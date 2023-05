Chimuelo y Tormenta ya tienen nuevos jinetes, checa quienes son los encargados de darles vida en el live action de Cómo entrenar a tu dragón.

Buenas noticias para los habitantes de Isla Mema, recientemente se anunció quiénes serán los actores que darán vida a Hipo y a Astrid en el live action de Cómo entrenar a tu dragón.

Fue el pasado mes de febrero cuando se dio la noticia de que la exitosa trilogía de DreamWorks contaría con su propio live action, pero entre tanto hype por el estreno de La Sirenita, el anuncio pasó desapercibido.

Ahora ya se sabe quiénes serán los protagonistas de esta versión y por acá te contamos quiénes son.

¿Quiénes será los protagonistas de Cómo entrenar a tu dragón?

Los actores encargados de dar vida a los jinetes de dragones serán Mason Thames como Hipo Horrendo Abadejo III y Nico Parker como Astrid Hofferson; quienes llevarán de nuevo a la pantalla la historia del joven vikingo que al hacerse amigo de un dragón lastimado acaba con los siglos de rivalidad entre su pueblo y los dragones.

Con apenas 15 años, Thames ha participado en tres capítulos del drama Para toda la humanidad, esto antes de protagonizar Black Phone junto a Ethan Hawke; cinta que fue un éxito rotundo en crítica y taquilla.

Actualmente, Mason está por estrenar la comedia llamada Incoming y el thriller de aventuras Boys of Summer” junto a Mel Gibson.

Por su parte, la británica Nico Parker de 18 años, hizo su debut en la adaptación de Dumbo de Tim Burton, ha aparecido en la miniserie El tercer día junto a Jude Law y recientemente salió en el primer capítulo de The Last of Us, interpretando a la hija del personaje Pedro Pascal.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, los productores tardaron un tiempo en encontrar a los actores adecuados para esta adaptación ya que buscaban que los elegidos pudieran crecer en los papeles, tanto en el aspecto físico como en la forma en la que los personajes maduran a través de la saga.

¿Cuándo se estrena el live action?

A película escrita por DeBlois y producida por Marc Platt y Adam Siegel, tiene previsto comenzar a grabar en verano de este 2023, con fecha de estreno fijada en marzo de 2025.

