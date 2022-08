Mike decidió echarse una 'pistita' en el cine, pero como era la última función... ¡de plano se les paso y lo dejaron encerrado!

Esta inusual experiencia le sucedió a un joven que se quedó dormido en la sala de cine y al despertar se llevó tremenda sorpresa.

¿Qué sería lo peor que te podría pasar en una visita al cine? Que llegues a mitad de la función de la película, tal vez; que se te caigan las palomitas y derrames todo el refresco en tu asiento, puede ser; que los que están sentados detrás de ti no te dejen escuchar porque se la pasan hablando, por supuesto. Pero ninguna de las anteriores fue tan terrible como la que le ocurrió a un joven en Querétaro.

Resulta que el protagonista de esta historia vivió la peor experiencia y fue tal cual como si hubiera sido sacada de una escena de su película favorita, pues se quedó dormido en la última función del cine, pero lo peor apenas estaba por ocurrir.

La peor experiencia en el cine

Y es que al despertar de su largo sueño, se dio cuenta que la sala estaba vacía y con las luces apagadas; entonces decidió salir de ahí para dirigirse a la salida y… ¡Oh, sorpresa! Ya no había nadie.

Así es, de acuerdo con lo narrado por Mike Sánchez, ningún trabajador del cine al que fue se dio cuenta que todavía estaba ahí. Y por tratarse de la última función, todos se fueron a sus casas y lo dejaron encerrado.

Su curiosa experiencia la grabó y compartió en su perfil en TikTok, plataforma en la que compartió su ‘tragedia’ y además —para que le creyeran— mostró que estaba completamente solo en el lugar.

“Bro, me quedé dormido en la sala, ya no hay nadie y me apagaron. ¿Qué onda y los empleados? (…) No es cierto, ¿y ahora? Neta me dejaron encerrado“, se escucha a Mike Sánchez sorprendido y con semblante de preocupación por lo ocurrido.

¿Cómo intentó salir del cine?

Ante el escenario de no poder hacer nada, optó por acurrucarse en uno de los sillones de la entrada del cine para descansar y esperar al siguiente día que abrieran la sucursal.

Su salvación no tardó en aparecer a primera hora, ya que el señor que se encarga de la limpieza fue quien abrió y lo dejó salir para irse a casa, según contó.

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar y aunque le dijeron que hubiera llamado a los bomberos para que lo ayudaran a salir, lo cierto es que lo que vivió le quedó como experiencia para que no le vuelva a ganar el sueño y mucho menos que compre boletos de películas para la última función.