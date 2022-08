Pásala a gusto entre dinosaurios, toboganes y espacios interactivos: ¡Checa estos lugares cerca de la CDMX para salir con tus niños!

¡Hora de disfrutar las vacaciones de verano! ¿Estás planeando una escapada en compañía de tu familia? Prepárate para la diversión, porque aquí te traemos increíbles lugares cerca de la CDMX para salir con tus niños, en los cuales encontrarás tirolesas, albercas, parques, espacios para acampar y mucho más. Aparta el siguiente fin y lánzate a vivir unos días inolvidables y llenos de entretenimiento.

Lugares cerca de la CDMX para salir con tus niños

Sin duda, esta época del año es la mejor para disfrutar de nuestro tiempo en familia y concretar esas vacaciones con las que tanto hemos soñado. Si tienes la oportunidad de salir de la capirucha, te recomendamos echarle un ojito a esta lista de ocho destinos que encantarán a tus pequeñines.

Aquí no solo encontrarás opciones cercanas a la CDMX para armar un plan de ida y vuelta, sino que además podrás elegir entre planes llenos de adrenalina, espacios naturales, lugares dedicados a la desconexión y muchos otros atractivos que te aseguran unos días maravillosos en compañía de tus seres queridos. ¡Checa la lista!

1. La Marquesa

A menos de una hora desde la capital te encontrarás con el Parque Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, mejor conocido por la bandita chilanga como La Marquesa. Se trata de uno de los sitios predilectos para dar la vuelta a las afueras de la CDMX, ya que aquí encontrarás numerosas opciones para relajarte, tomar aire fresco y divertirte.

Entre los atractivos de este inmenso pulmón verde se encuentran los espacios para armar el pícnic, montar a caballo, volar papalotes, practicar la pesca de trucha, entrarle duro a los golpes en el gotcha, así como subirte a una cuatrimoto o a un GoKart. Por supuesto, no pueden faltar los paseos en lancha, las tirolesas y las burbujas gigantes de agua para lxs consentidxs del hogar.

Ya que andas de visita, no te vayas sin probar las quesadillas, los tacos de longaniza y una suculenta sopita de hongos. ¡Provecho!

Dónde: Parque La Marquesa, Parques Nacionales, Toluca de Lerdo, Estado de México.

2. Hacienda Panoaya

Con una impresionante vista a los volcanes, esta atractiva hacienda de Amecameca se destaca por combinar la historia con la diversión para todas las edades. En efecto, este sitio fue habitado por la décima musa, Sor Juana Inés de la Cruz; y así como tienes la oportunidad de conocer más sobre otras épocas a través de los museos, también podrás disfrutar de más de 20 actividades al aire libre.

Para que te des una idea de todo lo que podrás vivir junto a tus peques en este lugar, te contamos que hallarás paseos en lancha, tirolesas, un impresionante laberinto inglés, paseos en tractor e inflables. A todo ello se suman las increíbles fiestas de espuma diseñadas especialmente para las infancias.

Date una vuelta por este sitio y aprovecha para convivir con su impresionante fauna (hay tigres, venados, lémures, aves y hasta jirafas). Eso sí, toma en cuenta que mayores de 3 años pagan entrada (checa aquí los costos por boleto) y que no está permitido el acceso con mascotas, así que Firulais tendrá que quedarse en casa.

Cómo llegar: Carretera Federal México-Cuautla Km. 58, Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México.

3. Volcanic Park

¿Quieres ponerle adrenalina y un toque especial a tu siguiente escapada familiar? No se diga más: En Volcanic Park encontrarás una excelente combinación de naturaleza, entretenimiento y diversión. Ubicado en Puebla, este parque se destaca por contar con extensas tirolesas, circuitos de puentes colgantes, paseos en kayak, un increíble laberinto y un aviario.

A todo ello se suma el Volcanic Jurásico, un espacio en medio del bosque donde tus peques se encontrarán con imponentes dinosaurios que los harán sentir en otra época. Cabe destacar que el lugar cuenta con espacios para acampar, así que podrás recorrer con calma todas las atracciones del parque.

Te recomendamos la opción de hospedarte por la zona, ya que te tomará poco más de tres horas llegar desde la CDMX. Asimismo, no olvides llevar tu cámara, porque las vistas hacia los volcanes son incomparables. ¡Checa los boletos en el siguiente enlace para agendar tu visita!

Dónde: Camino a San Juan Arcos Ojo de Agua, Ciudad Serdán, Puebla.

