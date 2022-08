Policías lo intentaron, pero no pudieron, hasta que llegó una valiente mujer y el perrito pudo ser rescatado de la laguna en Toluca.

“Ven, Joki, Joki” era el grito desesperado que se escuchaba por parte de unos niños con el que intentaban llamar a su perrito que estaba atrapado en medio de una laguna de aguas negras y no podía salir, pero finalmente fue rescatado por una valiente mujer.

Checa también: ¡Ya encontraron al dueño de ‘Hachiko’ de La Raza! 🐕🚇

Para esta heroína todas las vidas valen lo mismo

Lo anterior sucedió en el Parque Alameda 2000 en Toluca, Estado de México, lugar en el que el perrito casi muere ahogado. Y es que, supuestamente, trabajadores y policías del lugar intentaron sacarlo, pero no lo consiguieron.

Sin embargo, una mujer escuchó a los pequeños y se topó con esta angustiante escena donde el lomito lucía desesperado por salir. Así, la heroína decidió acercarse y, aunque los policías le advirtieron que eran aguas sucias, ella se armó de valor y nadó para rescatarlo.

Una persona que se encontraba en el lugar grabó el momento exacto del rescate. A través de un video que circula en redes sociales, se puede ver el momento en que la heroína sin capa nada rápidamente hacia Joki y logra ponerlo a salvo.

UNA HEROÍNA SIN CAPA🥰🐶



Una mujer fue una heroína al meterse a la laguna de la Alameda 2000 en #Toluca #Edomex; para salvar a un #perrito que estaba a punto de ahogarse. Aunque trabajadores del parque y policías no lograron el rescate, la mujer se lanzó al agua sin dudarlo. pic.twitter.com/1RxbWR7EpS — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadreMex) August 9, 2022

Checa también: Keily, la perrita que empuja la silla de ruedas de su dueño para vender dulces

¿Quién es la mujer que logró que el perrito fuera rescatado de la laguna?

La mujer, de nombre Alejandra García, sacó con vida al perrito y fue honrada por su acto heróico. Asimismo, contó que no pensó dos veces en meterse a ese lugar, ya que el animalito estaba desesperado por salvarse. Lo único que pensó fue: ​​”Bueno no pasa nada me tomo unos medicamentos después, y no pasa nada y ya me metí”.

Además, lo que movió a Alejandra a convertirse en la heroína de esta historia fue ver a los niños llorando porque querían sacar a su mascota y no podían. Al notar que nadie podía hacer algo, fue que tomó la decisión de ayudar, regresar al cachorro con vida, y devolverles la sonrisa a los pequeños.

Para Alejandra todas las vidas valen lo mismo y fue así como lo demostró. El video del rescate a Joki lleva miles de reproducciones en redes sociales y comentarios aplaudiendo su valentía, pero criticando a los policías que durante un rato no pudieron hacer nada por sacar al lomito.