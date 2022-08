¡El que busca encuentra y llegó tu momento de encontrar la chamba de tus sueños! Checa las vacantes de trabajo en la Ciudad de México.

¡Ahora sí va la buena! Actualiza tu CV porque el Servicio Nacional de Empleo dio a conocer las vacantes de trabajo en la Ciudad de México.

Toma nota, se trata de mil 487 plazas disponibles para chambear.

Apúntale bien, porque una vez que te postules puedes darle seguimiento a tu caso a través del “Centro de Monitoreo y Seguimiento para la Vinculación Laboral”.

Únicamente tienes que llamar al 55 5709 3233 y elegir la opción 7.

Te atienden de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas.

Mientras que los sábados el horario de servicio es de 9:00 a 18:00 horas.

Vacantes de trabajo en la Ciudad de México

Hay chance para laborar como auditor de control interno y gobierno corporativo de 8:00 a 18:00 horas.

Necesitas de 2 a 3 años de experiencia; el sueldo es de 15 mil pesos al mes.

También buscan a una persona con licenciatura en administración de empresas. Ojo, debes tener más de 5 años de experiencia; vas a ganar 15 mil mensuales.

¿Conoces a un oficial retirado del ejercito? Hay chamba en servicios interestatales de custodia.

Ojo, porque necesita experiencia de seis meses a un año; el sueldo mensual es de 13 mil pesitos.

¡Oído, chef! Si le sabes a la gastronomía, esta chamba es para ti.

Buscan a un chef con 3 a 4 años de experiencia en el área para laborar de 8:00 a 18:00 horas; ofrecen 12 mil pesos al mes.

¿Tienes experiencia en el marketing digital? Buscan a una asesora del área con experiencia de 6 meses a un año.

Toma nota, el sueldo mensual es de 18 mil pesos.

Do you speak english very well? Buscan a un concierge bilingüe con experiencia mínima de seis meses en el área.

La chamba es en una tienda departamental y el sueldo es de 17 mil pesos.

🎶 Bienvenido, ¿qué le doy? 🎶 Hay chamba como gerente para una persona que le sepa a las ventas.

Debes tener de uno a 2 años de experiencia; el sueldo mensual es de 16 mil pesos.

Si la contabilidad es tu mero mole, tu momento ha llegado. Buscan a un contador con uno o dos años de experiencia; el sueldo es de 12 mil pesos al mes.

Otra de las vacantes es como gerente de compras para laborar de 8:00 a 18:00 horas.

Pero ojo, necesitas experiencia de 3 a 4 años de experiencia; el sueldo es de 20 mil pesos al mes.

¡Yes, yes en inglés! Si tienes experiencia de 4 a 5 años como desarrollador senior y sabes inglés, ya la hiciste.

Hay chamba para trabajar de 8:00 a 18:00 horas y ganar al mes 24 mil 300 pesos.

Si te dedicas a diseñar e implementar estrategias y campañas publicitarias para incrementar el tráfico web de las plataformas online de una empresa, esto es para ti.

Hay chamba como trafficker digital. Necesitas experiencia de 3 a 4 años; vas a ganar al mes 25 mil pesos.

También hay plazas disponibles para plomeros, ayudantes de cocina, guardias de seguridad, enfermeros, operadores de autobuses, asesores de ventas, ayudantes generales, entre otros. ¡Con o sin experiencia!

Me interesan, ¿cómo me postulo?

Checa todas las vacantes de trabajo en la Ciudad de México en esta lista.

Si ya te decidiste o te llamó la atención alguna oferta laboral, solo sigue estos pasos:

Anota el folio o ID de la vacante.

Debajo del nombre de cada alcaldía verás un link en color café claro, selecciónalo y llena el formulario con los datos que te solicitan

La dependencia se pondrá en contacto contigo para dar seguimiento. ¡Suerte!

¡Al tiro! Si alguien te pide algún pago o depósito como condición para contratarte, denuncialos.

No te dejes y llama al 800 841 2020 (SNETEL).