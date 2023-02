Anímate a realizar una actividad física: camina rápido, brinca, baila, medita en movimiento. ¡Ponte pilas con esta guía para activar el cuerpo!

¿Qué pensarías si te digo que existe una fórmula para vivir sin tanto estrés, con más energía, con alegría, que te ayudaría a reducir riesgos de enfermedades cardiovasculares, que fortalecería tu sistema inmunológico, tus huesos y tu cerebro, e incluso, que te hace vivir más y mejor? No, no es una utopía. Y si no me crees, anímate a realizar una actividad física: camina rápido, brinca, baila, medita en movimiento. Lo único que puede pasarte es que mejores tu calidad de vida y que adoptes este maravilloso hábito que vuelve a las personas poderosas, saludables. Invencibles. ¿Le entras?

No es fácil. No te voy a mentir. Mi relación con el ejercicio ha ido del amor al odio, a la frustración, a la adicción, a la felicidad. Es un ciclo que se ha repetido buena parte de mi vida. Desde niña tomé clases de karate, natación, ballet y gimnasia. Aunque amaba dar vueltas de carro, saltar en el potro y las barras, renuncié y se convirtió en mi sueño frustrado. Durante varios años intenté con el basquetbol, spinning, step, zumba, un poco de yoga, algo de pilates. Al inicio fue un martirio, me cansaba muy rápido, mi elasticidad era nula, mi coordinación, peor y ni siquiera el balón llegaba al aro.

Pero nada de eso me detuvo. Seguí yendo a gimnasios hasta encontrar las disciplinas que me hicieran levantarme temprano sin importar el desvelo, el cansancio, los problemas personales, el dolor de cabeza o simplemente, la pereza y la desidia. Adopté un nuevo estilo de vida y decidí ejercitarme sin pretextos.

Y con objetivos claros: quiero ser más fuerte, más veloz, más flexible, tener una mejor coordinación y mantenerse en equilibrio. Y cada una de esas cualidades nos mejora la vida. comprobado.

Te digo, sin pretextos. Define un tipo de entrenamiento y acude a uno de los miles de establecimientos que existen por la ciudad, consulta a expertxs y desarrolla tu potencial físico. Para ello creamos esta guía dirigida a personas de todas las edades, principiantes, amateurs, avanzados, expertos… para hacerlo solo o en pareja, o en grupo. ¿Estás listx?

Conoce tu cuerpo

De acuerdo con Gustavo Morales, coach deportivo y nutriólogo con más de 12 años de experiencia en el mundo fitness, lo primero que debes hacer es escuchar tu cuerpo y conocerlo para determinar tus niveles de flexibilidad, fuerza, resistencia, agilidad y coordinación.

“El objetivo es que por medio del entrenamiento y nutrición deportiva las personas gocen de una vida más sana, combatan el sedentarismo, prevengan enfermedades, y obtengan una vida más saludable y feliz. Compite contigo mismo y ¡diviértete!”.

Si algunas enseñanzas nos dejó la pandemia por Covid-19, es que un estilo de vida sano evita complicaciones. Y no se trata de caer en el falso argumento de solo comer lechuga o apio y que entrenes solo pesas cuatro horas al día hasta tener un cuerpo de fisicoculturista. ¡Para nada!

El mundo fitness ha evolucionado de una forma tan diversa y divertida para que cualquier persona, de cualquier edad, y en cualquier sitio active su cuerpo.

¿Qué onda con la alimentación?

El ejercicio y la comida son un dúo inseparable en esta aventura. Empecemos por recordar que cada cuerpo es único y, por tanto, la alimentación de una persona no es necesariamente adecuada para otra.

Considera también que se pueden tener algunos padecimientos o enfermedades, por lo que siempre, siempre, es recomendable acudir con especialistas.

De igual forma, hay algunas recomendaciones generales. De acuerdo con el nutriólogo Gustavo Morales, lo mejor es comer alimentos que nos gusten, consumir por lo menos cinco porciones de frutas y verduras al día, beber suficiente agua natural, comer de manera pausada.

Si tienes ansiedad por comer, te sugiero que traigas contigo bocadillos saludables como zanahoria, pepino o jícama. Y lo principal: “recuerda que no existen alimentos buenos o malos, solo existen cantidades recomendadas de acuerdo con sus necesidades”.

Eso sí, el experto recomienda evitar alimentos fritos, empanizados o capeados; refrescos y jugos industrializados.

El compromiso es contigo

La coreógrafa y alquimista corporal, Viridiana Bravo, considera que el mejor incentivo para activarse es no esperar a que te diagnostiquen alguna enfermedad. “¿Para qué esperarnos hasta que el doctor te diga que estás en riesgo? Ahora es el momento. No solo como individuos, sino como colectivo, hacernos conscientes de que no podemos estar jugando con nuestro futuro. Volverse consciente de nuestro cuerpo, nos vuelve conscientes del mundo que habitamos”, expresa Viridiana, fundadora del movimiento Preservando el Cuerpo, modelo de acompañamiento y entrenamiento.

Bravo explica que este método consiste en la integración del cuerpo, mente y emoción. “Es el estudio consciente del cuerpo de cada persona que busca la coherencia y la integración de cuerpos individuales para formar nuestro cuerpo colectivo”. Cuenta que en un inicio era de mujeres, sin embargo, los hombres mostraron interés. “Empezó con la mujer, porque el cuerpo femenino está ligado a programaciones de género a partir de un colectivo. Y la respuesta del hombre fue uno de los grandes hallazgos, te das cuenta de que también tienen muchas preguntas sobre cómo preservar su cuerpo”.

