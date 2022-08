La temporada 19 de Grey's Anatomy tendrá varias sorpresas y la más impactante es que contará con una nueva protagonista

¿Me estás diciendo que es el adiós definitivo de la doctora Meredith Grey? Todo parece indicar que este entrañable personaje interpretado por la actriz Ellen Pompeo dará un paso al costado en la nueva temporada de Grey’s Anatomy para que la serie tenga una nueva protagonista

Si bien no significa un adiós definitivo al hospital más famoso de toda la televisión, el Grey Sloan Memorial Hospital, sí será una pausa a su estadía en la historia que durante 17 años y más de 400 episodios protagonizó. Recientemente se dio a conocer que la temporada 19 de Grey’s Anatomy tendrá nueva protagonista.

Te puede interesar: ‘Andor’, serie de Star Wars protagonizada por Diego Luna, lanza intrigante tráiler

¿Es el adiós definitivo de Meredith Grey?

¡Tal como lo lees! Recientes reportes que llegan desde Estados Unidos indican que Ellen Pompeo tan solo aparecerá en 8 de los 20 o 23 episodios -aún no lo deciden- que se tienen pensados para la temporada 19, que está a nada de estrenarse.

Pero no te espantes porque sí seguirás escuchando la voz de Meredith en cada capítulo, tal como suele hacerlo en sus narraciones de todo lo que ocurre en la historia junto a sus compañerxs.

Hasta el momento no se sabe de quién llevará el rol protagónico. Sin embargo, la temporada 19 marcará un momento decisivo. Por un lado, se espera que los resultados sean los adecuados con este pequeño ajuste. Dependiendo de ello la se encaminará con el o la nuevx protagonista para la temporada 20. No obstante, no es seguro que se conserve el mismo nombre.

Por otro lado, la participación de Ellen Pompeo para la siguiente entrega está en “veremos”. Ella quería darle un final desde hace tiempo, pero los ejecutivos a cargo de esta serie no creen que deba terminar todavía.

Checa también: Así luce Ana de Armas como Marilyn Monroe para la cinta ‘Blonde’ 😍

¿Cuándo se estrena la temporada 19 de Grey’s Anatomy?

Los rumores indican que Ellen probará suerte en otro proyecto basado en la historia de La Huérfana. Mientras tanto Grey’s Anatomy está en la mira con la temporada 19. Los actores confirmados que llegan a dar vida a los nuevos personajes son Midori Frances, Harry Shum, Adelaide Kane, Niko Terho y Alexis Floyd. Lo único que queda es esperar al estreno de Grey’s Anatomy, el próximo 6 de octubre de este 2022 en Estados Unidos.

Antes de irte, echa un ojo a: Lanzan serie basada en obra de Gabriel García Márquez