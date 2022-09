¿Te has preguntado por qué nuestra generación no quiere trabajar? Eres millennial si tienes entre 24 y 40 años y es muy probable que te haya pasado por la cabeza al menos una vez esta última semana el siguiente pensamiento: ya no quiero trabajar. Sí, pensar eso es muuuy millennial. Pues ahora imagínate lo siguiente, si como parte de la generación nacida entre 1981 y 1997 piensas eso acerca de tu trabajo constantemente, tienes que saber que existe una generación que es aún más intolerante a la idea de cómo es concebido todavía el trabajo: la generación Z.

Según el “Reporte del Monitoreo de Trabajo 2022” realizado por Randstad, una de las empresas más grandes en capital humano a nivel mundial, más de la mitad de las personas empleadas (56%) con una edad entre 18 y 24 años, clasificadas como parte de la generación Z, aseguran que preferirían renunciar a su trabajo antes de que este interfiriera en el disfrute de sus vidas y que optarían primero por permanecer desempleados que trabajar en un lugar en donde fueran infelices trabajando en algo que no les gustara.

Este mismo reporte también señala que quizá la razón detrás de esta preferencia es quizá la pandemia pues desestabilizó las estructuras laborales y la idea que teníamos de “trabajo” con horarios fijos y de naturaleza jerárquica. (Si te interesa leer más al respecto puedes consultar el libro La Gran Resignación. Por qué millones están dejando sus trabajos y quién ganará la batalla por el talento).

Checa también: ¿Estás en busca de chamba? 10 bolsas de trabajo que debes revisar

Pero no le creas a los estudios… por eso platicamos brevemente con 4 personas chilangas y nos contaron lo que piensan de la idea del trabajo en su vida cotidiana (obvio de forma anónima porque no queremos que sus jefes les lean, ahh verdá).

“Sí quiero trabajar pero no quiero específicamente un trabajo. Al decir ‘trabajo’ me refiero a estar en una oficina o tener que estar ahí todos los días en cierto horario aunque no estés haciendo nada. Me gustaría tener mayor flexibilidad y poder enfocarme a otras cosas como mi vida personal o mis relaciones. Tener un mejor balance de vida y trabajo. Creo que antes la clase trabajadora recibía mayores beneficios que se han perdido. Ahora ya un trabajo no te da nada, por eso también la gente no quiere trabajar, no quiere que las cosas sigan así. Creo que hemos llegado al límite del capitalismo”.

Te puede interesar: Vacantes de trabajo de hasta 25 mil pesos al mes en CDMX

“No es que uno no quiera un trabajo porque sí queremos un trabajo. Me gusta lo que hago. Solo no me gusta no ser valorada, o cuando haces un esfuerzo es la misma recompensa y al final la recompensa no es para uno sino para el dueño de la empresa. Un trabajo es eso, no queremos un trabajo en donde las condiciones laborales no sean equitativas para hombres y para mujeres.

No quiero un trabajo en donde el 80 por ciento del personal sean hombres y además ganen mucho más que las mujeres a pesar de que hagamos el mismo trabajo. Pienso que no queremos un trabajo que cierre tus capacidades creativas o uno en donde no sean apreciadas, algo así como un trabajo talachero. Lo de los horarios es tremendo, no poder tener vida extra o poder irte a tomar un café con una amiga entre semana tipo a las 11 am. Y que los fines de semana tengas que trabajar y que eso tampoco sea retribuido. Siento que para otras generaciones era más fácil porque con lo que trabajabas podías adquirir bienes y ahora recibimos lo mínimo. Ahora queremos un trabajo que podamos hacer desde cualquier lugar, desde donde se antoje.”

—Arely, Diseñadora, 31 años