Activarse brinda beneficios inmediatos. Por ejemplo, para el cerebro, nos ayuda a pensar, aprender y a mantener a raya padecimientos tan comunes hoy en día como la ansiedad o la depresión. Ser una persona activa puede reducir la presencia de enfermedades cardiovasculares, diabetes, artritis y algunos cánceres, además puedes reducir el riesgo de caídas y de fracturas vertebrales o de cadera, ya que el ejercicio mantendrá saludables tus huesos, articulaciones y músculos.

Y lo mejor: te ayudará a tener mejor estado de ánimo y con energía.

Calentamiento, fundamental

Enrique Méndez Baltazares, licenciado en Acondicionamiento Físico y Recreación, con más de 10 años de experiencia en Body Combat, Body Balance y Body Pump, comparte uno de los elementos fundamentales del ejercicio: el calentamiento para evitar lesiones.

“Antes de comenzar a entrenar realizar un buen calentamiento de preferencia dinámico para así activar nuestros músculos y lubricar nuestras articulaciones, una vez hecho esto entonces lo aconsejable es ir en progresión de lo más sencillo a lo más complejo, sin prisas, enfocarse primero en la técnica antes que en el peso, mantener un volumen de entrenamiento adecuado, para evitar fatiga excesiva que conlleva la pérdida de la coordinación motriz y a una posible lesión”.

Antes de arrancar

La eficiencia del entrenamiento se encuentra en la disciplina y en la intensidad. Por ejemplo, si en una hora de gimnasio te dedicas a realizar las rutinas que permite a las personas activarse con éxito en poco tiempo. Esta técnica de entrenamientos ráfaga se basa en los entrenamientos tipo HIIT, en los que puedes realizar tres ejercicios compuestos de 40 segundos de actividad por 10 segundos de descanso, en tres series.

“Hace unas cuantas décadas, todo giraba en lo aeróbico, pero recientemente hay muchos estudios que demuestran que los entrenamientos HIIT, entrenamientos de fuerza tienen múltiples beneficios a nivel salud y estética”, explica el coach Gustavo, al tiempo que señala que una característica de los entrenamientos HIIT es la poca cantidad de recuperación que damos al cuerpo, llevando las pulsaciones al máximo nivel, elevando la frecuencia cardiaca para realizar un entrenamiento más efectivo.

El nutriólogo y coach indica que los beneficios de los entrenamientos ráfaga alargan la vida, previniendo la osteoporosis, propiciando la pérdida de grasa corporal y aumentando masa muscular. Además de reducir los síntomas de la depresión y la ansiedad. Tómalo en cuenta.

Recuerda que todo tiene su proceso, si eres principiante, vete lento, conoce los movimientos, esto te ayudará a evitar lesiones. Siempre ve de la mano de personas expertas. Y no te desesperes, disfruta lo que estás haciendo, lo peor que puede pasar es que ames el ejercicio y nunca lo dejes. ¡Como yo!

Esta guía te ayudará a que de una vez por todas descubras o potencies ese espíritu deportivo que tienes escondido y disfrutes de esa liberación de dopamina que te hará sentir poderosx, libre, invencible e inmortal.

¡A moverse!

Acá te contamos de qué van estos 10 métodos de entrenamiento y descubre el nivel de resistencia, fuerza, velocidad, flexibilidad, coordinación y equilibrio que podrás desarrollar con cada uno de ellos. ¡Venga, a darle!

1. Ciclismo en interiores

Indicador:Resistencia 5 + Fuerza 4 + Velocidad 5 + Flexibilidad 2 + Coordinación 2 + Equilibrio 3

Descripción: Entrenamiento en bicicleta que puedes hacer en tu casa, jardín o gimnasio especializado. Puedes considerar diferentes posiciones de pedaleo, que generan diferentes demandas energéticas, y trabajarás distintos músculos, mediante niveles de resistencia y velocidad, la escalada, potencia y la recuperación.

Objetivo:Tonificación muscular, principalmente del tren inferior (piernas, muslos y glúteos) y pérdida de peso, mejoramiento de fuerza y resistencia muscular.

Tips:Verificar la posición correcta de la bicicleta, esto es acomodar el sillón, su altura y la del volante acorde a tu cuerpo. Identificar las posiciones de pedaleo básico, escalada, ataques y carreras. Ubicar de manera adecuada pies, cadera y manos, acorde al ejercicio en turno.

Para iniciar necesitas:Una bicicleta de interiores. Hay muchísimos modelos y sus costos se adaptan a todos los bolsillos. Si no quieres hacer ese gasto porque ya tienes una bicicleta normal, solo necesitas conseguir un rodillo que se adapte a tu presupuesto, espacio y tipo bici que tengas. Puedes encontrar rodillos magnéticos, de transmisión directa, de fluidos, de rulos o equilibrio. Y claro, también existe la opción DIY (Do it yourself), solo es cuestión que te eches un clavado en tu buscador de preferencia.

Lugares para practicar (por zonas de la ciudad):

– Poniente: Síclo Park

Hay clases en vivo todos los días y miles de personas toman sus clases on demand. Además de las diversos formatos con bicicleta, incluso una con DJ ¡en vivo!, en las sucursales de Síclo tienes acceso a clases de barre, yoga, box boot camp y bala. Hay cinco paquetes que van desde una clase hasta 50; y hay dos tipos de membresías: una que te ofrece diversas ventajas como el que puedas reservar tus clases antes que el resto, menor precio en paquetes de clases, y un descuento en tu suscripción anual.

¿Dónde? Javier Barros Sierra 540, Torre 2, Planta Baja. Santa Fe, Álvaro Obregón, IG: @siclo

– Norte: Go!Fitness

En este gimnasio ofrecen la clase de spinning, entrenamiento aeróbico, al ritmo de la música. Durante cada clase, se van realizando cambios tanto de velocidad, de pedaleo como de intensidad.

