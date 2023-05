Esta es una excelente oportunidad para aprender de Cruz Contreras previo al estreno de Spider-Man: Cruzando el multiverso.

Previo al estreno de Spider-Man: Cruzando el multiverso, el animador Cruz Contreras estará en México para ofrecer un taller gratuito. Este tendrá lugar en la Cineteca Nacional y estará enfocado en los fundamentos básicos de la simulación de ropa en filmes animados.

“Vistiendo personajes con Cruz Contreras”, como se llama el taller del artista, está dirigido a estudiantes de cine y animación con conocimientos de software en animación digital. Si sabes un poco de animación 3D y de Autodesk Maya —o conoces a alguien que sí— regístrate en la convocatoria de Procine aquí.

Recuerda que el cupo es limitado, deberás incluir justificación de motivos y —de ser seleccionado— presentarte en la sede correspondiente 30 minutos antes del inicio del taller.

Spider-Man: ¿Quién es el animador Cruz Contreras?

Cruz Contreras, originario de Guerrero, ha trabajado en películas como La Torre Oscura (2017), Liga de la Justicia (2017) y Men In Black: International (2019). Tras integrarse a Sony Pictures colaboró en la película ganadora del Oscar y Globo de Oro a Mejor Película Animada, Spider-Man: Un Nuevo Universo (Spider-Man: Into the Spider-Verse, 2018)

También ha participado en Más Allá De La Luna, Hotel Transilvania: Transformanía y Monstruo del mar. Próximamente podrás ver más de su trabajo en Spider-Man: Cruzando el multiverso (Spider-Man: Across the Spider-Verse). La película se estrenará en México el jueves 1 de junio de 2023.

Lugar: Sala 4, Cineteca Nacional (Av. México Coyoacán 389, Col. Xoco.

Cuándo: Lunes 29 de mayo, 11:00 a 13:00

Costo: Gratis (Previo registro y confirmación).

