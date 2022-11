Lánzate a recorrer el Parque San Lorenzo, uno de los secretos mejor guardados al sur de la Ciudad de México.

El sur de la CDMX está lleno de fascinantes historias y secretos. Uno de ellos es el Parque San Lorenzo, el cual, con sus más de cuatro siglos de antigüedad, se ha consolidado como uno de los parques más bellos y emblemáticos de la colonia Del Valle. ¿Quieres conocer más sobre este rincón de la capital? Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre su historia.

Los orígenes del Parque San Lorenzo

Ubicado a una cuadra de la avenida Insurgentes Sur y del Parque Hundido, este espacio verde ofrece una atmósfera de calma, recreación y alegría a sus visitantes. Los orígenes de la zona podrían remontarse hasta tiempos prehispánicos, cuando sus antiguos habitantes convivían estrechamente con pueblos de Mixcoac, Xoco y Santa Cruz Atoyac.

Tras la llegada de los españoles, comenzó la construcción de un pequeño templo en el territorio de San Lorenzo Xochimanca (hoy Tlacoquemécatl del Valle). Esta icónica capilla, que todavía existe hasta nuestros días, fue erigida durante el siglo XVI, aunque algunas crónicas aseguran que proviene del siglo XVII.

Dedicado a San Lorenzo Mártir, el templo está construido a base de piedra volcánica y cuenta con un campanario al estilo “Mixcoac” (es decir, con ladrillos de color chedrón). Como era costumbre en aquella época, el atrio de este espacio religioso funcionó como un cementerio hasta inicios del siglo XX; ahora, el espacio se ha convertido en un hermoso parque recreativo.

Por la belleza de su estructura y la antigüedad de su construcción, el Templo de San Lorenzo Mártir recibió el título de Monumento Nacional durante los años treinta. Hasta la fecha, conserva una hermosa cruz atrial y constituye uno de los mayores atractivos de este jardín chilango.

Qué hacer en este parque chilango

Además de deslumbrarte con la belleza de su ancestral capilla (que ocasionalmente está abierta al público para ceremonias religiosas), el Parque San Lorenzo posee hermosos spots llenos de naturaleza y encanto para dar un paseo tranquilo. De hecho, a un costado de la capilla, te encontrarás con hermosas fuentes que armonizan con la naturaleza del lugar.

Y, hablando de sus espacios verdes, los jardines de este espacio se destacan por su belleza, amplitud y diversidad de plantas. Entre ellas se destacan sus numerosas palmeras y “El Guapo”, un peculiar pirul que se cayó por accidente y que continúa floreciendo a pesar de ello.

Se ubica en el Parque de San Lorenzo en la Col. Del Valle y no sólo es el árbol más interesante del lugar por su historia, sino que los vecinos lo adoptaron, lo apodaron El guapo y ahora forma parte de la identidad del parque, con todo y placa para hacerlo notar. pic.twitter.com/pIi22TVcNF — Árboles de la Ciudad de México 🌳🌳 (@arbolescdmx) August 3, 2022

Por otra parte, el parque ofrece importantes espacios para la recreación y el deporte; en efecto, podrás practicar básquet o fut en sus dos canchas, o bien, aprovechar sus zonas abiertas para ejercitarte por tu cuenta. ¿Quieres que Firulais se una a tu paseo? Este parque es perfecto para salir con tu perrhijo, ya que hay una zona exclusiva para nuestros compañeros caninos, en la cual podrás soltarle la correa y dejarlo convivir con otros amigos.

Si tienes pequeñines en casa, no dejes pasar la oportunidad de acudir en compañía de toda tu familia, ya que el sitio cuenta con numerosos juegos infantiles, resbaladillas, pirámides para escalar y mucho más.

¿Dónde se ubica el parque de San Lorenzo?

Como te contábamos, este parque está ubicado a una cuadra del Parque Hundido, entre las calles Fresas, Magnolias, Manzanas y San Lorenzo. Toma en cuenta que está abierto al público las 24 horas del día y que es importante mantener limpios sus espacios durante tu visita.

Como un plus, te contamos que el lugar también es conocido entre sus vecinos como Parque Santa Mónica, (ya que se encuentra frente a un templo con el mismo nombre); así que no olvides tener esta referencia durante tu siguiente visita.

¿Todavía no te lanzas a conocer el Parque San Lorenzo? No lo pienses más y date una vuelta por este rincón chilango durante tu siguiente fin de semana.