¿Dónde? El Rosario 1025, Tierra Nueva, Azcapotzalco, IG: @GoFitnessMx

– Sur: Sports World Gran Terraza Coapa

Este club está ubicado en una de las plazas más recientes al sur de la Ciudad de México, en Coapa la guapa. Entre las clases que puedes tomar en este gimnasio se encuentran, además de la bicicleta, stretch, core, zumba fitness, entre otras.

¿Dónde? Calzada Acoxpa 610, Villa Coapa, Tlalpan, IG: @sportsworldmex

– Oriente: Emotion Cycling

Ofrecen una forma diferente de hacer ejercicio en la que no solo entrenas, también te diviertes y sacas lo mejor de ti mientras llegas a tu objetivo con música e iluminación, creando un ambiente de motivación e inspiración

¿Dónde? Río Soto La Marina 66, Paseos de Churubusco, Iztapalapa, IG: @emotioncycling

– Centro: FISPIN

En sus clases de 50 minutos prometen llevar todo tu cuerpo al límite y le darán un giro a tu vida. Manejan cinco paquetes que van desde una hasta 100 clases. Pregunta por su membresía VIP. Si andas por la zona, chécate la sucursal de la colonia Roma.

¿Dónde? Tonalá 145, Roma Norte, Cuauhtémoc, IG: @fitspinmx

– Estado de México: Sportium

Esta cadena ofrece alrededor de 80 actividades diferentes para todos los integrantes de la familia. Las clases inician a partir de las 6 de la mañana y terminan a las 21 horas. Hay alberca, aparatos y servicio de regaderas y lockers.

¿Dónde? Lomas Verdes, Centro Comercial Gran Terraza Lomas Verdes, IG: @sportiumclub

2. Yoga + Cardio

Indicador:Resistencia 5 + Fuerza 5 + Velocidad 1 + Flexibilidad 5 + Coordinación 3 + Equilibrio 5

Descripción: Implica movimientos inspirados en el yoga pero a un ritmo más rápido. A diferencia del yoga tradicional, que se enfoca en técnicas de respiración, el flujo corporal y las posturas, el cardio yoga incorpora movimientos más dinámicos que aumentan la intensidad y elevan el ritmo cardíaco.

Objetivo: Tonificar y fortalecer los músculos y al mismo tiempo reforzar el sistema circulatorio y el sistema cardiovascular, de acuerdo con Healthline.

Tips:Escuchar tu cuerpo para conocer su nivel de estiramiento. Mantenerse hidratado y ser suave con los movimientos.

Para iniciar necesitas:Un tapete para yoga, hay unos muy accesibles que puedes incluso encontrar en algún supermercado.

Lugares para practicar (por zonas de la ciudad):

– Poniente: Secret Room Yoga

En este estudio ‘vibran’ con la idea de que la yoga es una disciplina atemporal. Para obtener sus beneficios basta con ser auténtico y fluir, no es necesario crear un estereotipo alrededor de la práctica. Afirman que no importa de qué forma lo hagas, esta actividad te hará sentir diferente y conectado día a día. Las clases son multinivel, los profesores se adaptan a principiantes y avanzados. La prioridad de este club es crear comunidad. Las clases inician a las seis de la mañana.

¿Dónde? Prolongación Reforma 1196, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón, IG: @secretroomyoga

– Norte: Sports World Anzures

Al ser una de las cadenas más grande de gimnasios en el país, además de yoga, aquí tienes acceso a otras clases grupales como bike, power jump, zumba, pilates, entre muchas otras. Por supuesto, hay servicio de lockers y regaderas.

¿Dónde? Leibnitz 117, Anzures, Miguel Hidalgo, IG: @sportsworldmex

– Sur: Sukhavati

Este estudio es “un lugar de dicha” y tiene más de 20 años compartiendo los beneficios de practicar yoga. Hay clases presenciales, en línea e híbridas. Manejan membresías trimestrales, semestrales y anuales. Reserva una clase muestra y decídete a mejorar tu vida.

¿Dónde? Callejón Belisario Domínguez 169, Del Carmen, Coyoacán, IG: @sukhavatiyogamx

– Oriente: Kalyaan Yoga

Es un estudio de yoga y centro de terapias alternativas que ofrecen bienestar integral de mente, cuerpo y espíritu. Para los interesados también hay actividades de reflexología y barras de access.

¿Dónde? Fernando Iglesias Calderón 141, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, IG: @kalyaan_yoga_oficial

– Centro: Green Yoga

Además de clases de yoga presenciales y en línea, en este lugar podrás acudir a retiros presenciales, así como formaciones para instructores de yoga en línea. Ofrecen asesoría en nutrición y estilo de vida.

¿Dónde? Londres 28, Juárez, IG: @greenyogamexico

– Estado de México: Dimensión Yoga

Es una escuela de yoga en San Cristóbal y Ciudad Azteca, en el Estado de México. Acá dan clases y talleres como reset mental y control corporal. Entre otras actividades que puedes practicar en este gimnasio, destacan las recién incursionadas clases de salsa, para que luego de meditar incursiones en esta u otra disciplina.

¿Dónde? Revolución 31, San Cristóbal Centro, Ecatepec FB: @dimensionyoga

3. Yoga restaurativa

Indicador:Resistencia 5 + Fuerza 5 + Velocidad 1 + Flexibilidad 5 + Coordinación 3 + Equilibrio 5

Descripción:Se enseña a las personas a ser conscientes de su enfermedad o malestar para ayudarlos. La clase consiste en un programa de asanas, prácticas de respiración y propuestas de cambio de hábitos para apoyar el alivio y curación de ciertos problemas de salud tales como lesiones de columna vertebral, lesiones de hombros, cadera, nervio ciático, etcétera.

