluye piezas originales y obras adaptadas.

Si no quieres o no puedes salir de casa, también hay opciones para que puedas apreciar el arte japonés, ya que en el sitio del CENART habrá programación de danza Butoh, artes escénicas tradicionales de Japón y The Sun, una obra de teatro contemporáneo de ciencia ficción.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo la Jornada de Arte Japonés?

Cuándo: 20 de agosto-2 de octubre

Cuánto: Hay eventos gratuitos, unos más tienen costo, consulta aquí

Dónde: Avenida Río Churubusco 79, Country Club Churubusco, Coyoacán, 04210

