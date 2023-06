Inventadas es una cuenta de Instagram dedicada a compartir contenido divertido, memes y más, algo así como el Memelas de Orizaba pero de la comunidad LGBT+.

Ha sido tal el impacto de esta cuenta en la cultura mexicana, que incluso famosxs y personas que no pertenecen a la comunidad han hecho parte de su día a día muchas de las icónicas frases que ahí se han compartido.

Seguramente has escuchado y hasta usado la famosa frase “Y la queso” en todas sus variantes, pero lo que tal vez no sabes es de dónde surgió, pues Inventadas es la respuesta.

En entrevista exclusiva con Chilango, echamos chisme con la historia detrás del mito, Francisco Anderson, creador y mente maestra de Inventadas, quien nos contó cómo nació la icónica cuenta.

“Yo vivo en Londres, y en ese entonces, hace cuatro años, tenía un trabajo de freelance y bastante tiempo libre. Me acuerdo que hubo un festival de música en Ciudad de México y vi los outfits de todos mis amigos, y yo me estaba muriendo de risa por los outfits, pero una risa sana. Y en un grupo que tengo con mis amigos les dije: ‘¿Cómo esta no está en internet?’…”, cuenta Anderson.