Objetivo:Relajar el cuerpo a profundidad, es ideal para las personas que tienen estrés, cansancio y desean disfrutar de una práctica relajante.

Tips:Utiliza accesorios para los diferentes niveles de intensidad, ir de menos a más en tu flexibilidad y siempre mantener una buena respiración.

Para iniciar necesitas:Tapete y bloques de yoga. En caso de que no tengas, puedes ocupar alguna toalla que deberás extender en el piso y otras que puedes enrollar para que funcionen como bloque.

Lugares para practicar (por zonas de la ciudad):

– Estado de México: Sports World Galerías Tecamachalco

Aquí encontrarás otras variantes como Hatha Yoga y Vinyasa Yoga; pero si quieres probar otras actividades, también hay natación, pilates, zumba, jump, stretch, box y un muro para escalar por si tu curiosidad en el mundo fitness te lleva a esos rumbos. Hay área de cardio, pesas, vestidores, regaderas y lockers. También encontrarás diversas actividades para niñas y niños.Las clases inician a las seis de la mañana.

¿Dónde? Fuente de Molino 49-B, Lomas de Tecamachalco, Naucalpan, IG: @sportsworldmex

– Norte: Yoga Mode Studio

En este estudio creen en el poder de la unidad y la comunidad para fomentar el crecimiento espiritual, físico y emocional.Las clases son grupales para alimentarse de la energía colectiva. También ofrecen yoga para niños y reiki.

¿Dónde? Juan de Dios Bátiz 415, Lindavista Norte, Gustavo A. Madero, IG: @yoga.modestudio

– Sur: Yoga Espacio

Es una red de centros de yoga y meditación en funciones desde 2005. Su misión es enseñar a las personas a generar bienestar de cuerpo, de emociones y de mente a través de estas disciplinas milenarias.

¿Dónde? Miguel Ángel de Quevedo 969, El Rosedal, Coyoacán, IG: @yoga.espacio

– Oriente: Ayana Yoga México

Espacio dedicado a impartir clases de Hatha yoga, yoga restaurativo, yogilates, Vinyasa flow yoga y yoga prenatal; está abierto de lunes a sábado.

¿Dónde? Zaragoza Manzana 23, lote 13, Benito Juárez, Iztapalapa, IG: @rebecaaguirre89

– Poniente: Agora Lucis

Este centro ofrecen clases presenciales y en línea, además de retiros en Yucatán.Cuenta con una tienda con artículos relacionados a esta actividad.

¿Dónde? LaFontaine 78, Polanco, Miguel Hidalgo, IG: @agoralucis

– Centro: Centro Budista de la Ciudad de México

Todo el año hay retiros, festivales, conferencias para todos los niveles en diversas prácticas de meditación. Y, claro, clases en línea y presenciales.

¿Dónde? Jalapa 94, Roma Norte, Cuauhtémoc, IG: @centro_budista

4. Crossfit

Indicador: Resistencia 5 + Fuerza 5 + Velocidad 2 + Flexibilidad 3 + Coordinación 3 + Equilibrio 3

Descripción: Sistema de entrenamiento de fuerza y acondicionamiento basado en ejercicios funcionales de alta intensidad, con el que podrás activar todo tu cuerpo.

Objetivo: Mejorar las diez capacidades físicas más reconocidas en las pesas: la resistencia cardiovascular, energética, la fuerza, la potencia, la velocidad, la flexibilidad, la precisión, la coordinación, el equilibrio y la agilidad del cuerpo. Es una de las disciplinas más completas.

Tips: Trabaja cada entrenamiento a tu ritmo.

Para iniciar necesitas: Step, pelota medicinal, pasamanos, cuerda, tapete, ligas, remos, pesas, barra, entre otros accesorios.

Lugares para practicar (por zonas de la ciudad):

– Centro: Escuadrón Training Center

Su dinámica de entrenamiento es totalmente incluyente, así que no importa tu peso, condición física o edad. Intégrate a una comunidad formada por estudiantes, amas de casa, triatletas, padres de familia, empresarios, corredores… Abren de lunes a sábado de 6 a 22 horas. Esta es una buena opción si quieres adentrarte al mundo crossfitero y vives en la zona centro de la capital.

¿Dónde? Londres 104, Juárez, Cuauhtémoc, IG: @escuadroncrossfit

– Norte: Enigma Fitness Lindavista

El mejor incentivo de este lugar para este 2023, es que con tu mensualidad tienes acceso a clases ilimitadas de CrossFit y Box, consulta nutricional mensual, entre otros incentivos. Puedes programar una clase gratis.

¿Dónde? Eten 628, San Bartolo Atepehuacan, Gustavo A. Madero, IG:enigma_fitness_

– Sur: Berserker Training Center

Esta es una buena opción al sur de la ciudad, específicamente en Xochimilco. Sus entrenadores están certificados y especializados en Ciencias del Deporte. Cuentan con clases grupales y entrenamientos personalizados.

¿Dónde? Calzada México-Xochimilco 4828, Huipulco, Tlalpan, IG: @brskr_training

– Oriente: Hyperstrong CrossFit

Este lugar tiene 10 años de existencia. Ofrece clases para grupos pequeños, por lo que la atención es más personalizada. Tienen diversas promociones, consúltalas para ver cuáles siguen vigentes y se adaptan mejor a tus necesidades.

¿Dónde? Tamemes 8, Central de Abastos, Iztapalapa, FB: @Hyperstrong CrossFit.

