Este sábado 4 de marzo podrás tener cenar bajo la luna en uno de los mejores lugares de CDMX como parte del Picnic Nocturno del Bosque de Chapultepec.

Tú sólo pon la comida y la bebida y el Bosque de Chapultepec pone el escenario perfecto para una cita romántica al aire libre o para una velada con amigos.

Así será el Picnic Nocturno del Bosque de Chapultepec en marzo

El evento se llevará a cabo en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec. Será gratuito y abierto para todo el público a partir de las 20:00 horas. Sin embargo, el cupo es limitado, por lo que se sugiere llegar con un par de horas de anticipación.

Puedes llevar tus alimentos favoritos. También puedes llevar bebidas, siempre y cuando no sean alcohólicas. Se recomienda que uses tuppers de vidrio o plástico y evites platos o vasos de unicel para no generar desechos contaminantes.

Foto: Cuartoscuro

Además de disfrutar de tus platillos favoritos y de la compañía de tu pareja, de tus amigos o de tu familia, también podrás conocer las más de 300 especies de plantas que se encuentran en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec.

Aprovecha la temporada de calor para pasar una noche agradable al aire libre en uno de los espacios naturales más impresionantes de CDMX.

Si llegas en transporte público, la estación más cercana es Gandhi, de la Línea 7 del Metrobús. En cambio, si llegas en coche, puedes estacionar en el Museo de Antropología.

