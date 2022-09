Rodrigo se hace llamar Madhunter y es un coleccionista de juguetes que explora los tianguis chilanfos en busca de tesoros.

¿No conoces a Madhunter? Rodrigo es un amante de los tianguis. Un explorador que escala montañas de lo que para muchos es basura. Ha madrugado y se ha desvelado por su amor a los juguetes vintage. A lo largo de una década el canal de YouTube Madhunter Juguetes Antiguos ha pasado de presentar reseñas y entrevistas a ser todo un ícono del tianguis chilango y la Ciudad de México. Gracias a Rodrigo y a Verenice (la camarógrafa estrella), el valor del juguete mexicano, el bootleg y #LaChida han ganado popularidad en el coleccionismo de la Ciudad de México.

¿Por qué te gusta tanto explorar las calles?

Cuando tenía 12 años tuve que vender en el tianguis por necesidad, ya que mi familia la estaba pasando muy mal económicamente. Gracias a una amiga de mi mamá descubrimos el tianguis del Escuadrón 201, en Churubusco; ahí me enamoré de ver cómo con las chacharas de mi casa podíamos volver a tener estabilidad y un ingreso económico importante. Las cosas usadas que vendimos se acabaron pronto y la manera de seguir en el negocio era buscar cosas para revender: ropa, videojuegos, juguetes… Pero lo que más me llamaba la atención era revender las antigüedades. Todo esto cobró sentido 25 años después.

¿Tú a qué vas al tianguis?

Para mí ir al tianguis es como jugar un billete de lotería; desde que me despierto siento mariposas en el estómago de encontrar un juguete de mi infancia o una pieza con alto valor cultural o monetario. Una vez le pegué al gordo con un carrito que compré en 100 varos y resultó que valía 120 mil pesos. Ese día, en lugar de venderlo me di cuenta de la importancia de los juguetes que fueron hechos en México en los años 70. Ahí inició mi pasión por la arqueología moderna.

Pero no olvidemos que todos vamos al tianguis a pensar y a tomar tepache frío.

¿Qué tianguis frecuentas?

Para encontrar un tesoro en el tianguis lo principal es tener constancia y buen ojo. La liebre puede saltar donde menos te lo esperas. Yo tengo un par de tianguis favoritos, que es donde siempre sale la chida. El Salado, en Santa Martha Acatitla: este oasis comienza desde las 3 de la mañana y vas a lamparear entre costales de basura para encontrar el oro oxidado por un precio muy razonable. El bazar del Jardín Ignacio Chávez, en Cuauhtémoc, es un lugar hipstersón donde los vendedores que más le saben a lo vintage llevan sus cacerías para obtener el mejor dinero a cambio. Pero como consejo, nunca subestimes el tianguis pequeño de tu colonia: una joya te puede estar esperando.

¿Qué no te gusta de ir a los tianguis?

La lana nunca es suficiente, debes elegir bien tus compras y comparar precios. Los climas extremos con el superfrío en la mañana o el calor matón a partir de mediodía. Recomiendo llevar una mochila con un buen sombrero, agua y una chamarra por si las flais. Eso sí: nunca dejes de arriesgarte en algo que no conozcas, ya que el que no arriesga no gana.

¿Cuál es el objeto más preciado que has encontrado?

Un día llegué más temprano de lo normal. Caminando por un puesto donde nunca habían vendido juguetes, el señor comenzó a vaciar una bolsa llena de figuras de la Guerra de las Galaxias empacadas. Eso, para quien no lo sepa, es el Santo Grial de los coleccionistas. Las reliquias salen donde menos te lo esperas. La mente hace un registro fotográfico en el subconsciente, así que mientras más leas sobre lo que te apasiona y más veas imágenes y colecciones de eso que quieres conseguir, más fácil te será adiestrar tus sentidos para encontrar la crema.

¿Qué país crees que tenga una dinámica de tianguis similar a la de México?

Creo que Argentina tiene los mercados de pulgas más parecidos, pero les falta la gastronomía callejera que encuentras aquí. Durante los 80, Argentina y México fabricaron sus propios juguetes al comprar las licencias de franquicias como He-Man o Star Wars. Esas variantes son, hoy en día, muy buscadas alrededor del mundo.

¿Tienes un ritual para ir de cacería?

Visualizo lo que quiero encontrar, o sea, atraigo la pieza que estoy buscando. Llegando al tianguis trato de ir enseguida a mis puestos favoritos, que es donde ya estoy amarchantado, y me muestran lo que les llega nuevo. Ya que cayeron un par de joyas y saludé a la banda, comienzo a hacer hambre para elegir dónde disfrutaré del pipirín. Y ya que el sol pega machín y la mochila está llena, me lanzo por el elixir de los chachareros, el tepache.

¿Con qué rolas das la vuelta por el tianguis?

“Amor de amores”, de Los Ángeles Azules. También la cumbia andina me regresa a mis orígenes del tianguis muy cañón, más que nada la rola de “Cañita cañaveral”. Pero el ícono más grande es Dj Shark con los éxitos del momento.

Si pudieras regular el trabajo en el tianguis, ¿qué harías?

Que los vendedores tuvieran prestaciones del gobierno como seguro social y ahorro para el retiro; claro, primero regularizando que se paguen los impuestos debidos. El tianguis es una de las fuentes de ingreso más importantes para los mexicanos.

¿Alguna recomendación final?

Me encantaría invitarlos a experimentar la sensación tan chingona que es conseguir un juguete de tu infancia; los flashbacks en tu cabeza serán fuegos artificiales. No tienes que volverte coleccionista pero probarás algo único, esa sensación de reconectar con tu yo de hace 20 años y sentir cosas que ni sabías que estaban guardadas en tu cabeza. Si visitas otro país o ciudad y ves un tianguis, ahí está la verdadera esencia de la cultura y su gente. La vida es una y hay que vivirla como un sueño.

YouTube: Madhunter Juguetes Antiguos

