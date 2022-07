¿Quieres consentir a tu lomito pero todavía falta para que caiga la quincena? ¡No te preocupes! Checa estos planes bonitos y baras.

Al consentido de la casa hay que tratarlo como rey todo el año, por eso te compartimos algunas ideas de planes bonitos, baratos y al aire libre para hacer con tu lomito.

¿Hace cuánto no organizas un plan especial con tu perro? No nos referimos a los paseos matutinos, sino a una escapada diferente donde ambos puedan salir de la rutina haciendo cosas nuevas. El ritmo de vida de la ciudad puede ser absorbente, tanto que olvidamos abrir espacios para convivir con nuestros peludos. Pero no te agüites, es hora de sorprender al Firulais y demostrarle todo el cariño del mundo con un par de actividades al aire libre que seguro disfrutarán.

Actividades al aire libre para disfrutar con tu lomito

1. Lánzate al bosque con Firulais

Incluso los perros más flojos disfrutan una caminata en la naturaleza, entre los árboles, plantas y sin ninguna distracción de por medio. En la ciudad hay algunos bosques que puedes disfrutar con tu perro, la clásica es la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, donde además podrán explorar el Jardín del Agua o también el Bosque de Tláhuac, con planicies donde podrán jugar con un frisbee. Si están en modo aventurero, los diferentes valles de La Marquesa también son un gran plan.

2. Pícnic pet-friendly junto al río

La ciudad será una enorme urbe de concreto, pero aún tiene algunos rincones verdes, con cabañas y riachuelos que rompen con el paisaje cotidiano, como Los Dinamos. Un plan diferente con tu perrhijo es organizar un picnic aquí, lleven sándwiches, agua, fruta o lo que más les guste, una colchoneta y ya están listos para convivir con la naturaleza. Te recomendamos el tercer Dinamo. También encontrarás algunos puestos de quesadillas como si estuvieras en La Marquesa.

3. Exploren un nuevo parque

Recientemente la CDMX se puso guapa con nuevos parques que ofrecen un sinfín de actividades recreativas y espacios para toda la familia, sí, incluyendo a tu perrito. La oferta es variada, está el Parque Cantera, el Parque Cuitláhuac y el Bosque de Aragón y Jardín Pushkin, además de poder pasear a tu lomito por estos sitios, cada uno cuenta con áreas cerradas para que los puedas soltar, sólo échale un ojito para que la convivencia con otros perritos sea segura.

4. Entrenamiento divertido de perritos

El gimnasio no tiene que ser aburrido, mucho menos si es para lomitos. Hace algunos meses abrió sus puertas Mundo Animal, un parque con más de 5 mil metros cuadrados pensados especialmente para que los perritos puedan correr, brincar y atravesar obstáculos. Para que te des una idea, en el área de entrenamiento tu lomito podrá utilizar resbaladillas, sube y bajas, túneles, castillos para trepar… algo así como un área de juegos adaptada para cuatro patitas.

5. Turisteen por la ciudad

¿Recuerdas cuando Amélie fotografiaba gnomos por toda la ciudad? Bueno, pues podrías hacer algo así con tu lomito. La verdad es que para esto te recomendamos pasear sobre Reforma, la clásica, porque aquí encontrarás calles amplias, monumentos para sacarle las mejores fotos y sitios pet-friendly. Una ruta a seguir podría ser de Chapultepec —comenzando por las expos de fotografía en las rejas— y subir por Reforma, visitando la Estela de Luz, el Ángel, comer en la Juárez y si la energía les da, subir hasta la Alameda.

6. Compartan un helado

A todos les gusta el helado, hasta a los lomitos. Si tu perro no es remilgoso y de estómago débil, puedes comprarle un conito de máquina expendedora durante el paseo para refrescarse. Si no quieres arriesgarte, llévalo a un lugar con helados hechos especialmente para mascotas, como Puppies & Cream o Dog & Roll, los cuales cuentan con varios sabores que seguro le encantarán.