– Poniente: Rakun Crossfit

Afirman ser el único Crossfit en la mejor zona de Santa Fe. Si lo que quieres es lograr tus objetivos, mantenerte fit y formar parte de una excelente comunidad, este es el lugar. La primera clase inicia a las 6 de la mañana y la última es a las 22 horas. Así que no tienes pretextos.

¿Dónde? Juan Salvador Agraz 40, Lomas de Santa Fe, Contadero, Cuajimalpa, FB: @FitnessDistrict

– Estado de México: República Crosstraining

Todos sus entrenamientos duran una hora, en la que a través de ejercicios de fuerza, gimnasia y resistencia podrás mejorar tu condición física y la funcionalidad de tus músculos mientras te diviertes y alcanzas tus metas.

¿Dónde? Plaza Argos, Lomas Verdes, Naucalpan, IG: @republica.crosstraining

5. Entrenamiento funcional

Indicador: Resistencia 5 + Fuerza 5 + Velocidad 1 + Flexibilidad 5 + Coordinación 3 + Equilibrio 5

Descripción: Según explica el licenciado en Acondicionamiento Físico y Recreación, Enrique Méndez Baltazares, este es un método de entrenamiento que utiliza movimientos multiarticulares y en diversas direcciones para mejorar de forma conjunta nuestro cuerpo. Está orientado a trabajar movimientos musculares y a su vez puede trasladarse a cualquier deporte, actividades de la vida cotidiana e incluso, como rehabilitación de lesiones. Este entrenamiento se puede realizar por series, repeticiones o por tiempo.

Objetivo: Desarrollar y mejorar las capacidades físicas de nuestro cuerpo, como lo son la fuerza, resistencia, flexibilidad y la rapidez, así como también con su práctica, la disminución de grasa corporal, mejorar los rangos de movimiento, postura, equilibrio y coordinación.

Tips: Evaluación (anamnesis) para conocer tus hábitos o ver si tienes alguna lesión o alguna enfermedad cardiovascular que te ponga en riesgo. Realiza un buen calentamiento. Ve en progresión, de lo más sencillo a lo más complejo, sin prisas. Primero enfocarse en la técnica y luego en el peso.

Para iniciar necesitas: Tapete, pesas, barras y discos. Al igual que los equipos anteriores, los puedes encontrar en tiendas deportivas y supermercados. Si lo quieres más casero usa botellas de agua de distintos pesos o bolsas de arroz, frijoles y lentejas con diversos gramajes.

Lugares para practicar (por zonas de la ciudad):

– Centro: F45 Training Condesa

Señalan que sus rutinas de entrenamiento están diseñadas para unificar los distintos grupos musculares y así ayudarte a moverte mejor y sentirte más fuerte. El objetivo en F45 es quemar hasta 750 calorías por cada sesión de 45 minutos. Tienen clases llamadas The Joker y Hollywood, ¿le entras? ¡Ah! eso sí, además se preocupan por el desarrollo de la comunidad, por lo que tus entrenamiento serán 100 por ciento libres de ego. Manejan distintas membresías, elige la que mejor vaya a tu estilo de vida y anímate a mejorar tu estilo de vida.

¿Dónde? Juan de la Barrera 45, Condesa, Cuauhtémoc, IG: @f45_training

– Norte: VMF Training Center Vallejo

Es un centro especializado en el entrenamiento funcional en México, aunque también ofrecen Parkour para niños, Capoeira, área de pesas y box.

¿Dónde? Calzada Vallejo 1557, Ampliación Progreso Nacional, Gustavo A Madero, FB: @hvmorefunctional

– Sur: Warehouse Functional Fitness Center

Aquí no trabajan como un gimnasio tradicional, su objetivo es que obtengas resultados pasando menos tiempo entrenando, y para ello llevarán tu ritmo cardiaco a tope y trabajarás diferentes grupos musculares en la misma sesión.

¿Dónde? Cerro de Macuiltepec 39, Campestre Churubusco, Coyoacán, IG: @whfunctionalfitness

– Oriente: Clandestino Gym

Es un centro deportivo familiar, cuenta con área de pesas, crossfit, yoga, box, body combat, zumba, entrenamiento Funcional y clínica de glúteo; hay tres tipos de membresías acorde a tus objetivos. Conoce sus instalaciones.

¿Dónde? Calle 4 #248-1, Agrícola Pantitlán, Iztacalco, IG: @clandestinogymoficial

– Poniente: Fit4o

Su eslogan es “entrenamiento funcional que sí funciona”. En este gimnasio te ayudarán a mejorar tus capacidades físicas a través de ejercicios funcionales. ¿Quieres probar? Hay una clase gratis, su horario es de lunes a sábado. Consulta el mejor horario para ti.

¿Dónde? Plaza Lídice, Héroes de Padierna 132, San Jerónimo Lídice, Magdalena Contreras, FB: @estudiofit40

– Estado de México: Gym Sport 4U

Un plus es que es de los pocos gyms que inician actividades a las 5 de la mañana. Tiene área de pesas y de cardio, ofrecen crossfit, zumba, box y un sauna de calor seco para después de tu entrenamiento.

¿Dónde? Avenida de las Bombas Mz. 6 Lt. 11, Mexicanos Unidos, Ecatepec, FB: @GymSport4U

6. TRX

Indicador: Resistencia 5 + Fuerza 5 + Velocidad 1 + Flexibilidad 5 + Coordinación 4 + Equilibrio 5

Descripción: En este entrenamiento debes aprovechar tu peso corporal para crear la resistencia con la que trabajarás. El grado de dificultad dependerá del nivel de fitness, edad y objetivos marcados, explica el coach Gustavo Morales.

