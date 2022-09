“Este local está rayando los 70 años, es el más viejo de la cuadra”, presume Don Refugio Bonilla, empleado de la Paragüería y Afiladuría París de CDMX. Ubicado sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, frente al Teatro Blanquita, este negocio se dedica a la reparación, venta y fabricación de paraguas de alta calidad.

Actualmente la Paragüería Paris es un negocio único en su tipo. Por lo anterior, podría pensarse que el del paragüero es un negocio en peligro de extinción. Pero por el contrario, aquí los clientes no dejan de llegar. A veces incluso llegan de lugares tan distantes como Hollywood.

Esta paragüería de CDMX fue fundada por Valeriano Fernández hace ya casi 70 años. “Yo llegué aquí a los 16 años buscando trabajo”, cuenta Don Refugio, quien ya suma 48 años en el oficio de paragüero.

“[El señor Valeriano Fernández] me dijo que si quería trabajar, adelante, que aquí había trabajo. Pero me dijo que no me quería para 3 meses ni para un año; que quería que trabajara mínimo 3 años. Desde entonces, han sido 48 años trabajando con el mismo gusto, con la misma actitud y enamorados de nuestro trabajo”.