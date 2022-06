¡Amor sin etiquetas! Todas estas parejas nos han hecho suspirar en las series con temática LGBT+ y aquí te dejamos un breve recuento.

No solo en el mes del orgullo nos han hecho suspirar, pues estas parejas han causado controversia por ser atrevidos, amorosos, lxs más guapxs y cariñosxs de tus series favoritas que más allá de una temática LGBT+, son parte del día a día de cualquier sociedad, lugar e historia.

El amor conquistó la pantalla con estas parejas LGBT+

Y qué mejor que el reconocimiento del público para honrar su trabajo, ya que gracias a elles más de uno se ha sentido identificade. Por lo que a continuación te daremos un breve listado de las mejores parejas gay de las series que este 2022 y en cualquier época, nos han traído con las emociones a todo lo que da.

Rue y Jules (#Rules) de ‘Euphoria’

Sin duda, esta pareja de la serie ‘Euphoria’, personajes protagonizados por Zendaya y Hunter Schafer, acaparó nuestra atención con su romance. Quién iba a decir que todo comenzaría con una amistad y eso llevaría a dar paso a una hermosa relación sentimental. Sin duda, saber todo sobre #Rules detonó que cada domingo se convirtieran en tendencia en redes sociales.

Iván y Patrick de ‘Élite 5’

¡Sííí! Quién iba a imaginar que Patrick (Manu Ríos) terminaría enamorando al nuevo personaje que llegó a las Encinas. Y es que Iván Carvalho (André Lamoglia) exploró y dio rienda suelta a sus sentimientos con el hijo del director, y no lo culpamos.

Nick Nelson y Charlie Spring de ‘Heartstopper’

Si por alguien volvimos a creer en el amor fue por esta pareja, misma a la que dieron vida los actores Kit Connor y Joe Locke. En cada episodio engancharon a sus fans con su romance que comenzó en la escuela, pero esa evidente química en pantalla fue lo que hizo que alcanzaran la aceptación de cualquiera. Sin duda, una pareja que no puedes perderte por nada del mundo, pues recientemente confirmaron que sí habrá otra temporada.

Víctor y Benji de ‘Love, Victor’

Una familia muy apegada a su religión y un papá machista, sí, eso es parte de la vida de Víctor (Michael Cimino), quien se enamora del chico más guapo de la escuela a la que acaba de cambiarse. Sí, al principio parecía imposible tener una relación con Benji (George Sear), pero fue justamente él quien lo ayudó a aceptarse y motivarse a enfrentar sus miedos, tabúes y al ‘¿qué dirán?’. Su romance ha sido de los más populares en la pantalla y a la fecha puedes disfrutar el desenlace de esta historia en su tercera y última temporada.

Otras parejas LGBT+ que nos hicieron reír, llorar y enamorarnos

Y así nos podemos seguir con más personajes que han demostrado su orgullo en todos los colores, pero merecen mención honorífica Cam y Michell de ‘Modern Family’; Callie y Arizona de ‘Grey’s Anatomy’; Roy Sachs y Gideon Wolfe del reboot de Gossip Girl; Piper y Alex de ‘Orange is the New Black’; Nomi y Amanita de ‘Sense8’, así como Lito y Hernando de esta misma serie, entre muchos otros más.

Cuéntanos cuál es tu pareja favorita que llevaron el orgullo gay a la pantalla y recuerda que “amor es amor”.

Checa también: ¡Flota de miedo! Con la primera foto Welcome to Derry, el regreso del payaso Eso 🤡