Objetivo: Mejorar la movilidad, desarrollar la coordinación, la flexibilidad y el equilibrio. Fortalecer la resistencia muscular. Esta actividad ayuda a mejorar los problemas de espalda, pues la parte del cuerpo que más trabajas es la musculatura lumbar, los abdominales y el pecho.

Tips: Utilizar tu TRX con el anclaje de puerta TRX o tu kit casero de TRX para entrenar en la privacidad y tranquilidad de tu habitación o apartamento. Podrás entrenarte de manera rápida y eficiente.

Para iniciar necesitas: Banda de suspensión TRX y una superficie donde se pueda anclar de forma segura.

Lugares para practicar (por zonas de la ciudad):

– Sur: Sport City Coyoacán

Es una de las cadenas de gimnasios más grande del país, hay 27 clubes en todo el territorio mexicano en los que podrás iniciarte en el mundo fitness con las diversas clases que manejan desde las 6 de la mañana y hasta las 21 horas.

¿Dónde? Miguel Ángel de Quevedo 279, Romero de Terreros, Coyoacán, IG: @sportcity_mx

– Norte: Enemy Functional Training

En este estudio de entrenamiento funcional encontrarás planes de 4, 8 y 12 semanas. Los grupos son reducidos para una mejor atención a los usuarios. Si estás en el norte esta es una buena opción.

¿Dónde? 16 de Septiembre 36, Centro de, Azcapotzalco, FB: @Enemy_ft

– Oriente: STOR Gym

Aseguran ser el gimnasio más completo que puedes encontrar en la zona; además de TRX, hay clases de jumping, yoga, box, bike, zumba, pilates y claro el área de pesas y de cardio.

¿Dónde? Calle Rio Aguanaval 2, Paseos de Churubusco, Iztapalapa, FB: @STORgym

– Poniente: Orangetheory Fitness

El distintivo de esta cadena con seis sucursales en la ciudad, es su método que se concentra en el desarrollo de tres cualidades fundamentales: resistencia, fuerza y potencia. Cada sesión es de 60 minutos y se basa en intervalos de frecuencia cardíaca, dirigida por coaches capacitados. Además de TRX, esta método incluye caminadoras, remadoras, pesas, Bosu, Mini Bands y Ab Dollys. Incluye un monitor de frecuencia cardíaca para monitorear tu ritmo en tiempo real.

¿Dónde? Santa Fe 428, Lomas de Santa Fe, Cuajimalpa, IG: @orangetheorycdmx

– Centro: Body Fitness Pilates

En este lugar podrás trabajar con técnicas provenientes de la gimnasia, ballet y yoga; aseguran que con su método de trabajo, con sólo 45 minutos al día, podrás obtener los resultados deseados.

¿Dónde? Durango 332, Roma Norte, Cuauhtémoc, IG: @:bodyfitnesspilates

– Estado de México: 40 Grados Bikram Yoga

Además de Yoga Restaurativa y Cardio yoga, en este estudio encontrarás variantes como Bikram que se realiza a una temperatura de 42ºC y humedad 40%; y Antigravity que es similar a la Danza Aérea. El TRX es una actividad en sí misma y también puede ser complemento para un entremiento más completo. Pregunta por sus horarios e instructores y anímate a practicar esta completísima disciplina.

¿Dónde? Adolfo Ruiz Cortines 247, Lomas de Atizapán, FB: @ 40GradosBikramYoga

7. Baile

Indicador: Resistencia 4 + Fuerza 2 + Velocidad 4 + Flexibilidad 3 + Coordinación 5 + Equilibrio 3

Descripción: El baile, o movimiento del cuerpo generalmente con música, se utiliza como forma de expresión, comunicación e interacción social. Hay tanta diversidad que va desde clases de salsa, jazz, danzón, tango hasta la clásica clase de zumba, ballet, Iole dance, twerk. Es cuestión de que pruebes y elijas cuál o cuáles son las ideales para ti. ¡Experimenta!

Objetivo: Mejora tu sistema cardiovascular, quemas calorías, reactivas tus músculos, desarrollas la coordinación, estimulas el buen humor y la relajación.

Tips: Inicia con ritmos que te gusten, que te motiven, baila frente al espejo y prueba diferentes ritmos. ¡Seguro encontrarás el que más te motive!

Para iniciar necesitas: Ganas de bailar y mucha energía. Recuerda que no pasa nada si a la primera no te salen los pasos. Tenis y si decides practicar en clase tu gadget e internet, y a buscar clases en la web hay muchísimas opciones.

Lugares para practicar (por zonas de la ciudad):

– Centro: Salsafición

Academia de baile que ofrece clases de salsa, bachata y otros ritmos. Visita sus sucursales en la Roma y Coyoacán y reserva una sesión en línea o presencial. Este sitio también ofrece clases grupales para que te lances con tu banda a sacarle brillo al piso y aprender esos movimientos que te convertirán en la sensación de todas las pistas. Más que un entrenamiento, esta actividad ayuda a la coordinación y seguro que sales con amigas y amigos con quienes querrás bailar en todos lados.

¿Dónde? Medellín 43, Roma, Cuauhtémoc, iG: @salsaficion

– Norte: Academia de danza árabe Hya-a

Clases para personas de todas las edades. Si quieres adentrarte al mundo árabe, esta es tu opción; solo alista tus leggings o pants, tenis y tu fajilla de monedas. Tiene más de 23 años de tradición.

¿Dónde? Eduardo Molina 6615, San Pedro El Chico, Gustavo A.Madero, FB: Academia de danza árabe Hya-a

– Sur: Káosz Studio

Es un estudio profesional de pole dancing, en el que encontrarás diversos estilos como Iole fitness, contemporáneos Iole, exóticos Iole e incluso stretching. Hay clases para principiantes, intermedios y avanzados.

