De Hawkins a Atizapán de Zaragoza, vieron a Vecna de Stranger Things haciendo de las suyas en la ​​Expo Solinari Bit 22.

Si te dijéramos que Vecna no solo hizo maldades en Hawkins y también estuvo en México, ¿nos creerías? Pues resulta que sí y mucha gente fue testigo de ello en Atizapán de Zaragoza.

Sin embargo, esto no fue parte de una escena que veremos en la nueva entrega de Stranger Things, sino de algo totalmente diferente.

Como dijimos, lo anterior tuvo lugar en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Sí, seguramente te preguntarás cuál es la relación entre Hawkins y este lugar, pero no se trata de un salto dimensional.

Vecna fue parte de la Expo Solinari Bit 22

El motivo por el que Vecna, personificado en Stranger Things 4 por el actor Jamie Campbell Bower, fue visto en el Estado de México fue por un motivo que involucra a cientos de amantes de la cultura pop y geek.

Todo fue parte de un número que estuvo planeado por la Expo Solinari Bit 22, mismo que tuvo lugar en el Centro Municipal de Cultura y Arte de Atizapán de Zaragoza del 29 al 31 de julio, festival gamer que emocionó a los fans con este performance.

Una persona que estuvo presente compartió el video en TikTok y en el clip muestra el momento exacto de una de las secuencias icónicas de Stranger Things 4, donde Vecna hace levitar a Max (Sadie Sink).

Más personajes de Stranger Things 4 estuvieron en el festival gamer

Fue tal la euforia de esta recreación -que la hicieron posible con ayuda de una botarga de Vecna, así como con una muñeca que fue elevada en el aire por un palo- que los gamers no pudieron ocultar su emoción y gritaron al ver la escena que también fue acompañada por música de fondo: Running Up That Hill (A Deal with God) de Kate Bush.

Pero no fue todo, pues lo que muestra el video de la usuaria Laura Villalobos es otro personaje en este festival gamer. ¿Te suena Eddie Munson (Joseph Quinn)? Así es, también apareció en escena -muy a la mexicana- y además tocó para el público ‘Master of Puppets‘ de Metallica.

Este breve homenaje que hicieron en la Expo Solinari Bit 22 sobre Stranger Things fue bien recibido por los internautas, que destacaron el ingenio para recrear este momento que los fans se llevarán como un grato recuerdo, mismo que se hizo viral.