4. Ex Hacienda de Temixco

Si en algo se destaca el estado de Morelos es en su amplia gama de balnearios y spots para echarse un chapuzón. Por ello es uno de los lugares cerca de CDMX con más oferta recreativa para salir con niños. Entre sus atractivos figuran el Parque Acuático Oaxtepec, El rollo y Hurricane Harbor Six Flags. No obstante, aquí te platicamos sobre la Ex Hacienda de Temixco, un sitio en que la diversión se fusiona con un bonito aire colonial.

A tan solo 15 minutos de Cuernavaca se ubica este espacio que en otro tiempo funcionó como productora de azúcar y almacén. Ahora, se ha convertido en un lugar idóneo para refrescarse del calor y salir a descansar en familia.

Aquí podrás disfrutar de albercas, toboganes, hermosos jardines, chapoteaderos e inmensas áreas verdes. Además, hay ríos con olas, puentes colgantes y espacios gastronómicos para que pases un día de diversión con tus pequeñines. El lugar está abierto los 365 días del año y se ubica a tan solo hora y media desde la capital. ¡No olvides tu protector solar!

Dónde: Carretera federal México-Acapulco Km85 Temixco, Morelos.

5. Villa del Carbón

¿Buscas un plan más tranqui, pero que logre sacarte de la rutina? Lánzate a vivir la experiencia de Villa del Carbón, un Pueblo Mágico mexiquense en el que encontrarás numerosas actividades para disfrutar tranquilamente con la familia en medio de la naturaleza.

Algunas de las cosas que podrás practicar aquí son la cabalgata, los paseos en kayak y la pesca deportiva. También hay hermosas presas para tomarte la foto, tirolesas y escalada, así como espacios para acampar y pasar una mágica noche de desconexión junto a tus peques. ¡Aprovecha que se encuentra a solo dos horas desde la CDMX!

Dónde: Villa del Carbón, Estado de México.

6. Africam Safari

Si quieres que tus peques se sumerjan en el fascinante mundo de la fauna, prepárate para lanzarte a Puebla y recorrer Africam Safari. Se trata de un parque de conservación de la vida silvestre en donde los animales pueden deambular en libertad controlada; aquí tendrás la oportunidad de contemplar especies como jaguares, leones, flamencos, lobos, serpientes y muchas más.

La ventaja de este lugar es que podrás realizar tu recorrido desde la comodidad del automóvil, además de que hay varias actividades y experiencias exclusivas para entrar en contacto total con la naturaleza. ¿Te animas? Aquí te dejamos el enlace para que adquieras tus entradas.

Dónde: Carretera al Oasis 17302 int. 22, Puebla.

7. Las Estacas

¿Buscas un lugar para disfrutar del sol? Este destino tiene todo lo que necesitas para pasar un fin de semana inolvidable: Desde albercas, paseos en kayak y espacios para pícnic hasta snorkel, paddle, tirolesas y glamping. Con sus profundas aguas cristalinas, este refrescante lugar promete brindarte diversión y descanso en la justa medida que estás buscando.

Ubicado en el estado de Morelos, este lugar no solo es idóneo para darte un chapuzón en compañía de tus seres queridos, sino que también tendrás la oportunidad de pasar la noche en el lugar y contemplar las estrellas en la zona de acampar. Como un plus, Las Estacas cuentan con guardería de perros, así que tu lomito podrá unirse a la aventura.

Dónde: Carretera Tlaltizapan-Cuautla, Bonifacio García 6-S/N KM, 62770 Tlaltizapán, Morelos.

8. Museo Interactivo “El Rehilete”

Si quieres que no le falte un toque cultural a tu escapada en familia, tenemos el lugar perfecto para ti: Se trata del Museo Interactivo “El Rehilete” de Pachuca, el cual conjunta la divulgación del arte y las ciencias con la diversión tecnológica.

Para que te des una idea de todo lo que te encontrarás en este mágico recinto, te contamos que cuenta con salas interactivas, un observatorio, un planetario, jardines botánicos, paseo arqueológico y espacios dedicados a la creación artística. Por supuesto, el mayor punto de interés es su dinoparque, el cual cuenta con dinosaurios a gran escala que les encantarán a tus hijxs.

Ya que andas por Hidalgo, date una vuelta por el Pueblo Mágico de Real del Monte y éntrale con gusto a los deliciosos pastes que preparan en la zona.

Dónde: Blvd. Felipe Ángeles km 84.5, Venta Prieta, Pachuca de Soto, Hidalgo.

¡No postergues más esa escapada familiar y lánzate a explorar estos lugares cerca de la CDMX para salir con tus niños!