¿Dónde? Avenida La Garita 187, Villa Coapa, Tlalpan, IG: @kaoszstudio

– Oriente: Dance Spirit Studio

Aquí encontrarás clases de jazz, danza aérea, afro dance, twerk, ballet, baby ballet, belly dance, por mencionar algunas disciplinas. No importa tu género, edad o nivel de baile, aquí son bienvenidas todos y todas.

¿Dónde? Luis Hidalgo Monroy 597, Local 2, Plaza San Miguel, Iztapalapa, IG: @dance.spirit.studio

– Poniente: Pointé Academia de Danza

Con más de diez años de experiencia, esta escuela cuenta con maestras altamente calificadas para diferentes disciplinas Conoce sus instalaciones y toma una clase gratis.

¿Dónde? Ejercito Nacional 728, tercer piso, Polanco, Cuauhtémoc, FB: @pointeacademiadedanza

– Estado de México: Roxana Amar al Sahara (escuela de danza)

En esta escuela de danza puedes aprender a bailar K-Pop, baile de salón, bachata, pole dance, twerk, belly dance y danza aérea. Pregunta por sus horarios de clase y anímate a moverte con estilo.

¿Dónde? Adolfo López Mateos 84-A, Jardines de San Mateo, Naucalpan, FB: @roxanaamaralsahara.escueladedanza

8. Pilates

Indicador: Resistencia 5 + Fuerza 5 + Velocidad 4 + Flexibilidad 5 + Coordinación 4 + Equilibrio 4

Descripción: Pilates ha demostrado tener un valor incalculable; no solo resulta benéfico para personas que quieran tener y/o mantener una buena condición física y mental, también es un importante complemento a la práctica deportiva y a la rehabilitación física, explica Gustavo Morales.

Objetivo: Fortalecer tu cuerpo y tu mente desde la parte más profunda hasta la más superficial, aumentando y uniendo el dinamismo y la fuerza muscular con el control mental, la relajación y la respiración. Es una disciplina que combina técnicas de gimnasia, ballet y yoga, detalla Morales

Tips: Comenzar con ejercicios suaves. No te exijas un nivel mayor de flexibilidad. Siempre inhala por nariz y exhala por la boca. Sé constante. No te rindas.

Para iniciar necesitas: Pelota, un tapete, aro, bloques, cilindro, de entrada. Y claro, las máquinas para Pilates, que puedes encontrar en gimnasios o estudios.

Lugares para practicar (por zonas de la ciudad):

– Norte: Pilates Boutik Wellness & Fitness

Estudio fitness enfocado en Pilates Reformer, dirigido a personas que desean actividades diferentes y que busquen obtener resultados potencializando el tiempo que invierten. Su misión es contribuir a establecer estilos de vida saludables.

¿Dónde? Bogotá 648 quinto piso, Lindavista, Gustavo A. Madero, IG: @pilatesboutik

– Sur: Universo Pilates Reformer

Este estudio se distingue por ser el único que da clases presenciales a distancia de Pilates de piso y estilo Reformer. Las clases las manejan por múltiplos de cuatro, pueden ser que de cuatro, 12 y 16 al mes. Las sesiones inician a las 7 de la mañana y terminan a las 21 horas.

¿Dónde? Cafetales 1763, Hacienda de Coyoacán, Coyoacán. IG: @universopilates.villacoapa

– Poniente: Pilates and Barre Studio

En este club utiliza una combinación de ejercicios que ayudan a obtener movimientos de calidad, que mejoran la postura, la elasticidad, y fortalece y tonifica los músculos. Los ejercicios son para varios niveles con el fin de evitar lesiones. “Siéntete mejor en 10 sesiones, luce mejor en 20 sesiones y transforma por completo tu cuerpo en 30 sesiones”. Puedes reservar tu clase con el instructor de tu preferencia, consulta su web y redes sociales.

¿Dónde? Prolongación Paseo de la Reforma 215, Paseo de las Lomas, Álvaro Obregón, IG: @pbstudiomx

– Oriente: Kinesphera Pilates Studio CDMX

En este estudio ofrecen clases de pilates tradicional y pilates prenatal, actividad que ayuda al cuerpo a prepararse para el nacimiento del bebé. Pregunta por sus clases personalizadas.

¿Dónde? Retorno, 21 de Genaro García 19, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, FB: @kinespherapilates

– Centro: Índigo Studio

Estudio que ofrece la modalidad Reformer. Utiliza el método Merrithew y cuenta con instructores certificados. Ofrece más de 500 variaciones de ejercicios para personas de todas las edades.

¿Dónde? Versalles 88, Juárez, Cuauhtémoc, IG: @pilates_indigo_studio

– Estado de México: Control Pilates

En este estudio de pilates puedes entrenar de forma segura, sin impactos para la columna ni las articulaciones. Consulta sus horarios y reserva una clase en sus instalaciones. También tienen la modalidad en línea.

¿Dónde? Circuito Circunvalación Poniente 146 local 4, Ciudad. Satélite, Naucalpan, FB: @controlpilatessatelite

9. Calistenia

Indicador: Resistencia 5 + Fuerza 5 + Velocidad 3 + Flexibilidad 4 + Coordinación 4 + Equilibrio 5

Descripción: Es un entrenamiento de resistencia con tu propio peso corporal. Está diseñada para mejorar la fuerza, la flexibilidad, la agilidad, el equilibrio, la coordinación y el acondicionamiento aeróbico, es decir, casi todas las habilidades que necesitas para estar en forma, explica Enrique Méndez, entrenador en diversos gimnasios como el Smart Fit.

Objetivo: Ganar fuerza física, flexibilidad y agilidad, y por supuesto, pérdida de grasa corporal.

Tips: Realiza ejercicio con peso concentrado y del core (o zona central del cuerpo).

Para iniciar necesitas: Tu cuerpo y barras de entrenamiento.

Lugares para practicar (por zonas de la ciudad):

– Norte: Barras Los Galeana

Si te lo propones seguro te pones bien mamá Dolores. Esta comunidad toma su nombre del parque donde se reúnen. Se entregan reconocimientos y se organizan actividades para toda la familia. Acude un fin de semana y te encuentras a la banda.

¿Dónde? Deportivo Hermanos Galeana, José Loreto Fabela 190, San Juan de Aragón séptima sección, Gustavo A. Madero, FB: Barra los galeana

– Sur: El Segundo Aire

Este es un grupo especializado en la enseñanza y difusión de la calistenia. Además ofrece clases de parkour para niñxs y jóvenes. Una gran opción para les peques que viven al sur de la ciudad. checa sus redes y pide informes.

¿Dónde? Coras 297, Ajusco, Coyoacán, FB: @TeamE2A

– Poniente: Barras San Francisco BSF

A este grupo acuden mujeres, niños, niñas, adolescentes y personas de todas las edades que trabajan con todo lo que tengan a la mano, incluso las ramas de árboles del Parque San Francisco.

¿Dónde? Carretera Al Olivo 23, Huizachito, Cuajimalpa, FB: Barras San Francisco bsf

– Oriente: Calistenia CDMX

Para quienes se integren a este grupo, el coach ofrece clases personalizadas. Consulta sus redes y pide más información. Las clases y activaciones suelen ser en distintos parques de la Ciudad de México.

¿Dónde? Presidente Plutarco Elías Calles 55, Iztacalco, IG: @calisteniacdmx

– Centro: Hidden Bars

Este club de calistenia cuenta con instructores para cada clase y está dirigido a personas que se ubican en el nivel cero, hasta profesionales. Cuenta con terraza, cafetería y puedes preguntar por los planes de nutrición.

¿Dónde? Abraham González 93, Juárez, IG: @hidden.bars.mx

– Estado de México: EK Bars

El lema de este club es “El dolor más grande es el de rendirse”. Acá ofrecen clases de funcional, calistenia, HIIT, kettlebell y Animal Flow. Ofrece clases progresivas usando el peso corporal a través de ángulos y posturas.

¿Dónde? San Mateo, Metepec, FB: @EKBars.MX

10. Power Jump (Trampolín)

Indicador: Resistencia 5 + Fuerza 5 + Velocidad 3 + Flexibilidad 4 + Coordinación 4 + Equilibrio 5

Descripción: Es un entrenamiento en el que trabajas piernas, muslos y glúteos, además de coordinar el tren superior (pectorales, brazos, hombros y abdominales) a través de equilibrio, diversión y entrenamiento.

Objetivo: Quemar calorías, fortalecer tu tren inferior y reducir grasa corporal.

Tips: Comenzar con el nivel 1. Familiarizarse con el trampolín y entrenar en la superficie elástica. Diferenciar grupo 1 y grupo 2 de técnica de pisada.

Para iniciar necesitas: Un trampolín.

Lugares para practicar (por zonas de la ciudad):

– Norte: Sports World Lindavista

En Sports World tienes acceso a una gran variedad de amenidades incluyendo alberca, zona cardiovascular, peso libre e integrado, zona intenz y los salones, donde podrás encontrar los trampolines y demás herramientas para poder realizar tu rutina de power jump.

¿Dónde? Fortuna 334, Capultitlán, Gustavo A. Madero, IG: @sportsworldmex

– Sur: Sportium Coapa

En este club deportivo familiar podrás encontrar más de diez sucursales que ofrecen distintos servicios. Al asistir a la de Coapa, podrás participar en las actividades de powerjump durante una hora con un instructor especializado.

¿Dónde? Calzada de los Tenorios 36, Fraccionamiento Rinconada, Tlalpan, IG: @sportiumclub

– Poniente: Go Fitness

La clase del Go Fitness también es una gran oportunidad ya que, en promedio, quemas mínimo 600 calorías. Además, han notado otros beneficios como el aumento en la densidad ósea e incremento de fuerza y resistencia muscular. ¡Aprovecha!

Revolución 1601, San Ángel, Álvaro Obregón, IG: @GoFitnessMx

– Oriente: Mara Sport

Este club ofrece unas excelentes instalaciones en todos sus espacios, al igual que un alto nivel deportivo gracias a un staff de instructores capacitados en distintas disciplinas que ayudan a crear un gran ambiente de entrenamiento.

¿Dónde? Río Frío 180, Agrícola Oriental, Iztacalco, FB: @MaraSportAgrícolaOriental

– Centro: Snap Fitness

Para los que están por el centro de la ciudad les tenemos este club que permanece abierto las veinticuatro horas del día, para que puedas entrenar a la hora que quieras. Aunque checa los horarios de las clases de powerjump para no perderte al instructor.

¿Dónde? Parques Plaza Nuevo Polanco Local 15, Lago Alberto 442, Anáhuac primera sección, Miguel Hidalgo, FB: @SnapFitnessNuevoPolanco

– Estado de México: Boundfit

Si las puras clases no son suficientes para ti, en este deportivo ofrecen una membresía que incluye clases virtuales y entrenamientos en vivo para que puedas realizar los ejercicios desde la comodidad de tu casa, aunque recomendamos que aproveches sus instalaciones.

¿Dónde? Fernando Leal Novelo 4, Ciudad. Satélite, Naucalpan, FB: @boundfitmethod